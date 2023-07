[and factory株式会社]

マンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて7/30日まで



and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木倫治、以下and factory)と、株式会社 小学館(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:相賀信宏、以下小学館)が共同運営するマンガアプリ「サンデーうぇぶり」は、『ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~』の地上波アニメ放送を記念して、全話無料キャンペーンを実施します。

※チケット対象話を含みます。



マンガアプリ 「サンデーうぇぶり」:

https://app.sunday-webry.com/app/web_share/







期間:2023年6月30日(金)~7月30日(日)



『ゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~』 について





入社3年目のブラック企業で身も心もすり減らす天道輝(テンドウアキラ)、24歳。憧れの経理・鳳さんへの恋もままならず、絶望的な毎日を繰り返す中...ある日突然、街でゾンビ・パンデミックが発生!

大量のゾンビに追われるアキラは、絶体絶命の中「人生を変える言葉」を閃く。

それは......「今日から会社に行かなくてもいいんじゃね?」

告白、合コン、日本一周......!?

ブラック企業から解放され、復活したアキラの「ゾンビになるまでにしたい100のこと」が、いま始まる───!!

(原作:麻生羽呂 / 高田康太郎)



アプリ概要





《アプリ名》 サンデーうぇぶり

《ジャンル》 公式マンガアプリ

《内容》

・「少年サンデー」「ゲッサン」「サンデーGX」各誌掲載作品の話配信

・『サンデーうぇぶり』オリジナル作品の話配信

《価格》基本無料(一部アプリ内課金有り)

《対応プラットフォーム》 iOS / Android

▸DLリンク https://sundaywebry.page.link/eBxr

《公式サイト》https://www.sunday-webry.com/

《公式Twitter》https://twitter.com/SundayWebry



and factoryについて





and factoryは「日常に&を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。



【会社概要】

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 801百万円(2023年 2月末現在)

従業員数 118名(2023年 2月末現在)

証券コード 7035





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-12:16)