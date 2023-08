[株式会社スーパープランニング]

株式会社ルートート(本社:東京都渋谷区/代表取締役:神谷富士雄)が展開するトートバッグ専門ブランドROOTOTE(ルートート)は、スイートコーンの生産量日本一で知られ、コーンによる地域創生プロジェクトを展開中の北海道・芽室町とコラボレーション。「スイートコーンを気軽に運べる便利なバッグ」をコンセプトに、コーンを収納しやすい工夫を凝らした専用トートが誕生しました。

8月20日(日)に芽室町のコーン畑に1日限定で開設される野球場 “MEMURO CORN STADIUM(芽室コーンスタジアム)”で行われるイベントで発売開始。イベント後も「めむろまちの駅」で販売いたします。

【URL】 https://rootote.jp/news/collaboration/memuro/









収納できるコーンの数や楽しみ方にあわせて選べる3タイプ!

芽室町のスイートコーンのおいしさに驚愕。そして、コーン畑に野球場を作るという町の方々の夢に共感し、すぐさまコラボレーションを決意したROOTOTE。芽室町のみなさんとともに試作を重ね、ついに完成した「コーン専用トート」!果汁あふれる極上のスイートコーンを届ける高野農場の高野竜二さんをモデルに、北海道在住のイラストレーター前橋康博さんが手がけた作品を、コーンや農業にちなんだメッセージとともにプリントしたコットントートです。





1本タイプ 2,860円(税込)

収納したコーンの葉やひげが、ほどよく顔をのぞかせてくれるサイズ感がたまらない1本タイプ。斜めがけできて、いつでもどこでもスイートコーンを携帯できます。"As corn grows, friendship grows."(コーンが成長するにつれて友情も成長する。)友情や関係性は、時間と共に成長し深まるということわざをプリントしています。















4本タイプ 3,960円(税込)

仕切りで3つに分かれた本体に、コーンと他の荷物を分けて収納できるのでこれ1つでどこへでもお出かけできる4本タイプ。"Plant seeds of kindness, love, and hope for a better tomorrow."(明日をより良くするために、優しさ、愛、希望の種を蒔こう。)将来を良くするためには、善意や愛情、希望に満ちた行動を取ることが重要であるという意味を表している格言。良い行いや思いやりの種をまくことが大切だとする、農業に関することわざをプリントしています。

















11本タイプ 6,160円(税込)

コーンサイズの仕切り付きで、繊細なコーンひとつひとつをやさしく収めて持ち運ぶことができる11本タイプ。サイドのルーポケットは、コーンの収穫に欠かせない手袋の収納に便利です。"Let's nurture the future from a single seed."(一粒の種から未来を育てよう。) のメッセージをプリントしています。



















■商品のお求めについて

8月20日イベント販売

会場:高野農場

住所:北海道河西郡芽室町上芽室南4線2

時間:午前3:30-午後12:00



夢の大地 プロジェクト

MEMURO CORN STADIUMイベント会場内にて

※入場料が必要になります





8月20日以降の販売について

店名:めむろまちの駅 芽室町観光物産協会

住所:北海道河西郡芽室町本通1丁目19番地

めむろーど1階(めむろまちの駅内)

営業時間:10:00~18:00

定休日:水曜日(但し祝日の場合は営業)

TEL:0155-66-6522

URL:https://memuro.info/















■ROOTOTE(ルートート)について

2001年の誕生以来、「Fun Outing!~楽しいお出かけ!~」をお届けしているトートバッグ専門ブランド。目印はRマークのブランドタグ。カンガルーのおなかの袋からヒントを得た「ルーポケット」がアイデンティティです。ひとりひとりの個性や価値観を大切にしながら、お気に入りが見つかる豊富なデザインバリエーションを提案しています。

ROOTOTEはトートバッグを通じて世界に感動を広げ、社会をより良くするメディアであることをミッションに、アート、エコ、カルチャーなど、さまざまな分野でコラボレーションやプロジェクトを展開。世界一のトートバッグブランドを目指しています。



HP https://ROOTOTE.jp

X(Twitter) https://twitter.com/rootote

Instagram https://instagram.com/rootote

Facebook https://www.facebook.com/rootote.jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@roototegallery

WEAR https://wear.jp/rootote/

YouTube https://www.youtube.com/user/ROOTOTEjapan

※株式会社ルートートは、株式会社スーパープランニングのグループ会社です。



