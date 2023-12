[カシオ計算機株式会社]

VRChatコンテンツ第2弾/ライド型アトラクション『G-SHOCK THE RIDE』



カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の耐久試験を体験できるアトラクション型コンテンツ『G-SHOCK THE RIDE(Gショック ザ ライド)』をソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」上で本日より公開します。







当社は、「VRChat」で仮想店舗「G-SHOCK STORE」を今年10月に公開を開始。“G-SHOCK”のカスタマイズ体験や作成したモデルのアバターへの試着など、メタバースでのコンテンツを提供し新たなユーザーとの接点を広げています。



今回、「VRChat」でのコンテンツ第2弾として、“G-SHOCK”の未来の耐久試験を疑似体験できるライド型アトラクション『G-SHOCK THE RIDE』を公開します。

実際に開発拠点の羽村技術センターで行われている“G-SHOCK”の耐久試験をベースにしながら、未来の“G-SHOCK”の耐久試験を体験するというストーリーです。テーマパークのようなライドアトラクションにアバターで乗り込み、仮想空間ならではの非現実的な演出を楽しめます。アトラクションとしての楽しさだけでなく、唯一無二のタフネスを保証するため厳しい耐久試験を行う現実の“G-SHOCK”の世界観を表現した空間に仕上げています。



“G-SHOCK”は今後もメタバースをはじめとする時計の枠を超えた新たな領域での挑戦を続けてまいります。







VRメタバースワールド『G-SHOCK THE RIDE』概要





日時:2023年12月8日 12:00から公開

公開先:VRChat上 ワールド検索から『G-SHOCK THE RIDE』を選択

ワールド名:G-SHOCK THE RIDE

プラットフォーム:VRChat (Cross-Platform)

対応言語:日本語、英語

対応ハードウェア:Windows PC, SteamVR対応ハードウェア, Meta Quest

※PCのシステム要件はこちら( https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/ )を参照してください



VRChatについて





VRChatはアバター姿となって、仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVRメタバースプラットフォームです。数百万の人々が集まって数多のユーザーコミュニティを形成し、このメタバース空間で自由な活動を楽しんでいます。



より詳細な情報については、下記G-SHOCK公式ウェブサイト内のページをご確認ください。

https://casio.link/3GeH7UI







