【東急Sレイエス フットボールスクール】体験特典キャンペーン
［東急スポーツシステム株式会社］
～今がチャンス！～
東急Sレイエス フットボールスクールでは、ご入会前のお子様が通常スクールに一度だけ無料体験できる制度がございます。今回はご体験時に体験者の皆様にレイエスオリジナルマスクをプレゼントいたします。ぜひこの機会にスクールをご体験ください。皆様のご体験をお待ちしております。
■内容
体験をすると、レイエスオリジナルマスクをプレゼントいたします。
■対象
スクールに通っていない年少～小学6年生のお子様
※スクールによって対象が異なります。
※ルネサンス相模大野・NASスクール・むつみ幼稚園は対象外となります。
■期間
2023年4月1日(土)～6月30日(金)
■特典
■体験お申込み方法＆クラススケジュール
下記エントリーフォームもしくは、お電話・フロントにて承っております。
各スクールのクラススケジュールはエントリーフォーム内に掲載しております｡
【あざみ野】
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/azamino/experience_application/2023.html
【たまプラーザ】
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/tamaplaza/experience_application/2023.html
【仲町台】
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/nakamachidai/experience_application/2023.html
【横浜金沢】
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/yokohamakanazawa/experience_application/2023.html
【渋谷】
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/shibuya/experience_application/2023.html
【池袋】
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/ikebukuro/experience_application/2023.html
【聖蹟桜ヶ丘】
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/seisekisakuragaoka/experience_application/2023.html
■その他
・クラス空き状況は学年により異なり、定員に達しているクラスはキャンセル待ちとなります。
・詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。
■詳細はこちら
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/2023_year/experience_privilege_campaign.html
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/11-19:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所 共同研究プロジェクト「子どもの生活と学びに関する親子調査2022」結果速報 「上手な勉強のしかたがわからない」という悩みが約7割に増加(04/11 21:15)
【川西市】市立中学校卒業式の日程について(04/11 21:15)
メディカル事業、国内外販売チャネルを見直し形成・創傷領域の販売強化(04/11 20:45)
【福島県郡山市】自宅から一歩も出ることなく職員になれる！?テストセンター方式による令和5年度郡山市職員採用候補者試験の受験申込みを開始しました。［福島県郡山市役所］(04/11 20:45)
大人気３D不織布マスクの最高峰！他を寄せ付けない圧倒的な通気性と吸水&速乾性を実現し不織布マスクの欠点を解消！もうムレない、お洒落＆超快適3Dクールメッシュマスク『IKISURU』が新登場！(04/11 20:40)
【ワクセルトークセッション企画】株式会社ばかたれ代表取締役・禹在賢(うざいけん)さんが語る『親鳥専門店ばかたれ』の魅力と未来(04/11 20:15)
「日本一スノボデビューしやすいスキー場」宣言！長野県竜王スキーパークから約7,000人がスノボデビュー！(04/11 20:15)
資金調達完了のお知らせ(04/11 20:15)
DARE IN GRIS DIOR ジェナ・オルテガ、マヤ・ホークなど集結(04/11 19:45)
３年振りの総力取材で情報一新したハワイ・ガイドブック『ハワイ本オアフ最新2024』が4月21日（金）に発売！(04/11 19:45)
～「あたりまえをたやさないまち」池田町～ 木望の森 100 年プロジェクト 「Tree Picnic Adventure IKEDA」新エリア 4 月 29 日オープン！(04/11 19:45)
匂い・香りのNFT、HorizonがCoinPost主催「WebX」に登壇決定！(04/11 19:45)
【ロゴマーク募集】高知発祥のよさこい鳴子踊り。１００万人の観客を誇る「よさこい祭り」のロゴマークを広く募集！(04/11 19:45)
【JAF九州】ツール・ド・九州2023 in 唐津にブース出展！俊敏性のチェックで上位タイムをねらえ(04/11 19:16)
合計600名様に500円分のQUOカードPayが当たる！ 『エグゾプライマル』を徹底紹介！ 「エグゾプライマル事典」連続配信キャンペーン開催！(04/11 19:16)
フォーリミ主催「YON FES 2023」が宣言したフェスシーンの新時代の幕開け。(04/11 19:16)
スペースシャワーTVにて、坂本龍一さんの追悼番組の放送が決定(04/11 19:16)
リサとガスパール タウン 10周年4月27日(木)より開催！(04/11 19:16)
据え置き型ゲームハードで一番好きなものはなに！？【ゲーム大調査：ニコニコゲームチャンネル】(04/11 19:16)
『くじコレ』にて、『オーバーロード』のオリジナルグッズが当たるくじが販売開始！(04/11 19:16)
舞台『パラサイト』ノワール感漂う、スポット映像解禁(04/11 19:16)
【東急Sレイエス フットボールスクール】体験特典キャンペーン(04/11 19:16)
埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、出店してみたり気軽に占ってもらえたり皆で楽しめるマルシェを定期開催する占いマルシェと2023シーズンのブロンズパートナー契約締結(04/11 19:16)
TVアニメ「あやかしトライアングル」B2タペストリー、アクリルキャラスタンド、アクリルコースター、クリアファイルの受注を開始！(04/11 19:16)
「プリマドール」キャラクターラバーマット、ぷにこれ！キーホルダー(スタンド付)、アクリルジオラマの受注を開始！(04/11 19:16)
妊娠・出産祝いを気軽にLINEで！「エルバビーバ」がLINEギフトをオープンします。新生活や母の日のギフトにも。(04/11 19:16)
スポーツ総合誌「Number」WBC特集号が２号連続完売！ 全７試合、全30選手の記事を掲載した増刊号の発売も決定！(04/11 19:16)
先着1,000名様にミニバーをプレゼント！！Galler 2023年 母の日限定ギフトセット購入特典キャンペーン開催(04/11 19:16)
枚方市PR大使 森脇健児が市内を翔ける！(04/11 19:16)
4月8日・9日に湯殿山で開催された地形イベント「DRRREAM SESSION」にて世界で初めて太陽光発電でのロープトー稼働に成功(04/11 19:16)