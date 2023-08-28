［ゼット株式会社］

https://converse-basketball.jp/



ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)の製造部門を請け負うグループ会社のゼットクリエイト株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/和田耕一)が、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーとして、「コンバース ウォームアップ/スウェット キャンペーン」を2023年8月23日よりスタートしました。





キャンペーン期間中、対象商品を上下セットで5着以上、または単品で10枚以上お買い上げの先着全国1000チームに、マルチケースをプレゼントします。



詳しくは、キャンペーンページをご確認ください。

https://converse-basketball.jp/campaign2308/





■キャンペーン期間

2023年8月23日(水)よりスタート

(ノベルティが無くなり次第終了)



■対象商品

ユーザーカタログ掲載のウォームアップウエア/スウェットウエア

※カスタムオーダー/スウェットも対象



■応募資格

キャンペーン期間中、対象商品を上下セットで5着以上、または単品で10枚以上お買い上げのチームまたは個人



■ノベルティ

マルチケース 先着全国1000チーム



コンバース バスケットボール専用ホームページ

https://converse-basketball.jp/



コンバースバスケットボール公式Twitterアカウント

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ゼットオンラインショップ【CONVERSE】

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※コンバースのスポーツウエア及びバッグの企画・製造はゼットクリエイト株式会社が行っており、当ホームページの運営はゼット株式会社が行います。

【消費者・読者からのお問い合わせ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

E‐MAIL：custinfo@zett.co.jp

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