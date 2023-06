[株式会社つみき]

株式会社つみき(代表取締役社長:鈴木貴幸、本社:東京都目黒区)が運営する国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2023年春アニメ ランキング」の集計結果を発表いたしました。





2023年春(2023年3月1日から2023年5月31日までの間)に放送・配信開始の新作アニメを対象に、2023年6月29日時点のFilmarksのデータを集計。★スコアが高い作品から順に「Filmarksアニメ満足度ランキング」として算出しました。



2023年春アニメ 満足度ランキング





1位:『スキップとローファー』 ★4.29/3,355 Mark!

2位:『ゴールデンカムイ 第4期』 ★4.27/529 Mark!

3位:『【推しの子】』 ★4.23/6,476 Mark!

4位:『天国大魔境』 ★4.22/1,344 Mark!

5位:『Dr.STONE NEW WORLD 第1クール』 ★4.16/1,577 Mark!

6位:『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』★4.13/6,060 Mark!

7位:『ウマ娘 プリティーダービー Road to the Top』★4.13/423 Mark!

8位:『機動戦士ガンダム 水星の魔女 第2クール』★4.11/872 Mark!

9位:『僕の心のヤバイやつ 第1期』★4.07/1,475 Mark!

10位:『地獄楽』★3.98/2,972 Mark!



2023年春アニメ エピソードコメント数ランキング





1位:『【推しの子】』968コメント

2位:『鬼滅の刃 刀鍛冶の里編』846コメント

3位:『スキップとローファー』512コメント

4位:『地獄楽』507コメント

5位:『機動戦士ガンダム 水星の魔女 第2クール』497コメント



※本ランキングは2023年3月29日までのレビュー数(Mark!数)が300件以上の作品を対象としています。※記事内の★スコアは2023年3月29日時点のものです。※★スコアは、作品鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※各作品の★スコアは、順位付けのため最大で小数点以下3桁まで表示しています。サービス内の正規表示は小数点以下1桁までです。※レビュー投稿(Mark!/作品全体のレビュー機能)は、1作品につき1メンバー1件までです。※エピソードコメント投稿(各話毎の感想投稿機能)は、1話につき1メンバー1件までです。



