12/27 19時~ニコ生で独占配信が決定



株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、音楽ユニットEGOISTの元ボーカルreche(読み : リシェ)初の顔出し生ライブ「reche premium live 2023 : over the moon, seeking dawn」を2023年12月27日(水)19時より独占生配信します。

ネット配信視聴チケットは、12月11日(月)19時より、ドワンゴチケット(https://dwango-ticket.jp/)にて販売開始します。





























数々のヒット曲を世に送り出し、2023年10月9日のラストライブをもって活動終了を発表した音楽ユニット「EGOIST」。そのボーカル「楪いのり」の歌声を担当した歌姫「chelly」は、別名義「reche」でソロプロジェクトを2021年6月よりスタートし、ユニット解散後も楽曲提供やライブの開催など、精力的に活動を続けています。



本公演では、これまでreche名義で発表されたオリジナル楽曲や、人気ゲーム『アトリエ』シリーズで担当した主題歌など、豪華セットリストをバンド演奏に合わせて披露します。recheの顔出し生ライブ配信は今回が初となります。



ニコニコ生放送では、ライブの模様を会場の大手町三井ホールより全編に渡って有料独占生中継(冒頭部分は無料)します。ライブ配信の視聴チケットは、一般チケットのほかに、ライブ会場では販売されないニコ生だけで入手できるスペシャルグッズ(受注生産限定 プレミアムTシャツ)付きチケットも販売します。



【recheコメント】

なんだかすごく色んな意味でプレミアムなライブになっております。年末は何かと忙しいかと思いますが、ぜひこれを見て楽しんで行ってください。わたしも頑張ります。



公演概要





■番組名 :reche premium live 2023 : over the moon, seeking dawn

■開催日時 :2023年12月27日(水)19:00 ~21:00

■会場 :大手町三井ホール

■出演者 :reche、【バンド編成】Ba.永田 範正 / Drs.加藤 聡 / Gt.北島 優一 / Key.滝本 成吾 /

Cho.青木 千春 / Cho.沼田 梨花 / Mp.濱田 章浩

■ネット配信視聴チケット

・販売開始日時:2023年12月11日(月)19時~

・販売サイト :ドワンゴチケット - https://dwango-ticket.jp/project/LiJOJo5KOa

・価格 :【一般チケット】4,000円(税込)※別途手数料400円

【受注生産限定プレミアムTシャツ付きチケット】8,000円(税込)※別途手数料800円

■視聴URL :https://live.nicovideo.jp/watch/lv343562850

※タイムシフト視聴期間:2024年1月11日(木)23:59まで

■関連URL :reche公式サイト https://www.c-take.online/live/2023/overthemoon_seekingdawn/



※本リリースに関連するクレジット・権利表記:(C) c*take (C) 8ACHI 6OCKS!! (C)creative studio*wamhouse co.,ltd.



