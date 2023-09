[株式会社Another works]

株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は2023年9月2日、当社が運営する総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」が、サービス提供開始から4周年を迎えたことをお知らせいたします。これを記念し、複業キャリアについて語り合うイベントの開催を決定いたしました。



Another worksはこれまで、民間企業はもちろんのこと、自治体/スポーツチーム/教育機関といったあらゆる業種での複業人材登用を後押ししてまいりました。現在累計登録タレント数は60,000人、導入企業数は1,000社を突破、約100自治体に導入されています。今後も複業のリーディングカンパニーとして、地方創生やSDGsに貢献しながら、複業文化を創造してまいります。



イベントページ:https://aw20231005.peatix.com/







累計タレント数6万人・累計導入企業数1,000社を突破





複業クラウドは、複業したい人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォームです。サービスリリースから4年で、累計タレント数6万人、累計導入企業数は1,000社を突破いたしました。2018年に厚生労働省がモデル就業規則を改訂したことや、コロナ禍をきっかけとしたリモートワークの浸透により、複業を解禁する企業や複業を検討している個人が増加しています。





100自治体と連携、300マッチングを突破





複業文化を創造するためには、民間企業だけでなく行政の複業人材登用も推進していかなければならないと考え、2020年10月より自治体向けにサービス展開を開始いたしました。



現在は約100自治体に導入されるまでになり、これまで300件以上のマッチングを創出いたしました。地元に貢献したい、自身の持つスキルを行政でも生かしたいという方々が増えています。





約40のスポーツチームとも連携し、スポーツ業界の複業人材活用を促進





スポーツチーム向けにもサービスを展開しており、現在は約40のスポーツチームに導入されています。人手不足が深刻化する中、スポーツチーム運営の労働環境も逼迫しています。特に兼務が当たり前であるため専門性を持ったプロ人材が育ちにくい環境であるという特徴があり、そこを民間の複業人材を活用することで打破していきたいと考えるスポーツチームが多くいらっしゃいます。





「複業」という文字に込める想い





金銭報酬を主な目的としている「副業」ではなく、スキルアップしたい/地域に貢献したいという経験報酬や感情報酬をも含めた「複業」を推進しています。そして我々は、複数の目的を持つ「複業」の社会実装を目指しています。大きく環境を変えずに挑戦することができる「複業」を世の中の当たり前にすることで、挑戦する全ての人の機会を最大化していきます。





10月5日19時半~複業キャリアについて語り合うイベント開催決定!







複業/副業解禁する企業が増え、徐々に複業という働き方は脚光を浴びています。しかし、複業を始めたいと前向きにとらえる方は増えているものの、実際にやっている方はまだまだ多くありません。





そこで今回はこれから複業をやってみたい方や、実際に複業経験がある若手ビジネスパーソンを対象に「複業キャリアの悩みについて語り合える仲間を作る」ことをテーマにオフラインイベントを開催いたします。複業経験が無い方のご参加もお待ちしております!



イベントページ:https://aw20231005.peatix.com/



メディアの方へ





下記の内容をご取材可能ですので、ぜひご検討ください。

またその他ご希望ございましたらお気軽にお問い合わせください。





・複業をしている若手ビジネスパーソンへの取材

・複業人材を活用して事業推進している企業への取材

・弊社代表、大林への取材

*最新の複業トレンドや複業の始め方、ポイントなどお話し可能です









「複業クラウド」とは







「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探し、無制限にアプローチできます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。





タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP



株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/







