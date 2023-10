[READYFOR株式会社]

-第一号として研究支援員配置制度の拡大を目指すプロジェクトを本日公開-







日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービス「READYFOR」を運営するREADYFOR株式会社(本社:東京都千代田区、 代表:米良はるか)と兵庫医科大学(所在地:兵庫県西宮市、学長:鈴木敬一郎)は業務提携を締結し、本日、第一号としてクラウドファンディングプロジェクト「出産・育児でキャリアを諦めない!研究支援で『明るい未来』を応援」を公開いたしました。



(プロジェクトページURL:https://readyfor.jp/projects/hyomed_nanairo)











大学を取り巻く環境が日々変わっていく中、更なる教育・研究の活性化のために、国からの運営交付金や競争的資金に加えて、様々な形での支援獲得が重要になってきております。その有力な手段としてクラウドファンディングを活用することで、各研究室の活動や大学の設備投資などに対する寄付金等を獲得する機会が拡がります。READYFORが業務提携を結んだ大学は、兵庫医科大学が63校目です。

今回新たに立ち上げた「兵庫医科大学 × READYFOR」では、第一号として以下のプロジェクトを開始いたします。







プロジェクト概要







・プロジェクトタイトル:「出産・育児でキャリアを諦めない!研究支援で『明るい未来』を応援」

・ページURL:https://readyfor.jp/projects/hyomed_nanairo

・目標金額:400万円

・実行者 :兵庫医科大学ダイバーシティ推進室

・形式 : All or Nothing形式 ※All or Nothing形式は、期間内に集まった寄付総額が目標金額に到達した場合にのみ、実行者が寄付金を受け取れる仕組みです。

・公開期間:2023年10月2日(月)9時 ~2023年11月30日(木)23時

・資金使途:研究支援員の2名以上の雇用費用

・概要 :本学では2021年度より、ライフイベント中の医師・研究者が効率的に研究を進められるよう、大学で雇用した研究支援員を配置し、データ作成等の補助を行う「研究支援員配置制度」を開始しました。今回のプロジェクトでは、育児や介護と向き合う医師・研究者がさらに研究に邁進し成果を上げられるよう、当制度を拡大し、研究内容にマッチした専門的な支援員の配置を目指します。













READYFOR株式会社について







「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」をビジョンに日本初・国内最大級のクラウドファンディング事業、寄付・補助金マッチング事業を運営しています。2011年3月のクラウドファンディングサービス開始から2万件以上のプロジェクトを掲載し、130万人以上から340億円以上の資金を集め、国内最大級のクラウドファンディングサービスとして、中学生から80代の方まで幅広い方々の夢への一歩をサポートしています(2023年10月時点)。

・会社名:READYFOR株式会社

・代表者:米良はるか

・所在地:東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

・設立:2014年7月

・資本金:1億円

・会社ページURL:https://corp.readyfor.jp/

・「クラウドファンディングサービス READYFOR」URL:https://readyfor.jp

・「READYFOR 継続寄付サービス」URL:https://readyfor.jp/fundraising/

・「レディーフォー 遺贈寄付サポートサービス」URL:https://izo.readyfor.jp/

・「基金・寄付・補助金 企画運営サービス」URL:https://fund.readyfor.jp/



