サンエックス株式会社(代表取締役社長:千田洋史 本社:東京都千代田区)は、株式会社丸福商店(代表取締役社長:伊吹信一郎 本社:大阪府大阪市)が展開する丸福珈琲店の全国14店舗で2023年10月1日(日)~11月30日(木)の期間「丸福珈琲店×すみっコぐらし」コラボフェアが開催されることをお知らせします。

今回のテーマは「喫茶すみっコでいちごフェア」!かわいいコラボメニューやグッズをお楽しみください。





丸福珈琲店×すみっコぐらしフェア





~開催期間・開催店舗~

●10月1日(日)~11月30日(木)

(大阪)千日前本店

●10月1日(日)~10月31日(⽕)

(大阪)心斎橋パルコ店・ルクアイーレ店・イオン大日店・JR高槻店

(兵庫)阪急西宮ガーデンズ店

(奈良)イオン橿原店

●11月1日(水)~11月30日(木)

(東京)東急百貨店吉祥寺店・ヨドバシAKIBA店(※)

(神奈川)川崎アゼリア店

(千葉)そごう千葉店

(愛知)名古屋三越栄店

(福岡)博多阪急店・岩田屋本店(※)



~コラボスイーツ・コラボフード~

コラボフード、コラボスイーツを1点ご注文につき1枚ステッカーをプレゼント♪

スマホのケースにも入るサイズになっています!(配布予定数量終了の場合はご了承ください)



(左)「すみっコぐらし 喫茶すみっコでおてつだいホットケーキ」1,364円(税込)

おてつだい姿のすみっコたちのイラストがホットケーキに♪



(右)「~数量限定~とかげのデコレーションケーキ」1,518円(税込)

とかげがつくったケーキを再現しました♪





(左)「すみっコのふわとろ♪フレンチトーストプレート」1,243円(税込)

ふわとろフレンチのブランチプレートです♪

(右)「ねこのプリンアラモード」990円(税込)

ねこがつまみぐいしたくなるアラモードです♪





「えらんでかざろう♪すみっコのバターチキンカリー」1,430円(税込)

お好きなすみっコのもなかを選んで野菜、お花を自由にかざりましょう♪





「みんな大好き♪ストロベリーパフェ」1,265円(税込)

いちごがたくさん入ったかわいいパフェです♪





(左)☆岩田屋本店限定☆

「すみっコぐらし喫茶すみっコでおてつだいホットケーキ~スペシャルVer.」1,980円(税込)

おてつだい姿のすみっコたちのホットケーキにフルーツをふんだんに使用したスペシャルバージョンで

す♪



(右)コラボフード・コラボスイーツを1点ご注文につき、1枚プレゼントの「丸福珈琲店×すみっコぐらし」コラボ限定ステッカーです。





~コラボドリンク~

コラボドリンクを1点ご注文で1枚コースターをプレゼント♪☆

ノベルティのコースターは全3種類ご用意しています!

(配布予定数量終了の場合はご了承ください)



コラボドリンクを1点ご注文で1枚プレゼントのコースターは全3種♪

オーダー時にお好きな種類をお選びください!





「すみっコのカラフルクリームソーダ」 935円(税込)

すみっコたちをモチーフにしたかわいいクリームソーダ♪





「しろくまのふわふわラテ」 935円(税込)

しろくまがおしごとしているかわいいイラストに注目です♪



※ヨドバシAKIBA店

「とかげのデコレーションケーキ」「すみっコのふわとろ♪フレンチトースト」

の販売はございません。



※丸福珈琲店THE PARLOUR 福岡岩田屋本店

≪岩田屋本店で実施のコラボメニューは下記の3商品のみ実施です≫

「すみっコぐらし喫茶すみっコでおてつだいホットケーキ~スペシャルVer.」1,980円(税込)

「すみっコのカラフルクリームソーダ」 935円(税込)

「しろくまのふわふわラテ」 935円(税込)



物販商品







(上)「丸福珈琲店×すみっコぐらし ぶらさげぬいぐるみ」 1,650円(税込)

丸福珈琲店のユニフォームを着たすみっコたちのかわいいぶらさげぬいぐるみが初登場です!

*店内飲食をご利用のお客様から優先的に販売させていただきます

*購入制限はおひとり様各種1個ずつとさせていただきます



(下)「丸福珈琲店×すみっコぐらし アクリルスタンド」全6種 715円(税込)

かわいいすみっコたちののアクリルスタンドです♪

*店内飲食をご利用のお客様から優先的に販売させていただきます



詳しくはこちら(丸福珈琲店公式ホームページ)

https://www.marufukucoffeeten.co.jp/blog/archives/2467





■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▽詳しくはこちらから

https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/







■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいい

だけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)︎2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



