2024年1月12日(金)~17日(水)アクセスサッポロ







「トミカ博 in SAPPORO ~トミカの世界でわくわくを発見!~」を2024年1月12日(金)~17日(水)の6日間、アクセスサッポロで開催いたします。



今度のトミカ博のテーマは「トミカの世界でわくわくを発見!」。



トミカの魅力がいっぱいの「トミカ博」でわくわくを発見しよう!

トミカが一斉に走り出す「ビッグスライダーパーキング」や「巨大ジオラマ」などは迫力満点!

好きなトミカを釣り上げる「トミカつり」やキミが選んだパーツを目の前で組立ててくれる「トミカ組立工場」などのアトラクションで遊んじゃおう!

イベント記念商品の販売もお楽しみに!



2023年11月10日(金)10:00から、アソビュー!にて入場券発売開始!

詳しくはこちら→https://stv.jp/event/tomica/



開催概要





トミカ博 in SAPPORO ~トミカの世界でわくわくを発見!~



日時/2024年1月12日(金)~17日(水)

【開場時間】

会期前半(1/12、13、14) / 9:00~16:00(最終入場時間は15:30)

会期後半(1/15、16、17) / 9:00~15:00(最終入場時間は14:30)



◆会期前半(1/12、13、14):入場日時指定制です。

<日時指定入場時間>※販売日時ごとに販売枚数に限りがあります。

9:00~、9:30~、10:00~、10:30~、11:00~、11:30~、12:00~、12:30~、

13:00~、13:30~、14:00~、14:30~、15:00~



◆会期後半(1/15、16、17):フリー入場制です。

9:00~15:00(最終入場14:30)の間、いつでもご入場いただけます。

※会期前半と後半では、開催時間と入場方法が異なっております。

※会期後半のフリー入場券は、ご来場時にいつでもご入場いただける入場券となりますが、混雑状況によりお待ちいただく可能性がございます。



会場/アクセスサッポロ(札幌市白石区流通センター4丁目)



入場記念品







※トミカ博入場料には、入場記念品が含まれています。

※有料入場者のみ/無料入場の方を除く

※入場記念品は生産上の都合等により、直前に変更になる場合がございます。



チケット情報





入場料 <入場券/会期前半(日時指定券)・会期後半(フリー入場券) ともに>





◆会期前半(1/12、13、14):入場日時指定制です。

入場券は「会期前半(日時指定券)」をご購入ください。

※販売日時ごとに販売枚数に限りがあります。



◆会期後半(1/15、16、17):フリー入場制です。

入場券は「会期後半(フリー入場券)」をご購入ください。



※全て税込金額

※2歳以下は入場無料

※上記料金には入場記念品を含む。(有料入場者のみ/無料入場の方除く)



【身障者対応につきまして】

・「障がい者手帳のご提示」により、「介助者1名様の入場料」が免除されます。

・各種障がい者手帳をお持ちの方1名に対して「介助者1名に限り無料」で、ご入場いただけます。ただし、障がい者ご本人は、入場券が必要となりますのでご注意ください。(障がい者お一人の場合も、入場券が必要となります。)

・会場入場時に、「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」のいずれかをご提示ください。ご提示いただけない場合は、有料で入場いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

入場記念品は、有料入場者のみのお渡しとなります。



<トミカビーム(ブラック)付入場券/トミカビーム(ブルー)付入場券>



トミカビーム(ブラック)付入場券:ランボルギーニ ウラカン ペルフォルマンテ パトロールカー ブラック

トミカビーム(ブルー)付入場券:ランボルギーニ ウラカン ペルフォルマンテ パトロールカー ブルー



会場内にある「トミカビーム」のマークに向かって「トミカビーム」をスイッチオン!で何かが起こるぞ!



※トミカビームは会場内での販売はございません。

※ご購入は、アソビューにて、

「トミカビーム付入場券・会期前半(日時指定券)」

「トミカビーム付入場券・会期後半(フリー入場券)」をお求めください。

※トミカビームはご来場当日、会場にてお渡しいたします。

※トミカビーム付入場券は、販売予定数に達した場合、販売終了とさせていただきます。



チケット販売期間/2023年11月10日(金)10:00~2024年1月17日(水)14:30

チケット取り扱い/アソビュー!(https://www.asoview.com/channel/tickets/SyuRodYCbB/)



【注意事項】

※イベント会場内の状況により、ご入場をお待ちいただく場合がございます。

※会場内混雑緩和の為、ご利用時間の目安を2時間程度にて、ご協力をお願いします。

※「アソビュー!」のみでの販売予定ですが、状況により、当日会場にて当日券販売を行う場合がございます。



<キャンセルとキャンセルポリシーについて>

■会期前半(日時指定券)

・ご来場前日の17:59までキャンセルいただけます。

上記期間を過ぎますと、交換・払い戻しはできません。

・ご利用日の前日18:00から100%のキャンセル料が発生いたします。

■会期後半(フリー入場券)

・ご購入後のキャンセルはできませんので、予めご了承ください。

・会期後半(フリー入場券)はお客様都合によるキャンセル・返金・変更はお受けしておりません。



【チケットについてのお問い合わせ】

チケットに関するお問い合わせは、アソビュー!へお問い合わせください。

https://www.asoview.com/brand/contactsupport/



主催/STV札幌テレビ放送

特別協力/株式会社タカラトミー

特別協賛/パナソニック株式会社

協力/(一財)札幌産業流通振興協会、STVラジオ、株式会社タカラトミーフィールドテック、株式会社のぐち、株式会社ムービック・プロモートサービス



■お問い合わせ

STV事業 TEL:011-272-8657(土日祝を除く10:00~17:00、会期中は開催時間内対応)



■「トミカ博 in SAPPORO」ホームページ

https://stv.jp/event/tomica/

■「トミカ博 in SAPPORO」公式X(@tomipla_sapporo)

https://twitter.com/tomipla_sapporo



※画像はイメージです。

(C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。



