\3月21日(火)まで!/USB-Cドック、自転車、自動車用スマホホルダーなど各種製品が限界価格の最大90%OFF全力応援セール中!



フォーカルポイント株式会社は、直営オンラインショップ フォーカルポイント・ダイレクト Yahoo!ショッピング店にて、春の超応援セール中です。今回が春の新生活 “超” 応援セールファイナル!お見逃しなく!







フォーカルポイント株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント)は、直営オンラインショップ フォーカルポイント・ダイレクト Yahoo!ショッピング店にて、最大90%OFFの春の新生活超応援セールを開催中です。3月21日(火)まで全力応援!

Yahoo!ショッピング店:3月21日(火)23:59まで!







/注目!



今回のラインナップはコチラです!\



UPDATE!【65%OFF】ALMIGHTY DOCK CX1←さらにお求めやすくなりました!









最大3画面増設可能な17-in-1 ドッキングステーション。MacBook、iMac、Mac mini、SurfaceなどのUSB-Cポートを17ポートに拡張!VGA搭載、バスパワー動作のパワフルDock。【特別価格】26,400円 → 9,240円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tun-ot-000073.html

【70%OFF】ALMIGHTY DOCK nano1









USB3.0の2倍の転送速度の5-in-1USBハブ。ALMIGHTY DOCK nano1は、これまでのALMIGHTY DOCKシリーズはもちろん、他のUSB-ドック(USBハブ)と比較してもウルトラポータブル・サイズである点が特徴です。そのサイズは、Apple Magic Mouse 2の半分以下。非常にコンパクトです。【特別価格】6,600円 → 1,980円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/TUN-OT-000070-p.html

NEW !【84%OFF】TUNEWEAR USB-C to HDMI 変換アダプタ













USB-CポートをHDMI 4K/60Hzに変換するアダプタ。最大4K(3840×2160,60Hz HDR)の出力対応!

【特別価格】4,926円 → 770円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tun-ot-000052-p.html

【90%OFF】Geiger UVc











UVc(深紫外線)の強度測定が可能な手のひらサイズの小型センサー。UVcを当てるだけで瞬時にUVc照度(光の強さ)を、8段階表示できます。これにより、その照射機器の強度を確認するのに便利です。さらに、大きさは手のひらに収まる超小型サイズのキーホルダー・スタイルになっているので、ふだん使用しているキーリングに装着することにより、高い携帯性と可搬性、そして小型ながらも紛失を防ぐように設計されています。また、本体には高級感のあるアルミニウム・ボディを採用しています。【特別価格】18,480円 → 1,848円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/tae-ot-000001.html



【78%OFF】IK Multimedia iLine Mobile Music Cable Kit









6種類用意されたiLineケーブルは、プロの現場で使えるクオリティを実現するために、イタリアで設計、製造されました。24K金メッキの端子、 高純度銅の導体、高密度編組のシールド、低静電容量の絶縁体の採用により、ピュアなサウンドをそのまま伝えます。デバイスに接続するミニ・プラグ側は、 ケースやバンパーを装着したまま使えるようにデザインされています。【特別価格】8,800円 → 1,980円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/ikm-ot-000016.html

【78%OFF】IK Multimedia iKlip Grip









三脚、自撮り棒、アダプターなど、さまざまな用途に対応。iKlip Grip は、多目的なスマートフォン / デジタル・カメラ用ビデオ・スタンドです。写真、ビデオの撮影や、オーディオの野外録音など、幅広い用途にお使いいただだけます。【特別価格】8,800円 → 1,980円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/ikm-ot-000044.html

/サイクリングの季節ですね!\





【55%OFF】EASYBIKE Universal Bike Holder









自転車ハンドル用のスマートフォン・ホルダ。柔らかいシリコン素材で、さまざまな自転車に取り付けOK。自転車だけでなく、ショッピングカートやベビーカーなどへの取り付けにも対応。【特別価格】2,200円 → 980円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-ot-000001.html

【78%OFF】FLEXBIKE XXXL Bike Case Holder









雨や埃からスマートフォンを守る自転車ハンドル用スマートフォン・マウント。取り付けた状態のまま操作OK。【特別価格】4,400円 → 980円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-ot-000002.html



【67%OFF】SWIPEBIKE Holder / SWIPEBIKE Holder Stem









自転車のハンドルにスマートフォンを固定する自転車用マウント・パッド。取り付け、取り外し簡単。しなやかなシリコン素材で高い耐久性。 【特別価格】2,970円 → 980円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-ot-000003-p.html

【80%OFF】WEATHERBIKE Smartphone Bag









防塵防水性能IPX64対応。雨や埃からスマートフォンと貴重品を守る大収納型自転車ハンドル用スマートフォン・マウント。貴重品の収納に便利なストレージスペース。カギや財布、カードなどを安全に管理。【特別価格】4,950円 → 980円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-ot-000005.html

/それともドライブの季節?\



【83%OFF】GHOST SUPER PLUS GHOST DESK 4649セット









GHOST SUPER PLUS GHOSTDESK セット スマートフォンをお出かけ時の車のホルダに、デスクワークの家のスタンドに、マグネットで簡単に台に設置!【特別価格】4,649円 → 770円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-sp-000001.html

【67%OFF】GHOSTSUPERFIX









イタリアのスマートフォンアクセサリメーカー Cellyのシンプルデザインの場所を選ばない超強力マグネットホルダ。【特別価格】1,980円 → 660円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-st-000019.html



【73%OFF】GHOSTSUPERVENT









マグネット式スマートフォンホルダ。エアベント(車内通気口)用超強力マグネット式の車載ホルダで、スマートフォンをしっかり固定。【特別価格】2,400円 → 660円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-st-000020.html

【83%OFF】GHOSTSUPERFLEX





【83%OFF】GHOSTSUPERDASH









GHOSTSUPERFLEX |

フレキシブルアームで自由に配置可能な車載用スマートフォンホルダ。ダッシュボードなどの平らな面に設置可能。【特別価格】3,980円 → 660円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-st-000022.htmlGHOSTSUPERDASH |

マグネット+サクションカップ型スマートフォンホルダ。自動車のダッシュボードはもちろん、オフィスのデスクなどでも活躍。【特別価格】3,780円 → 660円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-st-000021.html

【76%OFF】GHOSTSUPERPLUS









360°調整可能なヘッド!6個の超強力マグネットを採用した車載用スマートフォン固定ホルダ。【特別価格】2,800円 → 660円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-st-000023.html

【67%OFF】GHOSTDESK









デスクトップ用スマートフォン・マグネットホルダ。シンプルなシルエットとアルミ表面処理を施したテクスチャは、まるでモダンアートのような佇まいでオフィスにも自宅の書斎にもオススメ。【特別価格】1,980円 → 660円(税込)

https://store.shopping.yahoo.co.jp/focalpoint/cel-st-000024.html--フォーカルポイントについて

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。フォーカルポイント会社概要

会社名:フォーカルポイント株式会社所在地:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F代表者:恩田英樹設 立:1989年URL:https://www.focal.co.jp/※iPhone、iPad、Macは、Apple Inc.の商標です。※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。※価格、仕様は予告なく変更することがあります。※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、 iPhone、 iPad、その他周辺機器の破損、 損傷、 故障、 紛失などに関しましては、 弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。



