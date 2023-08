[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

Fリーグ規律委員会は、Fリーグ2023-2024 ディビジョン1・2の試合において懲戒処分を受けた以下の選手に、下記の通り出場停止処分を科すことを決定しましたので、お知らせいたします。







選手:堀米 将太

チーム:エスポラーダ北海道

出場停止試合:Fリーグ2023-2024 ディビジョン1 第11節

エスポラーダ北海道 vs. ペスカドーラ町田(2023年8月27日)



選手:サカイダニエルユウジ

チーム:しながわシティ

出場停止試合:Fリーグ2023-2024 ディビジョン1 第13節

ボルクバレット北九州 vs. しながわシティ(2023年9月3日)



選手:田村 佳翔

チーム:Y.S.C.C.横浜

出場停止試合:Fリーグ2023-2024 ディビジョン1 第13節

フウガドールすみだ vs. Y.S.C.C.横浜(2023年9月1日)



選手:野本 太一

チーム:ポルセイド浜田

出場停止試合:Fリーグ2023-2024 ディビジョン1 第10節

ヴィンセドール白山 vs. ポルセイド浜田(2023年8月27日)



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/23-19:16)