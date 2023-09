[株式会社Another works]

9月26日(火)19時から複業希望者向けの記念ウェビナー開催!Color WiTh社との連携を強化



複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営しているAnother works(所在地:東京都港区、代表取締役:大林尚朝)は、2023年9月4日(月)にColor WiTh株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:若色広大、高橋範慈)がローンチした個人向けサービス「複業職人」の監修を務めたことをお知らせいたします。また、これを記念し9月26日19時から複業希望者向けにウェビナーを開催いたします。



■「複業職人」事業詳細:https://fukugyou-shokunin.com

■記念ウェビナー申し込み:https://company.aw-anotherworks.com/event/20230926







個人向け複業サービス監修の背景:複業をはじめるときに不安を抱えている人は約6割





複業は、複数の仕事を行って報酬アップするためだけにとどまらず、新たなスキル習得・キャリアアップ・自己実現・地域や組織への恩返しなど目的が多様化してきており、今や「自身の生き方をより充実させる手段のひとつ」になってきていると考えています。



しかし、2023年2月に弊社が実施した複業/副業の実態調査※では、複業経験者のうち複業を始めるときに不安を抱えていた人は約6割という結果になりました。複業を始めたいと考えている人が増えている中で、実際に挑戦する際には不安を抱えている方が多いことが現状です。



そこで、Color WiTh社代表の若色氏・高橋氏を「複業マイスター」と任命し、同社が開発した実践的な”複業力”を身につけられるプログラム「複業職人」を当社が監修しました。



※2023年2月:複業/副業の実態調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000047859.html



「複業職人」とは





「複業という働き方は、個性を活かし、人生を豊かにする。」をテーマに、複業をこれから始めたい人や既に複業を始めている方向けに、複業活動に必要な実践ノウハウを体得できるようにする、Color WiTh社の独自開発プログラムです。



これまで複業で全国100以上のプロジェクトを経験してきた「複業マイスター」がプログラムを開発し、累計登録タレント数60,000名・導入社数1,000社以上の日本最大級の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」運営企業である弊社が監修しています。受講から3ヶ月程度で複業活動の準備から案件獲得後の進め方までを網羅した、実践的な”複業力”を身につけられるプログラムです。



また、プログラムはすべてオンラインでの1on1形式で実施することで、一方的に教えるのではなく、複業マイスターとコミュニケーションを取りながら「受講者一人ひとりの個性を最大限に発揮する」複業への取り組み方を二人三脚で一緒に考えていきます。





「複業職人」事業における今後の具体的な連携





プログラムの監修のみならず、以下の継続的な連携を行ってまいります。



1.ウェビナーの共同開催

『複業職人』のプログラム内容はもちろん、当社の豊富な知見やノウハウ、事例を盛り込んだセミナーを開催します。



「複業の案件獲得率と単価の上げ方を徹底解説 ~地方案件も完全網羅~」

申し込みURL:https://company.aw-anotherworks.com/event/20230926



2.プログラム内での受講者とのコミュニケーション

『複業職人』のプログラム内では、Another works代表大林氏からのコメント発信や、直近の複業に関するトレンド発信、複業人材を導入を検討している企業/自治体側の目線、活躍している複業人材のロールモデルの共有、また複業活動状況に応じた案件情報の共有など、今後の複業活動に対するイメージの具体化やモチベーション向上のきっかけとなる機会を提供します。





3.受講修了者に対する『複業認定バッジ(仮称)』の授与を予定

本プログラム修了時に授与する「複業マイスター認定バッジ」は、当社が運営する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」の中でプロフィール上等に表示され、複業したい方を探している全国企業/自治体等から見られやすくなるので、複業活動をより優位に進めやすくなります。



Another works代表取締役 大林 尚朝のコメント







人生が長期化し、働く時間も相対的に長期化していく現代において、”どう働くか”が”人生の豊かさ”に直結しています。1社で働き続けること自体が非常に困難な時代になってきている今、市場から求められているのが「スキルの再現性」です。再現性とは、どんな企業フェーズでもどんな業界・団体でも一定のアウトプットを再現できる能力です。これは、複業を通して様々な企業の案件に関わることで身に着けることができます。一方で、スキルアップしたい、複業をやってみたいという気持ちはあるものの、勇気が出ずに足踏みしてしまう方も多いことでしょう。



そこでこの度、複業をこれから始めたい人や既に複業を始めている方向けに、実践的な”複業力”を身につけられるプログラム「複業職人」を監修しました。累計導入社数1,000社、登録タレント数60,000名以上の複業を支援してきたサービス運営企業だからこそ分かる複業ノウハウをもとに監修することで、「複業職人」を受講する皆様の複業ライフをより豊かなものにできればと思います。





ColorWiTh株式会社とは







ColorWiTh株式会社は、企業の「やりたい」を具現化し、様々な色(個性)を加え、「実現」にこだわる事業「Color WiTh(カラウィズ)」を提供しています。領域は、事業開発・営業企画・デジタルマーケティング・DX/バックオフィス改善・人事採用など、実績は多岐に渡り、企業経営者のご要望と状況に応じて『プロジェクトマネジメント』『ディレクション』『実務支援』と、関わり方を柔軟に対応しています。



企業経営者のご要望と状況に応じて『プロジェクトマネジメント』『ディレクション』『実務支援』と、関わり方を柔軟にし、関わる分野によっては専門性の高い「職人」パートナーとチームを組んで支援させていただきます。企業のご要望に寄り添い、最短距離での要望実現を目指します。



ColorWiTh情報発信サイト

【公式サイト】https://color-with.com

【代表・若色Twitter】https://twitter.com/wakairo_CW

【代表・高橋Twitter】https://twitter.com/takahashi_CW

【会社公式Twitter】 https://twitter.com/ColorWiTh_info

【会社公式note】https://note.com/colorwith



複業クラウドとは







「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探し、無制限にアプローチできます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。



タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP



株式会社Another worksとは







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-12:16)