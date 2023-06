[株式会社MetaMoJi]

現場DXアプリの利用範囲を大幅に拡大



株式会社MetaMoJi(本社:東京都港区、代表取締役社長:浮川 和宣)は、タブレット用業務アプリケーションのデジタル野帳「eYACHO for Business」、デジタル現場ノート「GEMBA Note for Business」、ペーパーレス会議システム「MetaMoJi Share for Business」の3製品について、Android版の提供を本日より開始することをお知らせします。





従来のiOS版、Windows版に加えて、Android版を提供することで、広く普及しているAndroid OSの端末で「eYACHO for Business」「GEMBA Note for Business」「MetaMoJi Share for Business」をお使いいただくことが可能となります。



MetaMoJiでは、今後もITを利用してDXを実現するソリューションを開発し、提供してまいります。



今回 Android版の提供が開始されるのは以下3製品です。





eYACHO for Business 6

GEMBA Note for Business 6

MetaMoJi Share for Business 6







<動作確認環境>

Android 10以降に対応しています。



<動作確認機種>

動作確認ができている機種は以下の通りです。その他の機種も順次動作確認予定です。



- Google Pixel 3a / 4a / 5 / 7

- Lenovo Tab M8 / M10 Plus / M10 10.1型 / P11 Pro

- Galaxy A51 5G

- AQUOS sense4

- Xperia 5 II

- Moto G7 Power

- NEC LAVIE Tab E 10FHD2



■eYACHOについて

MetaMoJiでは、2015年8月より製品を提供してまいりました。野帳(レベルブック)とは、屋外での利用に適した耐久性の高いメモ帳のことで、建設現場では備忘録や測量結果の記録、簡単な打合せのメモなど様々なシーンで利用されています。コンパクトで即座にメモがとれる反面、後から必要な箇所を探すのに手間取る、共有すべき内容を改めてパソコンでデータ入力する必要があるなど、管理に手間がかかる点が課題でした。これらを解決するために開発されたのが、デジタル野帳「eYACHO」です。デジタル野帳「eYACHO」では、建設業界でお使いいただけるテンプレート、アイテム、タグを組み込むことで、従来の野帳の手軽さはそのままに、デジタルの特性である管理機能を大幅に向上させました。

https://product.metamoji.com/gemba/eyacho/



■GEMBA Noteについて

「GEMBA Note」は、刻々と変化する現場の瞬間を、待ったなしで確実に記録、処理する豊富な編集機能を搭載しています。事務所に戻ることなく現場で完了する業務を増やし、作業の生産性や業務品質の向上、ミスの削減に大きく貢献します。平易なフォーム作成機能を使えば、システムの専門家以外でもワープロ感覚で帳票を作成することできるので、現場に即した業務アプリが構築可能です。

https://product.metamoji.com/gemba/gembanote/



■MetaMoJi Shareについて

「MetaMoJi Share」は、ペーパーレス化、業務効率化を可能にする、タブレットやスマートフォンの特性を最大限に生かしたグループコミュニケーションアプリです。資料の準備・配布から、会議の進行、会議後の振り返りまで、トータルにサポートする多彩な機能を搭載。参加者同士のスムーズな意思疎通を可能にし、会議運営の効率化を実現します。

https://product.metamoji.com/share/



■株式会社MetaMoJiについて

株式会社MetaMoJiでは、先進的なIT技術をベースに、法人向け、個人向けアプリケーションを開発・提供しています。キーボードを前提としたこれまでのPCに比べ、タッチスクリーンと、より洗練されたインターフェースを持つタブレット端末では、人間とコンピュータの間の距離をもっと縮めることができると考えています。

https://www.metamoji.com/



