日米豪で、チャート1位に輝いた「阿波おどりの鳴り物」作品を課題曲とした、SNS動画コンテストの優秀投稿者10名を発表 :-)



徳島県が世界に誇る「阿波おどり」の魅力を、"音楽性"という新たな側面を通じて世界中にアピールするため、有名連の皆様と協力し「阿波おどりの鳴り物」音源2作品を世界に配信したところ、日本・アメリカ・オーストラリアのiTunes Storeにおいて、見事チャート1位を獲得しました。





iTunes Store (日本・アメリカ・オーストラリア) の "演歌 トップアルバム" で1位を記録!







The sound of Awa Odori - 阿波おどり振興協会

https://linkco.re/91xtdQ17



iTunes Store (オーストラリア) の "演歌 トップアルバム" で1位を記録!







AWAODORI MUSIC - 徳島県阿波踊り協会

https://linkco.re/pE8TEZmu



この音源2作品をBGMに、SNSを活用した動画コンテスト「World of 阿波おどり Championship ~Step into Awa Odori Arena~」を開催したところ、世界中から投稿が相次いだだけでなく、投稿者同士の間で「徳島の阿波おどりで会いましょう」という新たな交流が生まれるなど、阿波おどりをきっかけとした人々の繋がりが、グローバルな広がりを見せています。



このたび、投稿いただいた動画の中から、技術と熱量・再生回数などをもとに、長年阿波おどりに携わる踊り手や鳴り物・ビデオグラファー・コンテスト運営が総合的に評価し、優秀投稿者を選定しました。



審査員紹介(敬称略)







阿波おどり振興協会 阿呆連 連長 立川 真千

阿呆連 Official Instagram : https://www.instagram.com/ahouren_official/



生まれる前から”ぞめき”を感じ 1991年夏、南内町演舞場にて異例のデビュー。国内外の出演・遠征を数々経験し、2018年、若干33歳ながら阿呆連副連長に就任。コロナ禍にもガイドラインを考案・作成するなど、精力的に活動し、2022年、阿呆連最年少38歳で阿呆連連長に就任。これからの阿波おどり界を背負って立つ”漢”に目が離せない。





徳島県阿波踊り協会 酔狂連 連長 大橋 愛

酔狂連 Official Instagram : https://www.instagram.com/suikyouren/



中学1年の時に酔狂連に入連。入連から鳴り物の笛を担当し、2023年から4代目連長を務める。酔狂連は、県内一の大きさを誇る瓢箪型の高張り提灯を先頭に、個性を生かしたダイナミックな男踊り、上品でしなやかな女踊り、リズム良く活発な赤法被、小さな瓢箪を手に元気なちびっ子と多彩な踊りが特長。オーソドックスな鳴り物と、「三味線(ぞめき)巡礼唄」が好評。





Awaodori Fools

https://www.youtube.com/@AwaodoriFools



2000年に初めて見た本場徳島の阿波おどりに衝撃を受け、阿波おどりの虜に。それ以来、動画や写真で阿波おどりを撮り続け、2017年にYouTubeチャンネル「Awaodori Fools」を開設。本場徳島の阿波おどりをはじめ全国各地の阿波おどりイベントに足を運び、SNSを通じて阿波おどりの魅力を世界に向けて発信している。





いえさん

https://www.instagram.com/iesan_awaodori



徳島鳴門市在住。2015年より日本の風景および人間模様の撮影を本格的に始め、東京カメラ部「日本の47枚」はじめ、今なお多くのフォトコンテストでの受賞を続ける。同時に「徳島市阿波おどり」「徳島阿波おどり会館」「東京高円寺阿波おどり(pass)」のオフィシャルカメラマンを務め、各方面に阿波おどりの写真および動画を共有しつつ、故郷の良き伝統文化を日々伝えている。







かれん & デール

https://www.instagram.com/tokushima_arudenaide/

#徳島あるでないで

大阪出身のかれんと、オーストラリア出身のデールが、徳島にはこんな良いとこあるでないで(あるじゃないか)と、観光スポット&グルメを日々紹介している。

結果発表







徳島県観光情報サイト:阿波ナビ

https://www.awanavi.jp/archives/topics/64385



ロサンゼルス・カウンティ美術館前での阿波おどり撮影作品、マレーシアや中国・上海で阿波おどりを披露されている方々による作品、見事な提灯さばきの小学生による阿波おどり動画作品など、非常に見応えある作品が出揃っております。ぜひご堪能ください。















