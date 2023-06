[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿、代表:三上政高/梁 俊模、以下「HIKE」)が井上商事株式会社(本社:大阪府大阪市、代表:井上敬策)と共同プロデュースしているコラボレストラン「DISH UP(ディッシュアップ)」(所在地:新宿マルイアネックス8階)は、7月1日(土)から「カナヘイの小動物」とコラボすることが決定しました。予約受付開始、ならびにグッズ詳細は後日公開の予定です。







コラボのテーマは「ヨーロピアンクラシック」。

ノベルティやグッズはDISH UPオリジナルデザインを使用しています。

店内装飾ではヨーロッパの街並みやおうちにピャッとあらわれるピスケ&うさぎが見られるかも?

メニューは皆様に癒やしの時間をお過ごしいただけるようなものをご用意。

ピスケ&うさぎの醸し出すゆるやかな空気とヨーロッパのエレガントでクラシックな世界観の融合をお楽しみください。



あなたも日常とは少し違う世界でピスケ&うさぎと一緒にゆるっとしたひとときを過ごしませんか??



カナヘイの小動物 × DISH UP 営業概要









【期間】2023年7月1日(土)から7月30日(日)

【営業時間】11:00~21:00(最終入店:19:30)

【所在地】東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿マルイ アネックス8階



ご予約はこちら▼

https://www.tablecheck.com/shops/dishup/reserve

※「カナヘイの小動物 × DISH UP」の予約は後日開始予定です。





DISH UP のご利用に関して



・DISH UPはレストランのため、おひとり様ずつコース料理のご注文が必要になります。

(平日14時~17時はアフタヌーンセットのご注文のみも可能です)





株式会社HIKE DISH UP プロデューサー 清水真悠



本コラボに込めた思い

「私が学生時代から慣れ親しんだキャラクターであり、若者から社会人まで今でも根強い人気の『カナヘイの小動物』に仕事として関わり、皆様に魅力をお届けできることを本当にうれしく思います。

店内装飾ではフロア全体をヨーロッパの街並み、VIPルームは西洋のお部屋をイメージしてレイアウトする予定です。ぜひ、DISH UPにお越しいただき、ピャッとあらわれるピスケ&うさぎのゆるやかな空気を感じていただけますと幸いです。

フードもドリンクも、カナヘイの小動物たちをモチーフにしたメニューをご提供いたしますので、空間も食べ物も楽しんでいただき、ご来店される皆様の日々の活力にしていただけると嬉しいです。」





コース概要



90分制

スペシャルコース

お一人様3,300円(税込)



・ウェルカムプレート



隠れピスケ&うさぎを探そうサラダ





・メインディッシュ(フードメニューより1品お選びいただけます)(全4種)



花に囲まれご満悦なうさぎのクリーム明太冷製パスタ(写真左上)

うさぎはどこだ?ヨーロピアンモダンシチュー(写真右上)

ほっこり夢の中なオムピスケ(写真左下)

ルーにぷかぷかピスケの欧風カレーライス(写真右下)



・デザートプレート(デザートメニューよりお選びいただいたスイーツから3種をプレートでご用意いたします)(全5種)









いちごショートケーキ(写真左上)

ザッハトルテ(写真右上)

メロンとブルーベリーのプチタルト(写真中央)

おちゃらけうさぎのストロベリームース(写真右下)

生真面目ピスケのチーズムース(写真左下)



ドリンクメニュー

ノベルティ付き 各1280円(税込)

ノベルティなし 各800円(税込)



ピスケ&うさぎをイメージしたドリンク(全6種)をお楽しみいただけます。



晴れやか気分のピーチソーダ(写真左上)

氷の上でひとやすみレモネード(写真中央上)

ちょっぴり大人なシーブリーズ(写真右上)

ゆったりくつろぎモードな甘酒(写真左下)

花びらひらひらハーブティー(写真中央下)

ちょっぴり大人な白ライチカクテル(写真右下)



アフタヌーンティーセット

ノベルティ付き 各2560円(税込)

ノベルティなし 各2080円(税込)



平日限定(14時~17時まで)のドリンク付きのケーキセットです。

・90分制

・デザートプレート(デザートメニューよりお選びいただいたスイーツから3種をプレートでご用意いたします)

・ドリンク(コラボドリンク4種又は定番ドリンクからお選びいただけます)





コース、ドリンクご注文特典



スペシャルコースノベルティ

コースを注文された方にオリジナルクリアランチョン(全2種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

※絵柄は後日公開いたします。



ドリンクノベルティ

ドリンクを注文された方にオリジナルコースター(全8種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

さらにノベルティ付きのドリンクを注文された方にドリンクチャーム(全2種)も1個プレゼントいたします。

※チャームはドリンクごとにお渡しするものが決まっております。

※絵柄は後日公開いたします。

※定番ドリンクにはノベルティはつきません。あらかじめご了承ください。





VIPルーム



欧州のお部屋をイメージしたVIPルームのお席でゆったりとお食事を楽しめます。

VIPルームをご利用のお客様にはオリジナルコースター(全2種)を1枚プレゼントいたします。

※チャージ料としてお一人様500円(税込)を頂戴いたします。

※絵柄は後日公開いたします。

※座席数は6席となります。(5名様以下の場合、他のお客様も同席されることもございます)





「カナヘイの小動物」情報



あちらこちらでピャッと現れる、ゆるい小動物たちです。

おちゃらけ小動物うさぎと生真面目な鳥ピスケ。

二匹の力関係は、いつも絶妙。



小動物たちに決まった性別はありません。

その時々で好きな恰好をしたり興味のあることをやってみたり、

自由気ままに過ごしています。





「DISH UP」について







ワンランク上の、推し活体験ができるコラボレーションレストラン「DISH UP」。

目指したのは、従来のコラボカフェとは一線を画した本格的なサービスを提供するレストラン空間。

本格的なプリフィックスコースで味わう食事、高品質な音響、映像を完備したスタイリッシュな内装を、あなたの大好きな推しの世界観で染め上げます。あなたは食事を楽しみながら、いつしか推しと一緒の空間にいるかのような感覚になることでしょう。



全く新しいコラボレーションレストラン“DISH UP”で、ワンランク上の推し活をあなたに。





株式会社HIKEについて







会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス 4階

公式サイト:https://hike.inc

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) HIKE Inc.

(C) kanahei / TXCOM



