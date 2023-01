[THECOO株式会社]

THECOO株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255)は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon(ファニコン)」にて、沖縄県伊江島出身のシンガーソングライター“Anly”の公式ファンコミュニティ【Anly SINCA】を2023年1月22日23時にオープンいたしました。







「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー(以下、アイコン)の活動を、コアなファン(以下、コアファン)と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。



TikTokでの関連動画は53,000個以上、総再生回数は6億回再生、またBillboard TikTok Top20に3週連続ランクイン、Spotify Japan Viral 50に4週連続チャートインなど、話題となっている「カラノココロ-Matt Cab & MATZ Remix」や、テレビアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』のEDテーマ「VOLTAGE」、『夏目友人帳 石起こしと怪しき来訪者』の主題歌「星瞬~Star Wink~」なども収録されている4thアルバム「QUARTER」が昨年10月にリリースされるなど、活躍の幅が広がっている“Anly”。昨年末には、THE FIRST TAKEにも出演し話題を呼んでいます。



今回新たにオープンしたファンコミュニティ【Anly SINCA】では、会員限定のオフショット写真や動画、本人登場のグループチャット、生配信など特別なコンテンツをお楽しみいただけます。また、早期入会キャンペーンとして、実物の会員証や、入会ありがとう動画をプレゼントいたします。Anlyファンの皆様はこのチャンスをお見逃しなく!



【 Anlyからファンの皆さんへメッセージ】

いつも応援してくださる皆様へ

この度初めてファンコミュニティ【Anly SINCA】開設することにしました。

『SINCA(シンカ)』とは沖縄の方言で"仲間"という意味です。

音楽で繋がったせっかくのご縁、シンカ同士好きなことを語り合ったり、日々の出来事や景色を共有しながら疲れた時にホッと出来たり、元気が出る憩いの場になれば嬉しいです。

結構いろいろ面白いことが出来るみたいですよワクワクですね!ここでしか聴けない、見れないものも考えていますのでお楽しみに!









「Fanicon」は、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、20万人超となっています。



「Fanicon」は引き続き、 “With fan, More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。



◆ コミュニティ概要

<名称>公式ファンコミュニティ【Anly SINCA】

<金額>月額500円

<内容>

・タイムライン投稿(限定オフショット画像や動画)

・ファンの皆で交流ができるグループチャット

・生配信&ラジオ配信

・生配信アーカイブ

・スクラッチくじ

・トピックス

・バースデーメッセージ

・デジタル会員証の発行(入会順に会員番号がつきます)

その他、今後もコンテンツを充実させていく予定です。



◆ 早期入会特典

【第1弾:早期入会キャンペーン】

OPEN~2022年1月31日(火)までにご入会した方全員に"入会ありがとう動画"をプレゼント!

※第1弾早期入会受付期間内にご入会いただくと、第2弾早期入会特典の"実物の会員証"もプレゼントいたします。



【 第2弾:早期入会キャンペーン】

OPEN~2022年2月19日(日)までに入会した方全員に"実物の会員証"をプレゼント!

※4月上旬を目処に発送しますのでご入会後、2022年2月28日(火)までに必ず”配送先情報(お名前、お電話番号、ご住所)”を忘れずにご登録ください。ご入力いただいていない方には郵送いただけませんので、ご了承ください。



◆ ダウンロード

アプリ名 : Fanicon

対応端末 : iPhone/Android版

提供場所 : App Store/Google Play

URL :https://fanicon.net/fancommunities/4932



◆ Anly プロフィール

1997年1月、沖縄・伊江島生まれ。沖縄本島からフェリーで約30分、北西に浮かぶ人口約4,000人、風光明媚な伊江島出身。

英語詞、日本語詞、様々なジャンルの音を楽曲の随所に感じさせるミックス感覚、ループ・ペダルを駆使したソロ・ライブ、バンド編成ライブ、アコースティック・ギター弾き語りなど、イベントや会場にあわせパフォーマンス・スタイルを変え、日本国内、香港、台湾、ドイツなど海外でもライブを行う、唯一無二の空気を感じさせる沖縄出身シンガーソングライター。

TikTokでは楽曲関連動画が13億回再生超えと話題。



◆Anly OFFICIAL

Web Site: https://www.anly-singer.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzYX...

Twitter: https://twitter.com/Anly_singer

TikTok: https://vt.tiktok.com/ZSe1Mv9s9/

Instagram: https://www.instagram.com/anly_singer...



■ Fanicon(ファニコン)について

“With fan,More fun “あなたとファンをつなぐファンコミュニティ

Faniconは、アイコンの活動を、彼らとファンが一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリです。

公式ページ:https://fanicon.net/icon

公式メディア:https://media.fanicon.net/



■ THECOO株式会社について

THECOO(ザクー)は2014年1月創業以来「『できっこない』に挑み続ける」をビジョンに掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「Fanicon事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しております。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント(広告主)、ユーザー(ファン)、インフルエンサー(アイコン)を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。



■ 会社概要

社名:THECOO株式会社

代表者 :代表取締役CEO 平良 真人

所在地 :東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 :2014年1月20日

URL : https://thecoo.co.jp





