時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

「コンバース　ウォームアップ/スウェット　キャンペーン」20…

「コンバース　ウォームアップ/スウェット　キャンペーン」2023年8月23日スタート！

［ゼット株式会社］

https://converse-basketball.jp/

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)の製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイト株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/和田耕一)が、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、「コンバース ウォームアップ/スウェット キャンペーン」を2023年8月23日よりスタートしました。


キャンペーン期間中、対象商品を上下セットで5着以上、または単品で10枚以上お買い上げの先着全国1000チームに、マルチケースをプレゼントします。

詳しくは、キャンペーンページをご確認ください。
https://converse-basketball.jp/campaign2308/


■キャンペーン期間
2023年8月23日(水)よりスタート
(ノベルティが無くなり次第終了)

■対象商品
ユーザーカタログ掲載のウォームアップウエア/スウェットウエア
※カスタムオーダー/スウェットも対象

■応募資格
キャンペーン期間中、対象商品を上下セットで5着以上、または単品で10枚以上お買い上げのチームまたは個人

■ノベルティ
マルチケース　先着全国1000チーム

コンバース バスケットボール専用ホームページ
https://converse-basketball.jp/

コンバースバスケットボール公式Twitterアカウント
https://twitter.com/converse_basket

ゼットオンラインショップ【CONVERSE】
https://zettshop.net/brand/converse


※コンバースのスポーツウエア及びバッグの企画・製造はゼットクリエイト株式会社が行っており、当ホームページの運営はゼット株式会社が行います。
【消費者・読者からのお問い合わせ先】
ゼット株式会社　お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
E‐MAIL：custinfo@zett.co.jp
WEB：https://converse-basketball.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/28-18:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
8月号の特集は「香港の苦悩」。 国際金融センター・香港は国安法体制下で中国化が進んでいる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