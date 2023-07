[丸井織物株式会社]

Tシャツを購入してあなたの応援で推しをTV CMに出演させよう!



丸井織物株式会社(本社:石川県鹿島郡、代表取締役社長:宮本 好雄) の運営するオリジナルT シャツ作成サービス「UP-T」は、2023年8月4、5、6日に開催される世界最大級のアイドルフェスティバル『TOKYO IDOL FESTIVAL 2023 supported by にしたんクリニック』とのコラボレーションTシャツ販売バトルイベント「THE IDOL GP in TIF 2023 ~アイドルの頂点を目指せ!~」を2023年7月11日から開催します。













■あなたの応援で推しアイドルをCM出演させよう!!



お台場で開催される世界最大のアイドルフェス「TIF2023」とUP-Tがコラボレーション。17組の人気グループがイベント限定でデザインしたTシャツ販売でガチンコバトル!!Tシャツの販売枚数やファンからのTwitter投稿でポイントが積み上がり最終的に最も獲得したアイドルがグランプリに輝きます♪グランプリを獲得したアイドルには、TVCMへの出演権があたえられ地上波で登場します!

あなたの応援で推しを世界最大のアイドルフェスの頂点に輝かせよう!



特設サイト: https://up-t.jp/tif2023

■開催期間











■受賞アワードについて

「THE IDOL GP in TIF 2023」では、日本最大級アイドルイベントTOKYO IDOL FESTIVALに見合うUP-Tコラボレーション史上最大級の賞品をご用意しております!











■販売Tシャツデザイン













■参加アイドル一覧





※敬称略 表示順はグループ名五十音順, 同グループ内は名前の五十音順

I MY ME MINE

アップアップガールズ(仮)

アップアップガールズ(2)

UtaGe!

九州女子翼

COMIQ ON!

疾走クレヨン

シャニムニ=パレード

SW!CH

スーパーベイビーズ

すてねこキャッツ

のらりくらり

バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI

ベンジャス!

MAGICAL SPEC

Mirror,Mirror

りんご娘



■TIF運営コメント





「TOKYO IDOL FESTIVAL(TIF)」は、お台場で開催される世界最大のアイドルフェスです。アイドル戦国時代と称され、アイドルブームが再燃し始めた2010年。

日本初の“アイドルに特化した大規模同時多発的音楽フェス”として、東京・品川でスタートしました。翌年からは舞台をお台場に移し、平成から令和へと元号が変わった2019年には、アイドルシーンの盛り上がりに比例し、約9万人のお客様に足を運んでいただくまでになりました。その後、2020年は初のフルオンラインフェスを実施。2021年は一部ステージを有観客にして、リアルとオンラインのハイブリット型で開催。そして昨年は、3年ぶりに会場全体を有観客にしての開催が実現しました。そして今年は、4年振りにお客さまによる歓声・ジャンプも解禁。新たな試みも積極的に行いながら「アイドルシーンを盛り上げ広めていく」という変わらぬ目的のため、邁進してまいります。



■UP-Tとは?











“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質&短納期(最短3日でお届け)を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。



「UP-T(アップティー)」

URL :https://up-t.jp/



取り扱いアイテム: Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他(毎月2アイテムずつ追加!)

価格 :Tシャツ1枚1,100円(税込み)から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用



■会社概要

会社名 : 丸井織物株式会社

所在地 : 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 : 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 : 1956年

事業内容: 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL : https://www.maruig.co.jp

Email : press@maruig.co.jp













企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-18:16)