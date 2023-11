[株式会社CRAZY BUMP]

株式会社クレイジーバンプと株式会社エニーは、1973年から始まったと言われる第1次オカルトブームから50年目のメモリアルイヤーを記念して、怪談、UMA、UFOなど様々な都市伝説の50年の歴史を振り返る展覧会「都市伝説展~みんなのオカルト50年史~」を北千住、大阪に続き横浜にて開催します。

https://hakabanogarou.jp/urban-legend







「都市伝説展~みんなのオカルト50年史~」見どころ

都市伝説50年の歴史を振り返るパネル展示

始まりは1970年から本年2023年まで年代毎に、口裂け女や杉沢村、きさらぎ駅など様々な都市伝説をパネルや立体物を交えて紹介します。

豪華制作陣

元TOCANA編集長:角由紀子氏、オカルトコレクター:田中俊行氏、怪奇ユニット都市ボーイズ、UMA研究家:中沢健氏、怪談研究家:吉田悠軌氏ら豪華メンバーが制作協力!



呪物をはじめとする立体物展示

テレビ・映画・CM等の特殊造型を行っている株式会社LINK FACTORY代表 相蘇敬介氏製作による、「口裂け女の等身大立像」や、インターネット上で話題となった「『MOMO』の立像」の展示。相蘇敬介氏、オカルトコレクター田中俊行氏、都市ボーイズはやせやすひろ氏の所蔵する、計30点をも超える呪物を展示します。

さらにはやせやすひろ氏の500点を超えるお守りコレクションの中から厳正したお守りの展示や、きさらぎ駅のホームなど、雰囲気満載のフォトスポットなど見どころ満載。



心霊写真ギャラリー

怪談図書館館長桜井氏が長年取材、収集してきた秘蔵の心霊写真を公開します。

この他にも、イベント限定のオリジナルグッズの販売や、会場内でのイベント開催も予定しています。

続報は公式HP(https://hakabanogarou.jp/urban-legend)、X(旧Twitter/https://twitter.com/TDT2023)にてお知らせいたします。



都市伝説史のメモリアルイヤーを締めくくる展覧会「都市伝説展~みんなのオカルト50年史~」。是非お楽しみください。



【イベント概要】

■タイトル: 都市伝説展~みんなのオカルト50年史~ in 横浜

■会期: 2023年12月1日(金) ~ 2024年1月8日(月・祝)

■会場:マルイシティ横浜 7階 イベントスペース

■主催: 株式会社エニー、株式会社クレイジーバンプ

■入場料(税込) ※未就学児童無料

■当日券:大人1,400円 小・中学生 1,000円

■前売券:大人1,200円 小・中学生 800円 ※未就学児入場無料

前売券は11月17日(金)よりローソンチケットにて発売開始。

https://l-tike.com/search/?lcd=33415

Lコード:33415

<展覧会に関するお問い合わせ先>

チケットポート 03-6327-3710 [平日10:00~17:00

https://www.ticketport.co.jp/category/stage/



■不可思議炸裂オカルトグッズ!





都市伝説展キービジュアルTシャツ 価格4,400円(税込)

ウィジャボード Tシャツ 価格4,400円(税込)

サイズ:M~XXL





URBAN LEGEND Tシャツ 価格4,400円(税込)

サイズ:M~XXL

URBAN LEGEND ベースボールキャップ 価格4,400円(税込)

サイズ:フリーサイズ





MOMO Tシャツ 価格4,400円(税込)

サイズ:M~XXL









MOMO マグカップ 価格1,760円(税込)

サイズ:Φ78mm H90mm

MOMO ノート 価格495円(税込)

サイズ:B6サイズ

MOMO エコバッグ 価格2,200円(税込)

サイズ:約W320mm x H355mm x D110mm



THIS MAN タオル 価格1,320円(税込)

サイズ:約H340 × W850mm

手形 手ぬぐい 価格1,320円(税込)

