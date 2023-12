[ソニー損害保険株式会社]

~2023年12月28日より新CMの放映を順次開始~



ソニー損害保険株式会社(代表取締役社長:坪田 博行、本社:東京都大田区、以下「ソニー損保」)は、俳優の阿部寛さんと女優の内田有紀さんを起用した自動車保険の新テレビCMを、2023年12月28日より順次、全国で放映開始しますので、お知らせします。





新CMについて



■CM制作の目的

自動車保険のご加入時や事故・トラブル時に安心を求めていらっしゃるお客様に、ソニー損保の自動車保険の高品質なサービスや手厚いサポートについてお伝えし、安心を感じていただくことを目的に制作しました。

また、お得な保険料や充実のロードサービスなどの特長もわかりやすくお伝えし、ソニー損保をより身近に感じていただきたいと考えています。



■阿部さんが出演する「ソニー損保の男」CMシリーズ

CMで阿部寛さんが演じてくださったのは、自動車保険をソニー損保に変えた人。ソニー損保に加入したことで得られた安心を、ドライブを楽しむ日々のワンシーンで描きました。

阿部さんの力強いメッセージ「私は、ソニー損保」が、本CMシリーズ共通のメッセージです。

監督のOKが出た後も、ご自身が納得されるまで、さまざまな演技にトライしてくださっていた阿部さんの様子が印象的でした。



「ソニー損保の男」CMシリーズは、ソニー損保の男「変えた」篇、ソニー損保の男「夜のドライブ」篇などがあり、順次公開していく予定です。



■内田さんが出演する「教えたい内田さん」CMシリーズ

内田有紀さんは、引続きソニー損保の自動車保険のナビゲーターとして、街角で自動車保険の話が聞こえると、ついついソニー損保の魅力を伝えてしまう役をチャーミングに演じてくださいました。

本CMシリーズ共通のメッセージは、「くらべたら、やっぱりソニー損保」です。



「教えたい内田さん」CMシリーズは、教えたい内田さん「ロードサービス」篇、教えたい内田さん「事故後のサポート」篇などがあり、順次公開していく予定です。



~内田さん・小坂さんの共演CM~

さらに、内田有紀さんと、同じくソニー損保の自動車保険の広告に出演いただいている、日向坂46の小坂菜緒さんとの共演企画として、内田さんが講師役となりソニー損保の自動車保険の講習会を開くCM(教える内田さんと教わる小坂さん「キャッシュバック」篇)も制作しました。



はつらつとした講師役の内田さんと、初々しさあふれる生徒役の小坂さん。お二人の共演CMもどうぞお楽しみください。



■CMギャラリー/YouTube公式チャンネル/X(旧Twitter)公式アカウントのご案内

CMは、CMギャラリーやYouTube公式チャンネルのほか、X(旧Twitter)公式アカウントでも視聴いただける予定です。ぜひご覧ください。

・CMギャラリー :https://www.sonysonpo.co.jp/cm/ccmg000.html

・YouTube公式チャンネル:https://www.youtube.com/user/sonysonpo

・X(旧Twitter)公式アカウント:https://twitter.com/sonysonpo_jp



阿部さん、内田さんの起用理由



阿部さんの持つ唯一無二の存在感や、たゆまぬ努力で常に新しい挑戦を続けていらっしゃる姿勢が、お客様により質の高いサービスを提供できるよう、さらなる改善を目指して取組みを続けている当社姿勢に合致すると考え、今回の起用が決定いたしました。

また、以前からソニー損保のCMに出演していただいている内田さんには、本作にもご出演いただきます。表情豊かでチャーミングな内田さんにもご注目ください。







ソニー損保の自動車保険は、ご契約時のご相談から、万一の事故時やお車のトラブル時などにお客様に安心してお任せいただけるよう、「24時間365日事故対応サービス」「24時間年中無休のロードサービス」「セコム事故現場かけつけサービス」などサービス提供体制を整え、商品・サービスの拡充・向上に取組んでいます。



こうしたソニー損保の自動車保険の商品・サービスの特長について、阿部さんと内田さんが出演する新CMを通じ、より多くのお客様に、わかりやすくお伝えしてまいります。







■CM出演者のプロフィール■

阿部寛



神奈川県出身

大学在学中にモデルデビュー。

雑誌「メンズノンノ」創刊以来、3 年 6 ヵ月表紙を飾る。

大学卒業と同時に、「はいからさんが通る」で映画デビュー。

つかこうへい作・演出 舞台「熱海殺人事件~モンテカルロ・イリュージョン~」の主人公を演じ話題となる。

その後、大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」「義経」「天地人」「どうする家康」、

ドラマ「TRICK シリーズ」「ドラゴン桜」「結婚できない男」「新参者」「下町ロケット」、

映画「歩いても歩いても」「青い鳥」「麒麟の翼」「カラスの親指」「海よりもまだ深く」

「祈りの幕が下りる時」など幅広い役柄で多くの人気を集める。



映画「テルマエ・ロマエ」では、第36回日本アカデミー賞 最優秀主演男優賞を受賞。

近年では2022年にニューヨーク・アジアン映画祭(NYAFF)日本人初のスター・アジア賞、第45回日本アカデミー賞 優秀助演男優賞(「護られなかった者たちへ」)、

第35回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞 主演男優賞(「とんび」「異動辞令は音楽隊」)

2023年 第16回アジア・フィルム・アワード Excellence in Asian Cinema Award、第117回ザテレビジョンドラマアカデミー賞 助演男優賞(「VIVANT」)などがある。









内田有紀

1992年、TVドラマ「その時、ハートは盗まれた」で女優デビュー。

94年「時をかける少女」ドラマ初主演。

同年「TENCAを取ろう!~内田の野望~」で歌手デビューを果たす。

【主な出演作品】

≪TV≫

テレビ朝日『ドクターX~外科医・大門未知子~』

フジテレビ『最後から二番目の恋』

NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』『 西郷どん』

NHK連続テレビ小説『まんぷく』

WOWOW『連続ドラマW 華麗なる一族』

2023年春 WOWOW『連続ドラマW フィクサー』

≪映画≫

『クワイエットルームにようこそ』

『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』

『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』

『アベンジャーズ/エンドゲーム』日本語吹き替え版ホープ役



小坂菜緒



日向坂46 二期生

2002年9月7日生まれのO型。大阪府出身。

2017年にアイドルグループけやき坂46(現:日向坂46)の二期生メンバーとしてグループに加入。

2019年に日向坂46に改名し、同年3月にリリースされたデビューシングル「キュン」ではセンターポジションを担う。

以降、4作連続でセンターポジションを務める。

「Seventeen」(集英社)の専属モデルやJ-WAVE「SONYSONPO QUEST FOR THE FUTURE」のナビゲーターも務めており個人としても幅広く活躍している。

グループとしては2022年に初の東京ドーム公演を達成し、翌2023年には初の横浜スタジアム公演も成功させた。



