[コスパグループ株式会社]

ハイエンドコスチュームブランド「COSPA Essentials」より、映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』アップグレードスーツ コスチュームセットが受注開始。2023年4月下旬発売予定。









2021年に全米公開され、世界中で大ヒットを記録したスーパーヒーローアクション大作「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」は、「スパイダーマン:ホームカミング」から続く「スパイダーマン」シリーズの第3作。

COSPA Essentialsではこの度、「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」劇中で登場する3体のスーツの中から、「スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム」から登場した『Upgraded Suit』のコスチュームをファッション視点でアプローチしています。

最大のポイントは、ワンピース構造ではなくトップスとボトムスのセットアップにしたこと。テクスチャー感の強いジャージ素材と相まって、着用のし易さは勿論、ファッションアイテムとして成立する仕上がりに。

もうひとつ見逃せないのが、3Dプリンターでフレームを製造した立体感のあるマスク。着用時のリアリティに加え、呼吸のし易さも考慮されています。



■Detail













映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

(C) 2023 CTMG (C) 2023 MARVEL ALL RIGHTS RESERVED.

商品名:アップグレードスーツ コスチュームセット

発売日:2023年4月下旬予定

サイズ:M/L/XL

セット内容:トップス、パンツ、マスク(マスク、インナーマスク、アイパーツ×2)※ソックス、シューズはセットに含まれません。

素材:ポリエステル100%

価格:99,000円(税込)

Made in Japan





※縫製製品は特性上、製品ごとに仕上がりサイズや縫製位置に若干のずれがございます。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA Essentials



映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

「アップグレードスーツ コスチュームセット」特設ページ

https://cospaessentials.com/spiderman/



COSPA Essentials とは

4つのEssence[キャラクター×想い×価値×技術]から生まれるEssentials

現代に欠かせない日本文化となったキャラクターたち。

キャラクターコスチューム・アパレルのパイオニアであるコスパ。

現代社会環境への配慮した造りと持続する商品価値。

価値を具現化する最新の様々な技術に支えられた品質。

4つの想いを紡ぎ合わせたブランド、それが“COSPA Essentials”です。



■COSPA Essentials関連リンク

□公式サイト:https://cospaessentials.com/

□Twitterアカウント:https://twitter.com/csp_essentials

□Instagramアカウント:https://www.instagram.com/cospa_essentials



■商品に関する詳細、お問合せ先

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)











