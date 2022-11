[江崎グリコ株式会社]

~一人ひとりが活躍し、多様な人材が活躍できる組織へ~





江崎グリコ株式会社は、企業や団体のLGBTQ+などのセクシュアルマイノリティに関する取り組みを評価する「PRIDE指標2022」において、「ゴールド」を初めて受賞いたしました。Glicoグループでは江崎グリコ株式会社のほか、グリコチャネルクリエイト株式会社、グリコ栄養食品株式会社が「ゴールド」、グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社が「シルバー」をそれぞれ取得いたしました。



■Glicoグループのダイバーシティ&インクルージョンの取り組み

Glicoグループは、世の中に新たな価値を提供し続け、多種多様な社会課題を解決するために、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組んでいます。一人ひとりが個性を生かして活躍し、社会的に意義のある事業を通じて社会に貢献するために、多様な人材が活躍できる組織を目指しています。

すべての社員が等しく組織の一員だと感じられ、建設的な意見を出し合い、前向きに切磋琢磨して成果を創出する組織を目指した、啓発活動の一例として、2021年からD&I week(ダイバーシティ&インクルージョンウィーク)を開いています。同年はインクルージョンを阻む壁と言われている「無意識のバイアス(先入観や誤解)」をテーマとし、インクルージョンとは何か、バイアスと上手に付き合うにはどうしたらよいか、知識と認知の方法を学びました。2022年は「インクルーシブ・コミュニケーション」をテーマに、一人ひとりがインクルーシブな言葉や行動を選択して実践するスキルを学び、行動発揮を促すことに力を注いでいます。



■PRIDE指標

PRIDE指標は、LGBTQ+が働きやすい職場づくりを日本で実現するためにwork with Prideが2016年に策定した日本で初めてとなる、LGBTQ+に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。



Policy(行動宣言)、Representation(当事者コミュニティー)、Inspiration(啓発活動)、Development(人事制度・プログラム)、Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)の5つの指標で構成されており、各指標内で指定の要件を満たしていれば点数が付与され、点数により、ゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。



■work with Pride

work with Pride(wwP)は、企業などの団体におけるLGBTQ+(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーなどの性的マイノリティ)に関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体です。

https://workwithpride.jp/



■「PRIDE指標」にもとづく、Glicoグループの受賞企業

・ゴールド(3社)

江崎グリコ株式会社、グリコチャネルクリエイト株式会社、グリコ栄養食品株式会社

・シルバー(1社)

グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社



<ご参考>

・江崎グリコのダイバーシティ&インクルージョン推進に関するページ

https://www.glico.com/jp/csr/about/society/diversity/



・work with PrideのPRIDE指標に関するページ

http://workwithpride.jp/pride-i/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-15:46)