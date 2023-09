[株式会社ZEN PLACE]

― 2023年9月1日(金)より 週2回たった45分、ただこれをやるだけで、心も身体も良い状態に ―



最先端研究結果・科学をもとに、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、サービス業界にイノベーションを起こしている最先端のWeb3.0 DX企業であり、ウェルビーイング創造のリーディングカンパニーである株式会社ZEN PLACE(本社:東京都渋谷区 代表取締役:尾崎成彦)は、たった45分にピラティス、ヨガ、HIIT、瞑想ー身体に必要な動きを完全網羅した最新エクササイズ「Wholebody MIX for everybody」を2023年9月1日(金)より、全国のzen place yogaスタジオで提供開始いたします。







Wholebody MIX for everybody 体験予約・詳細はこちら:

https://www.zenplace.co.jp/classes/wholebodyMIX



1回45分のパーフェクト・エクササイズ「Wholebody MIX for everybody」開発背景





zen placeは、2004年からヨガ・ピラティス界のリーディングカンパニーとして、約20年にわたり世界の企業・団体と連携し、最先端テクノロジーやサイエンス、研究結果をも取り入れ、蓄積してきた知見と経験を基に、心と身体が必要とするマインドフルなエクササイズを全て詰め込んだ最新メソッド『Wholebody mix for everybody』を開発いたしました。



新レッスン「Wholebody MIX for everybody」とは?





1回45分のパーフェクト・エクササイズ『Wholebody mix for everybody』は、タイパ・コスパ重視の方、忙しい方や運動が苦手な方でも継続しやすいzen place のオリジナルで最新のメソッドです。

医学的な根拠に基づいたピラティス、ヨガ、HIITの要素を取り入れ、Body Mind Spiritに影響を及ぼす5大要素 1.コアの強化 2.背骨のフレキシビリティの強化 3.深い呼吸 4.バランス力の強化 5.マインドフルネス瞑想を理想的なバランスで45分に配合しました。

さらに、楽しさ、チャレンジ、リズム感、気持ち良さ、スピード感、心地良さ、一体感や臨場感をもたらすレッスン構成で「長続き」をサポートします。







週2回、たった45分のパーフェクトエクササイズ「Wholebody MIX for everybody」





レッスンの特長

ピラティス、ヨガ、HIIT、瞑想の4つのセクションで構成され、セクション毎に動きや心拍に大きなアップダウンがあります。

また、前半のピラティスやヨガでは身体の細部に意識を向け、内向きな静かな集中を生み出し、後半のHIITではただひたすら没頭しながら激しく動いていくことで、外向きにエネルギーを発散していきます。

これらのセクションを一気に終え、瞑想にはいることで、「落ち着いている感覚」ではなく、これまで体験したことのない「意識が開けた感覚」を得ることができます。

さらに、このマインドフルな状態は、ストレスや不安を取り除く効果や、生産性・パフォーマンス向上、睡眠改善などの効果をもたらします。



レッスンの構成(計45分)

■ピラティス:15分

身体の微細な部分に意識を向け、微細に、正確に動いていきます。

前半は背骨一つ一つから頭蓋骨まで、後半にかけてコアの安定に意識を向け、ゆっくりとしたペースでスタートし、徐々に呼吸の流れに合わせスピード・リズムを上げていきます。

■ヨガ:15分+ヨガストレッチ:5分

コアと背骨を中心として全身がつながって、伸びやかに動いていきます。

軸骨格からの手足が伸びて広がるイメージで呼吸に合わせて動いていき心拍をあげ、その後ヨガストレッチで少しピッチを落とします。

■HIIT:7分

ノンストップで一気に早く激しく動き、心拍を上げていきます。

スタジオの一体感を感じながら、楽しく動いていきます。

■瞑想:3分

最後に、瞑想で意識を完全に身体に向けていきます。



こんな方におすすめ!

