クラスメソッド株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:横田 聡、以下「クラスメソッド」)は、2023年4月20日(木)にアマゾン ウェブ サービス(AWS)が発表した、技術力やコミュニティ活動に優れたエンジニアを表彰する「2023 Japan AWS Top Engineers」に34名、「2023 Japan AWS All Certifications Engineers」に91名の、計125名のエンジニアが表彰されたことをお知らせします。

同時に発表された若手エンジニアを表彰する「2023 Japan AWS Jr. Champions」にはAWS事業本部より南 宏樹が選出されました。また、アンバサダーとして昨年に引き続いてAWS事業本部コンサルティング部の岩浅 貴大が選出されたほか、新たに同部より山本 涼太が認定されています。









クラスメソッドは、プロフェッショナルとして業務や技術に取り組むことや、実際に手を動かして「やってみる」こと、情報発信などを企業文化として大切にしています。オウンドメディアの技術ブログ「DevelopersIO(https://dev.classmethod.jp/)」に社員が執筆した技術記事は2023年3月に4万本を超えました。クラスメソッドはこれからも研鑽を続け、オープンな発想と高い技術力により、すべての人々の創造活動に貢献していきます。







【Japan AWS Top Engineersについて】「Japan AWS Top Engineers」とは、APN に加入している会社に所属している AWS エンジニアを対象にした日本独自の表彰制度です。「2023 Japan AWS Top Engineers」は、AWSパートナー企業に所属するエンジニアのうち、2022年4月~2023年3月の活動期間内で認定資格の取得や技術情報発信、コミュニティ活動などのクライテリア(*1)を満たした人についてAWS Japanでの審査を経て選出しています。[クラスメソッド在籍「2023 Japan AWS Top Engineers」表彰者の技術領域内訳]Service : 22名Analytics: 5名Security: 5名Database: 1名Machine Learning: 1名【Japan AWS All Certifications Engineersについて】AWS認定資格(対象は下記一覧)を全て保有している方を「Japan AWS All Certifications Engineers」として表彰しています。

-AWS認定資格一覧-・ AWS Certified Cloud Practitioner・ AWS Certified Solutions Architect - Associate・ AWS Certified SysOps Administrator - Associate・ AWS Certified Developer - Associate・ AWS Certified Solutions Architect - Professional・ AWS Certified DevOps Engineer - Professional・ AWS Certified Security - Specialty・ AWS Certified Database - Specialty・ AWS Certified Machine Learning - Specialty・ AWS Certified Advanced Networking - Specialty・ AWS Certified Data Analytics - Specialty・ AWS Certified SAP on AWS - Specialty【Japan AWS Jr. Championsについて】「Japan AWS Jr. Champions」は、APN加入企業に所属している若手AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。「2023 Japan AWS Jr. Champions」は、AWSパートナー企業に所属する社会人歴 1~3年目のエンジニアのうち、2022年4月~2023年3月の活動期間において、AWSに関する技術的な挑戦や情報発信、コミュニティ活動などのクライテリア(*2)を基準にエンジニアとしてのポテンシャルを評価し、AWS Japanでの審査を経て選出しています。【AWS Ambassador Partner Programについて】AWS Ambassador Partner Programは、AWSパートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。AWS Ambassador Partner Programでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadors に認定された個人は、複数のAWS認定資格を持ち、AWS に関する詳細な知識も持っています。参考:各賞の選考基準・クライテリアについて*1 2023 APN AWS Top Engineers クライテリア: https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-aws-top-engineers/*2 2023 Japan AWS Jr. Champions クライテリア: https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2023-aws-jr-champions/【クラスメソッドについて】クラスメソッド株式会社はアマゾン ウェブ サービスをはじめ、データ分析、モバイル、IoT、AI/機械学習等の分野で企業向け技術支援を行っています。AWS支援では2015年から継続して最上位パートナーに認定され、2018年と2020年、2021年には「AWSサービスパートナー オブ ザ イヤー」を受賞。2022年にはグローバル最優秀パートナーとして「SI Partners of the Year」を受賞しました。現在までの技術支援実績は3,000社以上、AWS環境については20,000アカウント以上となります。社員による技術情報発信にも注力し、オウンドメディア「DevelopersIO」では3万本以上の記事を公開中です。「すべての人々の創造活動に貢献し続ける」という企業理念のもと、最適な技術を提案してまいります。本社所在地: 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー26階代表者 : 代表取締役社長 横田 聡事業内容 : クラウド導入支援、ビッグデータ基盤構築、モバイルアプリ開発、LINE技術支援、AI/機械学習技術支援オフィシャルサイト : https://classmethod.jp/技術ブログ「DevelopersIO」: https://dev.classmethod.jp/Facebookページ :https://www.facebook.com/classmethod/公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/c/classmethod-yt/※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。





