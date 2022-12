[株式会社TSIホールディングス]

ブランドロゴ、コンセプトを刷新 パーパスに基づいたさまざまな体験を提供





株式会社TSI(東京都港区 代表取締役社長 下地 毅)は展開するアパレルブランド「JILL STUART」「JILL by JILL STUART」をリブランディングし、同ブランドの2023年春夏のシーズン商品を2023年2月8日(水)より発売します。ブランドパーパスと商品デザインコンセプトを見直し、それに伴いブランドロゴを刷新しました。また、顧客とのあらゆる接点においてブランドパーパスに基づいたさまざまな体験の提供を開始します。







リブランディングの背景



JILL STUARTは、TSIホールディングスが2025年に向けた中期経営計画で掲げる成長事業領域において、Z世代に向けた「Digital Generation」の主軸ブランドです。1997年に渋谷路面店をオープン以来、女性の「かわいい」を体現するブランドとしてご好評をいただいてきました。しかし世の中の動向や環境の変化によって、ターゲット女性がファッションに求める価値観や意識も変わってきています。ここまで多くの女性の支持をいただいてきたJILL STUARTは、「より自分らしくありたい」と願う現代の女性を勇気づけ寄り添うブランドであり続けたいという強い思いからリブランディングに取り組みました。ターゲットの女性のニーズや時流の変化を捉えてブランドパーパスと商品デザインコンセプトを見直し、それに伴いブランドロゴを刷新。パーパスに基づいたさまざまな取り組みを開始します。





ブランドパーパス「今日よりも華やかな明日のために」



ブランドパーパスとして「今日よりも華やかな明日のために」を掲げました。このパーパスには、現代女性を勇気づけ、一歩を踏み出すきっかけを提供したいというブランドの思いが込められています。変化の激しい現代において「より自分らしく、前に進みたい」と願う女性たちが、JILL STUARTが提供する服を身につけてさまざまな体験をすることで、ありのままの自分を否定することなく時流に合わせて柔軟に自分自身をアップデートするための機会や新しいモノ、コト、人、場所、想いに触れる喜び、驚き、高揚感、充足感を得られることを目指します。





1. さまざまなコラボレーションで女性をエンパワメントする「W/J」プロジェクト





顧客が自分らしく、幸せな毎日を過ごせるよう、時には服やファッションの領域を超えた多彩なコラボパートナーの力を掛け合わせて女性をエンパワーするプロジェクト「W/J (ウィズ ジルスチュアート)」を開始します。これまでJILL STUARTが服に宿してきた力を活かし、バリエーション豊かな体験を提供。新しいクリエイティビティや出会いの場を生み出すことによって、顧客の人生をより自分らしく、楽しく豊かで意義あるものにすることを目指します。第1弾として2023年1月からお花のサブスクサービス「ブルーミー (bloomee)」との取り組みをはじめ、その後も才能豊かで多くの女性から支持を得ているタレントの水原希子さんや、フェムテック関連企業とのコラボレーションなどを順次開始する予定です。



2. 2つのブランドが一体化したコンセプトショップ「(仮) W/J with JILL STUART」

この度、JILL STUARTとJILL by JILL STUARTが想いを1つにリブランディングを実施する象徴として、ただ服を買いに行く「店舗」から「人々が集い、出会い、つながる場所」としてさまざまな体験を提供する拠点「(仮) W/J with JILL STUART (ダブルジェイ ウィズ ジルスチュアート)」をオープン予定。JILL STUART、顧客、インフルエンサー、クリエイターなど多様な人々が集い、新しいインスピレーションと出会い、そこでの体験価値を世の中に発信していくことを目指します。



3. SNSを活用した情報発信強化

ブランドの公式アカウント等SNSでの情報発信を強化します。ブランド担当者や店舗スタッフが個性を発揮したコンテンツや、インフルエンサーなどによる顧客参加型のLIVE配信企画、他ブランドとのコラボレーションなど、JILL STUARTならではの魅力的な情報を発信していきます。





23 SSCollectionコンセプト 「Bloom in the mirror」



両ブランド共通の23SSのシーズンコンセプトは「Bloom in the mirror」。内面に秘めた自分らしさを解放し、まるで鏡の中で咲き誇るように、自信と幸福感に満ちた自分に出会えるコレクション。強さと柔らかさの両方を備えた多彩なシルエットやデザイン、カラーを揃えさまざまなオケージョンに対応します。「JILL STUART」のシーズンコンセプトは「Bold Softness」。JILL STUARTの根底に流れるVINTAGEの要素を現代的に解釈し、優しさと強さ、繊細さと大胆さの自在なバランスを、CORE・CLEAN・DAILYの3つのカテゴリーで展開します。「JILL by JILL STUART」のシーズンコンセプトは「Be dressed in scent」。素材の表情やシルエット、カラーのニュアンスなど繊細な表現でなりたい自分へと導いてくれる香りをイメージしたコレクションです。





今後の展開



2022年12月7日:JILL STUARTとJILL by JILL STUARTの統合ECサイトをオープン

2023年2月上旬:ECサイト、全国の百貨店やファッションビルなど店頭での23SS Collectionの販売を開始

2023年1月:W/Jプロジェクト第1弾「ブルーミー (bloomee)」とのコラボ企画をスタート

その他さまざまなマーケティング施策を予定しています。





代表取締役社長 下地 毅 コメント



中期経営計画「TSI Innovation Program 2025」において、JILL STUARTはデジタルネイティブ世代(Z世代)に向けてファッションエンターテインメントを創造する役割を担います。既存のお客様はもちろんのこと、Z世代に向けてもファッションエンターテイメントを体験して頂ける提案をしていきますので、どうぞご期待ください。





水原希子さん コメント







「W/J」プロジェクトのパートナーに選んでいただき、とても光栄です。このプロジェクトを通して、輝く女性たちを応援したいです。コラボレーションアイテムの発売をぜひ楽しみにしていてください。







JILL STUART / JILL by JILL STUART セクション長 高花 / ディレクター 長谷川 コメント



時を経ても色褪せないJILL STUART NYCの華やかさ。それはヴィンテージドレスのような繊細なディティールやシルエットと、洗練されたモードでスタイリッシュな気分を取り入れたスタイルです。リブランディングをして生まれ変わるJILL STUARTの今を感じてください。ファッションを楽しむ気持ちを大切に。今日よりも華やかな明日のために。





JILL STUARTとは



ニューヨーク出身のファッションデザイナー「ジル・スチュアート」によって1993年に発表されたブランドです。1997年に渋谷路面店をオープンし、2008年には姉妹ブランドである「JILL by JILL STUART」を発売。現在全国にJILL STUART13店舗、JILL by JILL STUART20店舗を展開しています。

JILL STUART オフィシャル:https://www.jillstuart.jp

JILL by JILL STUART オフィシャル:https://store.saneibd.com/jillbyjillstuart



【会社概要】

株式会社 TSI 代表取締役社長 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

<事業内容> 衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

<URL> https://www.tsi.inc/



【本件に対する問い合わせ先】

JILL STUART TEL : 03-5785-6454

JILL by JILL STUART TEL : 03-5785-6455