・運動はしたいけど、忙しくて時間がない方

・タイパ重視・コスパ重視の方

・時間は効率よく使いたい方

・色々試したけど長続きしない方…



Wholebody MIX for everybody詳細はこちら: https://www.zenplace.co.jp/classes/wholebodyMIX

ご予約はこちら:https://www.zenplace.co.jp/welcome/schedule.php



「Wholebody MIX for everybody」は、全国のzen place yogaスタジオで受講できます。2023年10月1日(日)に、日本橋と神楽坂に「Wholebody MIX for everybody」専門スタジオがオープンいたします。



Better Person宣言





zen place ピラティスは、

BodyMakeを超えた「BrainMake(ブレイン・メイク)」

最適な脳をつくるから、最終的に身体がナチュラルに美しくなる。

最適な脳をつくるから、心が前向きに変わる

最適な脳をつくるから、仕事も、人生も、うまく生き始める。



ピラティスは、動きながら様々なエクササイズを行います。

皮膚・筋肉・耳・目からに感覚が脳に入ることで、脳幹を活性化、

心と身体がより良い状態へと変化していきます。



私たちは、zen placeピラティス・ヨガを通して

日々、社会に貢献しようという思いを持つ、よりよい人間になることを目指します。

よりよい人間になることを通して、

自分自身がウェルビーイングの状態であることをつくり、

これを広めることで、ウェルビーイングな社会をつくります。



zen placeが提案する、Well-being - Since 2004

構想から約20年、zen placeは世界の企業、団体と連携し

最先端テクノロジーやサイエンス、研究結果をも取り入れ

世界基準のレッスンを提供する、本格ピラティス・ヨガスタジオです。

脳の概念化、脳システムに基づき

知覚、実践で科学的に立証されたzen placeのピラティス・ヨガで

Well-beingの創造をサポートします。

人生観が変わる、人生を変えるピラティス・ヨガ





株式会社ZEN PLACE





「日本のウェルビーイングを世界最高にする」ZEN PLACEは、グローバルな環境で最新技術とDXで挑戦を重ね、ウェルビーイングとサービス業界にイノベーションを起こしているWell-being Development Companyです。

最先端研究結果・科学をもとに、DX・Web3.0との融合を行い、日本国内だけでなく中国をはじめとする海外のピラティス・ヨガスタジオの運営や学びを深める養成コースやワークショップ、ウェルビーイングを促進する自社開発アプリやAI解析サービス、豊かな一生をサポートするヘルスケア・アプリの開発やクリニック・訪問看護、さらに免疫や内蔵機能の調節など様々な生体機能に効果があるといわれているCBDを取り扱うECサイト運営や自社開発など、ZEN PLACEらしいユニークでシームレスな事業展開でHolistic WellnessとWell-beingを実現し、社会に変化をもたらすユニークでオンリーワンの会社です。 ZEN PLACEと、もっとウェルビーイングな未来へ−

※1: 自社調べ(2023年7月)





商号 :株式会社 ZEN PLACE

代表者 :尾崎 成彦

所在地 :東京都渋谷区広尾3丁目12−36ワイマッツ広尾4階

業種 :ヘルスケア



■ZEN PLACE関連サイト

スタジオWebsite https://www.zenplace.co.jp/

コラムサイト https://www.zenplace.co.jp/column/index.php

公式 Instagram https://www.instagram.com/zenplace_official/

公式Twitter https://twitter.com/zenplace_jp

公式 YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-N5VcKtH5XQLoOQonXDkow

コーポレートWebsite https://corporate.zenplace.co.jp/

コーポレートInstagram https://www.instagram.com/zenplace_corporate/

アカデミーWebsite https://ac.zenplace.co.jp/

オンラインストア https://zenplaceonline-store.myshopify.com/

CBDオンラインストア https://cbd.zenplace.co.jp/shop

zen place採用情報 https://www.wholebodyeducator.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/03-17:40)