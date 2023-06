[株式会社フィナンシェ]

~日本映画業界を代表するような参加型のクリエイターチームを目指す~



ブロックチェーン技術を利用したトークン発行型クラウドファンディング「FiNANCiE」を提供する株式会社フィナンシェ(本社 東京都渋谷区 代表取締役 國光 宏尚)は、MINO Bros.をリーダーとするクリエイターチーム「こねこフィルム」のトークン新規発行・販売を本日より開始したことをお知らせいたします。



プロジェクト概要





日本映画業界を代表するようなクリエイターチームになって、世の中の人に面白いと思ってもらえる映画を参加型のコミュニティから創出したい!そんな想いのもとで、MINO Bros.をリーダーに「CONECO FILM DAO」が発足されました。



映画製作を活動の中心に置くクリエイターたちのために、持続的かつ長期的な活動の場を提供すること。

そして、作品作りに携わってくれたクリエイターたちへ、ファンの皆さんの力もお借りしながら還元を行うこと。



この「製作と還元」の2つを循環させながら、世界の国際映画祭を目指すことが出来る作品をDAOのプロジェクトとしてメンバー全員で共創します。



まずは取り組みの第一弾として、「こねこフィルム」の作品を手軽に広く知ってもらうため、SNS配信用のショートドラマを製作するための第一回ファンディングを実施します。



いただいたご支援によって作られたショートドラマにより「CONECO FILM DAO」の認知を拡大し、興味を持っていただいたファンやクリエイターの方々に参加していただくことで、世界で戦うための映画作りを推し進めていきます。



ご支援いただいた方には、初回ファンディング限定のメンバーシップNFTや限定グッズ、通常では見られない撮影現場のレポートなど、DAOメンバーならではの特典を付与致します。



・ファンディング実施期間: 2023年6月30日(金)16:00 ~ 2023年8月31日(木)18:00 予定

こねこフィルムとは





こねこフィルムはMINO Bros.をリーダーとして、映画やドラマの現場で経験を積んだクリエイターたちが新たな価値を創造するために集まったチームです。



チーム名の由来は【connection × film】



様々なクリエイター、企業、組織、そして視聴者の皆さんを巻き込んで映画クオリティの縦型ショートドラマを制作し、TikTokなどの新しい映像配信メディアを通して作品を発信し、これまでの映画ファンはもちろん、ショートムービーを通して映画という文化を盛り上げていきたいと思います。



今後の活動では、長編映画部門でカンヌ国際映画祭へのノミネートを目指すだけではなく、「#TikTokShortFilm コンペティション」等のショートフィルム部門でのノミネートも目指します。





兄の三野龍一が監督、弟の三野和比古が脚本を担当する兄弟映画製作チーム。

作品『老人ファーム』では、兄弟独自の世界観を作り上げ、1作目にして数々の映画祭やコンペにて高い評価を受ける。2019 年には渋谷・ユーロスペース他・全国の劇場で公開。『鬼が笑う』は各国の国際映画祭にノミネートされ、2022年6月17日(金)よりテアトル新宿ほか、全国公開された。同年12月30日(金)には三野龍一監督作「近江商人、走る」が新宿ピカデリー他、全国の劇場で公開された。



・ティザー:

・HP:

初回ファンディングについて





MINO Bros.を筆頭に撮影しているショートドラマの制作をCONECO FILM DAOのメンバーと協力しながら実行します。さらにはエキストラで参加できるようなコミュニティイベントも実施予定。

将来映画に関わる仕事をしたい!という夢を持つ方々必見の内容となっています!



【基本特典】

・コースに応じたpt分のトークン

・コミュニティへの参加

・投票企画・抽選応募への参加権(トークン数に応じる)

・初回ファンディング限定コレクション

・メンバーシップNFT配布

・最新話を先行公開

・作品のクレジット記載



■トークンで実現する“共創型コミュニティ”

FiNANCiE のトークン発行型ファンディングと共創型コミュニティを活用して、投票や限定チャンネルでの コミュニケーションを通して一緒に魅力を広めていきます。



※イメージ



【支援コースのご紹介】

ご支援額に合わせて複数のコースをご用意しました。支援金額に応じたトークン配布に加え、支援コースの販売価格に応じた支援特典を受けることが可能です。



(画像は30,000ptコースの特典)



--特典抜粋--

★共創型コミュニティに参加できる★

映画製作を活動の中心に置くクリエイターたちのために、持続的かつ長期的な活動の場を提供してさらに魅力的な作品を生み出す。

そして作品を観て心を動かされたファンの皆さんとともに、次の作品作りのための場を整えていく…。

そのような循環から、「世界の映画祭を目指すことが出来る作品をコミュニティメンバー全員で共創する」というチャレンジに参加することができます。



○コミュニティチャンネル内で行えること(例)

・トークンを利用した投票イベント

・各種コンテンツ制作状況の共有

・アンケートの実施

・トークン保有量に応じたスペシャルなインセンティブの提供



★意思を表明する投票企画に参加できる★

初回ファンディングにて付与されるトークンを保有することで、次世代クリエイターたちの活動に投票という形で参加することができます。また、投票に参加することでプロジェクトへの想いや意思を表明することにも繋がります。

コミュニティでの投票を通してあなたの「こんな作品がみてみたい」や「こんな作品作りに参加したい」を一緒に実現していきましょう。



★さまざまなリワードの抽選応募権を得られる★

トークン保有者は、コミュニティから特別なリワード抽選に参加することができます。

現在、さまざまな企画を検討中です。



★コースに応じた撮影見学権・トークイベント参加権なども★

撮影現場のオフライン見学権、オンラインでのトークイベントへの参加権など、多様なイベントを企画しております。



★スポンサーコースについて★

通常コースに加えて、企業様向けのスポンサーコースも準備しています。

ファンディングページに提示している特典以外のご相談も承りますのでお気軽にご連絡ください。

連絡先:coneco.film2023@gmail.com



オーナーメッセージ





私たち【こねこフィルム (coneco film)】は、

映画やドラマなど様々な現場で経験を積んだクリエイターたちが新たな価値を創造するために集まったクリエイターチームです。



【こねこフィルム】の成長が参加するクリエイターひとりひとりの新たなチャレンジの後押しとなるよう、メンバーひとりひとりが企画を出し、みんなで楽しみながらディスカッションしつつ、成果を求めて作品づくりに取り組んでいます。



チーム名の由来は【connection × film】

現メンバー以外にも様々なクリエイターや企業、他分野で活躍している方々とコラボレーションしていき、そして視聴者の皆さんをも巻き込んで、映画クオリティの縦型ショートドラマと毎週のお楽しみをお届けします。



各分野の垣根を越えて、受動的に眺めるだけではない楽しみを共有しつつ、一緒にムーブメントをつくっていきましょう。



FiNANCiE(フィナンシェ)とは







フィナンシェは、ブロックチェーンを活用したトークン発行型のクラウドファンディングサービス「FiNANCiE」をはじめ、NFT事業、IEO支援事業などトークンを活用したコミュニティおよびエコシステムの形成を支援する事業を展開しています。現在、200以上ものスポーツチームやエンタメ・地域創生プロジェクト、個人のトークン発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。



会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区26-1セルリアンタワー15F

