[株式会社アーキテクト]

タレントパワーランキング supported by DmMiXは芸能人の情報を届けるエンタメメディア!!



タレントパワーランキング supported by DmMiXは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。







今回ランキング第285弾として、日本の戦争映画に出演したタレントランキングを発表。

https://tpranking.com/warmovie-japan



『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、日本の戦争映画に出演したタレントのパワースコアを調査。



日本の戦争映画は多様なテーマやアプローチがありますが、多くは祖国に対する忠誠心と義務感を持ちながら仲間や家族のために戦いに立ち向かう姿が描かれています。また、主人公たちの内面の葛藤や友情、家族の絆など、人間ドラマも描かれることが多く、観客へ多くの衝撃と感動を与えています。

また、迫力満点の戦闘シーンは、そのリアルさから戦争の残酷さも学ぶことができます。



今回、そんな日本の戦争映画に出演したタレントに焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。









■タレントパワーランキングの調査概要

・調査内容 タレント1280名を抽出/イメージ調査は内約330名抽出(有識者からなる選考委員会で抽出)

1.認知度調査(名前を知っている・顔も知っている)

2.誘引率調査(見たい・聞きたい・知りたい)

3.イメージ調査(男性タレント17ワード、女性タレント18ワード、お笑いタレント17ワード)

・調査手法 WEB調査

・調査時期 1年に4回(2月、5月、8月、11月)実施

・調査対象 一都三県在住の10歳から59歳までの男女を5歳刻みで各50名、60歳から69歳までの男女各50名、

計1,100名を一つのグループとして、計4グループで総数4,400名が対象





■ランキングの詳細





ランキングTOP5は上表の通り。

詳しく知りたい方はこちら↓

https://tpranking.com/warmovie-japan



映画「アルキメデスの大戦(2019年)」で戦艦大和の建設費用を突き止め、戦争を止めようとする天才数学者を演じた実力派俳優が1位にランクイン。

続いて、映画「太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男(2011年)」に出演し、太平洋戦争でのサイパン島の戦いの様子をリアルに表現した俳優が2位にランクイン。

また、映画「私は貝になりたい(2008年)」で、C級戦犯として逮捕された悲惨な主人公を見事に演じた俳優が同率2位にランクイン。



他にも、戦争中のリアルな様子を見事に演じる俳優陣がランクインしています。



今後も日本の戦争映画に出演したタレントの活躍に注目してみましょう。









日本の戦争映画に出演した芸能人ランキング!映画の見方もチェック

https://tpranking.com/warmovie-japan



タレントパワーランキングを詳しく知りたい方はこちら↓

https://lp.talentsearch.jp/



■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いします。

・引用元が「株式会社アーキテクト」

「タレントパワーランキング supported by DmMiX」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「URL」へのリンク設置



■キャスティングにお困りの方

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。



「タレントパワーランキング」データご購入・お問い合わせはこちら↓

株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当:松岡

TEL:03-4213-7718

MAIL:tpranking@architect.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/27-10:46)