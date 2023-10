[Mouser Electronics, Inc.]



半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、TE Connectivity(本社:スイス・シャフハウゼン、以下:TE)の「HIVONEX PowerTubeコネクタ」の取り扱いを開始いたしました。

この製品は、大電流負荷に対応できるように設計され、すべての産業用および商用ハイブリッド/電気自動車における高電圧アプリケーション向けに安全かつ信頼性の高い性能を提供します。また、このシリーズは、ワイヤサイズと温度に応じて最大580Aの連続電流、1,000Vの電圧に対応できます。



「HIVONEX PowerTubeコネクタ」の詳細





拡張性とモジュール性を考慮された上で製造され、ワイヤサイズ35mm²~150mm²に対応するこのPowerTubeヘッダは、180°または90°の方向で利用可能で、コネクタごとに最大3つの位置を選択いただけます。また、ユニークなキューブ形状のバスバーインターフェイスにより、バスバーの方向に関係なく接続いただけます。さらに、モジュール性とともに洗練された丸型設計により、ケーブル配線とコネクタの組み立てが大幅に簡素化され、適用されるシステムの総コストの低減に貢献します。この製品を使用することで、IP6K9Kの防塵・防水保護、コネクタ位置保証(CPA)、および各ピンの高電圧インターロックループ(HVIL)安全機能により、信頼性の高い安全なコネクティビティを実現します。



堅牢なこの製品は、IP6K9Kの防塵・防水保護等級を備えていることで、ハイブリッド車や電気自動車向けに信頼性の高い安全なコネクティビティを提供します。このコネクタの丸型設計により、ケーブル配線とコネクタの組み立てが簡素化され、適用される自動車用アプリケーションの総コストを低減できます。この製品はまた、エンジンレベルの振動に耐えるCPAと、各ピンのHVIL安全機能も提供します。



さらにこの製品は、9月26日付けのマウザーブログ「New Tech Tuesday」の「Electrification in Heavy Machinery and Equipment:Leading the Charge with TE PowerTube Connectors」で取り上げられました。



詳細は、下記URLをご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/te-connectivity/te-connectivity-powertube-connectors/





