~12月10日(日)までの「Xmas早割」で、ケンタッキークリスマスを楽しもう!~



日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長:判治 孝之、本社:神奈川県横浜市)は、12月1日(金)から新TVCM「パーティバーレル『ずーっと一緒』」篇のオンエアを全国で開始します。





新TVCMでは、賀来賢人さんがカーネル・サンダースに扮したお馴染みの姿で登場! 昭和、平成、令和と、それぞれの時代のクリスマスのシーンで、KFCを楽しむ人々に寄り添う様子を描いています。どの時代も皆さまとずーっと一緒にクリスマスの食卓を彩ってきたKFCと共に、今年のクリスマスも特別な1日をお過ごしください。また、BGMには、KFCのクリスマスTVCMソングとしておなじみの、竹内まりやさんの「すてきなホリデイ」を起用しています。「すてきなホリデイ」が流れたらクリスマスが始まったと感じる人も多いはず! 皆さまを“最高のケンタッキークリスマス”にご招待します。

KFCでは、クリスマスのご馳走にピッタリな「パーティバーレル」が最大220円おトクにお買い求めいただける「Xmas早割」を12月10日(日)までの期間限定で実施中! スマートフォンやPCから簡単にご予約いただける「KFCネットオーダーサイト(https://order.kfc.jp/)」もご用意しております。ぜひ、おトクなXmas早割でお早目のご予約をお願いします。



■TVCM「パーティバーレル『ずーっと一緒』」篇

ストーリー:

カーネル・サンダースに扮した賀来賢人さんと若者たちが「メリークリスマス!」と発声しスマホで動画撮影をするシーンから始まります。昭和、平成、令和と、それぞれの時代のクリスマスの想い出写真に賀来さんも映り込み一緒にお祝い。そして、大人気VTuber「壱百満天原サロメ」さんと過ごすクリスマスなど、様々なクリスマスのシーンが描かれます。時代が移り行く中でも、KFCは今年も変わらずに皆さまのクリスマスをずーっと一緒に祝い続けていることを思わせてくれます。CMの最後は「クリスマス、ケンタッキーにしない?」という呼びかけで締めくくります。

作品名:「パーティバーレル『ずーっと一緒』」篇 15秒

放映期間:2023年12月1日(金)~12月10日(日)※地域により放映期間が異なる場合があります。

オンエアエリア:全国(スポット、番組共に)



■竹内 まりや(たけうち まりや) プロフィール



1978年デビュー。「SEPTEMBER」「不思議なピーチパイ」「元気を出して」「駅」「人生の扉」「いのちの歌」などヒット曲も多く、現在も幅広い世代から支持される日本を代表する女性アーティスト。自身の楽曲制作以外にも、他のアーティストへの楽曲提供、プロデュースをするなど幅広く活躍している。2019年、第69回芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門)を受賞。40周年記念アルバム「Turntable」(第61回日本レコード大賞特別賞受賞)がオリコンウィークリーチャート1位を獲得。「昭和・平成・令和」の3時代で1位を獲得した女性アーティストとなる。第70回NHK紅白歌合戦に初出場を果たした。2020年11月18日に初の映像商品となる「souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~(Special Edition)」を発売し、オリコン週間DVDランキングにて1位を獲得。本CM使用楽曲「すてきなホリデイ(2023 New Remaster)」は約 4 年ぶり、通算 45 枚目のシングル 。12 月 20 日(水)発売「君の居場所 (Have a Good Time Here)」 他に収録。



■賀来 賢人(かく けんと) プロフィール



俳優。1989年生まれ。2007年に『神童』で俳優デビューし、映画・ドラマ・舞台で活躍する。

近年の主な出演作は映画『今日から俺は!!劇場版』(2020年)、ドラマ『半沢直樹』(2020年)、ドラマ『TOKYO MER~走る緊急救命室~』(2021年)、ドラマ『マイファミリー』(2022年)、アニメ映画『金の国 水の国』(2023年)、映画『劇場版TOKYO MER~走る緊急救命室~』(2023年)、映画『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』(2023年12月公開予定 )。自身が企画、プロデュース、主演を務めるNetflixドラマ『忍びの家 House of Ninjas』(2024年予定)の配信も控えている。



■壱百満天原サロメ(ひゃくまんてんばらさろめ) プロフィール



にじさんじ所属のVTuber。

本当のお嬢様に憧れる一般女性。髪や口調は生まれつき。



■SNSでは、様々なインフルエンサーがCMソング「すてきなホリデイ」を披露!

今年はTVCMだけでなくSNSでも、KFCのクリスマスCMソング「すてきなホリデイ」を使用したクリスマス気分を盛り上げる取り組みを展開します。「#クリスマスが今年もやってくる」のハッシュタグで展開されていくさまざまな企画をぜひお楽しみください。



1. 歌う♪ケンタッキークリスマス

TVCMに出演する壱百満天原サロメさんをはじめ、さまざまなカテゴリを代表する「YouTuber/VTuber」4組がCMソング「すてきなホリデイ」を次々とカバー! 出演者はKFC公式X(旧Twitter)で続々と発表していきますので、お楽しみに!



2. 「すてきなホリデイ」ダンスチャレンジ

TikTokでは「すてきなホリデイ」楽曲を使用したダンスチャレンジを開催。期間限定で、カーネル・サンダースが登場するクリスマス気分満点のKFCオリジナルエフェクトも登場します。

TikTokキャンペーン期間:2023年12月13日(水)~12月24日(日)





