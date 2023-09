[ゼット株式会社]

仕事も遊びも本気で楽しめる多目的なアウトドアスタイルのバックパック『Thule EnRoute Backpack 30L』を5名様に!



ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱う『THULE(スーリー)』ブランドの公式インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/zett_thule/)にて、2023年9月15日(金)から2023年10月10日(⽕)の期間中、THULE BAGの魅力をインスタグラムで発信してくれる方を募集するキャンペーンを開催中です。







仕事も遊びも本気で楽しめる多目的なアウトドアスタイルのバックパック『Thule EnRoute Backpack 30L』(スーリー アンルートバックパック 30リットル)を合計5名様にご提供します。

当キャンペーンは、インスタグラム投稿モニターの募集となります。

ご当選された方には、ご自身のInstagramアカウントにて、THULE BAGの魅力を使用しているお写真とともにフィード投稿していただきますようお願いします。

詳しくは、インスタグラムキャンペーン投稿をご確認願います。

https://www.instagram.com/p/CxMddMJL2dt/



キャンペーン概要





●モニター商品

Thule EnRoute Backpack 30L(Black/3204849)5名様



●活動内容

商品を10月下旬にお送りいたします。

使用写真や感想を、2023年12月上旬までに2回以上、インスタグラムのフィード投稿にてご投稿いただきます。

(モニター商品はプレゼント)



投稿いただく際には、ハッシュタグ #THULEBAGFANS、@zett_thule のタグ付けをお願いいたします。

※投稿時の注意事項やお願いについては、商品発送のご案内とともにご連絡させていただきます。



●対象となる方

・@zett_thule のフォロワー様

(これからフォローしていただける方も大歓迎です)

・日本国内在住の方

・THULE BAGに興味がある、使っている

・旅好き、デジタルノマドに憧れる、バッグ好き

・タイアップ投稿で商品のレビューが可能な方



●応募方法

STEP1︓THULE公式インスタグラムアカウント(@zett_thule)をフォロー

STEP2︓キャンペーン告知投稿に「いいね」&「コメント」をする

コメント欄に自己PRや応募意欲を記載



●応募期間

2023年9月15日(金)~2023年10月10日(⽕)まで



●その他

応募規約ならびに注意事項については、キャンペーン告知投稿をご参照ください。

公式インスタグラム @zett_thule

キャンペーン投稿はコチラ

THULEブランド公式サイト

https://zett.jp/thule/



SHOP IN SHOP

西武池袋本店本館8階(南B11)

東京都豊島区南池袋1-28-1

Tel:03-5949-5947

https://www.sogo-seibu.jp/ikebukuro/floor_guide/



1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。ThuleはThule Group最大のブランドです。



消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社お客様相談センター

フリータ゛イヤル︓0120-276-010

E-MAIL︓custinfo@zett.co.jp

WEB︓https://zett.jp/thule/



お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、夏坂、寺田

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/19-20:16)