サイズ:約H350 × W900mm



きさらぎ駅行きパスケース(ICカード風カード付) 価格1,650円(税込)

サイズ:H71mm x W100mm



マウスパッド 2種 価格1,650円(税込)

サイズ:H150mm x W180mm



キャラクターアクリルスタンド 6種 各880円 (税込)

サイズ:H99mm x W56mm※枠サイズ

※八尺様 アクリルスタンド 1,100円 (税込)

サイズ:H143mm x W100mm※枠サイズ



演者アクリルスタンド 6種 各825円 (税込)

サイズ:H75mm x W75mm※枠サイズ



ブラインド呪物アクリルキーホルダー 全34種 825円 (税込)

サイズ:約70mm角内



ブラインド 呪物トレーディングカード Vol.1 3枚入り 16種 330円 (税込)

サイズ:H88mm x W63mm



■2023年天から恐怖の大王がやってきて、MMRを甦らせる……!!!

かつて少年たちを恐怖のどん底に落とした、唯一無二の都市伝説漫画『マガジンミステリー調査班』こと『MMR』に、人類(俺たち)はまたも関わることになるというのか!!

キバヤシ、ナワヤ、タナカ、イケダがまさかの公式グッズになって再集結(グランドクロス)!

MMRから2023年の緊急提言!真実はキミたちの目で確認してほしい!



MMR Tシャツ「滅びるとは言ってない!!」4,400円(税込)

サイズ:M~XXL

もしもあなたの隣人のTシャツが急に変わったら……そう、恐怖の大王の魔の手はすでに、あなたのそばにまで迫っているのです!!!



MMR ステッカーシート 550円(税込)

サイズ:A4



■奇々怪々オカルトソフビ!



話題のイベント《都市伝説展~みんなのオカルト50年史~》に、『恐怖の都市伝説ガチャ』がやってくる!!

都市伝説に並々ならぬ関心を寄せるソフビメーカー『ビックワンクラフト』主宰の『あべとおる』氏がノリノリで製作したのが本作。

記憶に新しい『Momo』をはじめ、呪いの人形『チャーミー』、身近な存在ながら謎の多い『猫』、宇宙人『グレイ』といった定番どころから、昭和に一大ムーブメントを巻き起こした『ノストラダムス』、怪生物『ツチノコ』、トラウマを植え付けた『口裂け女』、インパクト抜群の『人面犬』が手のひらサイズで大集合。

以上全8種類のラインナップには、それぞれ蛍光レッド、イエロー、グリーン、パープル、暗闇で怪しく光る蓄光の5色が存在し、集めごたえも抜群だ。

実に特徴を捉えた造型となっているので、お気に入りを狙うのはもちろん、ぜひともコンプリートを達成してほしい逸品だ!



【墓場の画廊】恐怖の都市伝説ガチャ/1回500円(税込)

全高:約2cm~6cm

【Hakaba Gallery】Urban legend gacha of horror/Once JPY500

Height:2cm~6cm



注目のイベント《都市伝説展~みんなのオカルト50年史~》に、【SCIENCE PATROL】の『アマビエガチャ』が登場!!

怪獣や幽霊など多方面で攻めたラインナップを展開する同社が、近年人気急上昇中の妖怪をソフビ化。

全高約4.5cmの手のひらサイズにアマビエの特徴を凝縮し、素朴で愛らしい造型に仕上げた一作となっている。

ランダムカラーの名通り無数のカラーバリエーションが存在するので、何色が当たるかわからないワクワクを味わっていただきたい。

デスクトップに飾るのはもちろん、連れて歩くのもオススメの逸品だ!



※画像は一例です。画像以外の色が出る場合がございますのでご了承ください。

【SCIENCE PATROL】アマビエガチャ(ランダムカラー)/1回500円(税込)

全高:約4.5cm

【SCIENCE PATROL】Amabie Gacha(Random Color)/Once JPY500

Height:4.5cm



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-15:46)