話題のショップが九州初出店ー。「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社(代表取締役社長・依田裕彦)が池袋パルコ別館「P´(ピーダッシュ)パルコ」2階で開設している人気アニメ・サブカルコンテンツのグッズを販売するポップアップショップ「報知エンターテインメントマーケット」(H.O.E.M.)を、6月28日(水)にキャナルシティ博多B1F OPA STUDIO内に出店します。期間限定で7月16日(日)まで。H.O.E.M.でしか手に入らないオリジナルグッズを多数取り揃えています。







(C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

(C)2023 VOISING Inc.

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC.www.piapro.net All rights reserved.

(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会

(C)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会



人気アニメ・サブカルのオリジナルグッズを販売

6月28日、キャナルシティ博多B1F OPA STUDIO内に、期間限定の「報知エンターテインメントマーケット POP UP SHOP」をオープン。スポーツ報知が取り扱ってきた「ラブライブ!スーパースター!!」「いれいす」「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロセカ)、映画「五等分の花嫁」、「特刀剣乱舞~雪月華~」などの特別号、グッズを販売します。



「ラブライブ!スーパースター!!」グッズも

待望の「ラブライブ!スーパースター!!」グッズも、POP UP SHOPにお目見え。特別号の描き下ろしイラストをグッズ化しました!7月7日(金)より、アクリルスタンド(税込1650円)、チェキ風カードセット(税込990円)、トレーディングミニ色紙(税込550円)、クリアファイル(税込440円)、B2タペストリー(税込3300円)などが発売されます。お買い上げ2000円(税込)ごとに、ラブライブ!スーパースター!!のオリジナルステッカー(9種ランダム)をプレゼントします。

※池袋P’PARCOの本店では7月22日から発売予定です。



「プロセカ」、映画「五等分の花嫁」、「特刀剣乱舞」のオリジナルステッカープレゼントも

プロセカのグッズでは、池袋本店ですでに販売しているトレーディング缶バッジ(税込550円)、アクリルスタンド6種(税込1650円)などが登場。こちらはお買い上げ1100円(税込)ごとに、プロセカのオリジナルステッカー(6種ランダム)をプレゼントします。 また、映画「五等分の花嫁」、「特刀剣乱舞」のグッズも、お買い上げ2000円(税込)ごとに各作品のオリジナルステッカー(各作品5種ランダム)をプレゼントします。初音ミク15周年×報知新聞社150周年記念画集「TABLOID MIKU」も販売します。こちらも、実物を見て買えるのは九州地区では初めてとなります。



【報知エンターテインメントマーケット POP UP SHOP概要】

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-22

キャナルシティ博多B1F OPA STUDIO内

(JR博多駅、地下鉄中洲川端駅より徒歩10分、地下鉄「祇園」駅より徒歩7分)



【報知エンターテインメントマーケット(H.O.E.M)とは】https://hochi-em.com/

報知新聞社が運営するアニメなどのグッズ販売に特化したECサイト。

