TVアニメ『チェンソーマン』より、ぺたんと座ったポーズがかわ…
［中外鉱業株式会社］
全国のアニメ・ホビーショップ／Chugaionlineにて予約受付中
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、TVアニメ『チェンソーマン』より「ぺたん娘トレーディングラバーストラップ」の販売を発表いたします。2023年4月発売予定となります。
TVアニメ『チェンソーマン』より、ぺたんと座ったポーズがかわいい「ぺたん娘」シリーズのラバーストラップが登場！
デンジ、ポチタ、マキマ、早川アキ、パワー、姫野、コベニ、岸辺の全8種をラインナップ！
対象店舗にてご予約・ご購入いただくと店舗別のBOX購入特典ラバーストラップが付属いたします。
2022年11月24日(木)より予約受付中となります。
【販売詳細】
○全国のアニメ・ホビーショップ、量販店、オンラインショップ
○Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/shopdetail/000000005146/
発売日：2023年4月予定
※商品のお取り扱いや予約状況に関しましては各販売店様へお問合せください。
【製品情報】
■チェンソーマン ぺたん娘トレーディングラバーストラップ（全8種）
○販売価格：1pcs 715円(税込)／1BOX 5,720円(税込)
○サイズ：約60mm
○素材：PVC
○ラインナップ：デンジ、ポチタ、マキマ、早川アキ、パワー、姫野、コベニ、岸辺（全8種）
○製品ページ：https://www.chugai-contents.jp/shopdetail/000000005146/
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
【特典情報】
対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、BOX購入特典としてラバーストラップが付属いたします。
※特典はなくなり次第終了となります。
■アニメイト特典 デンジ
■あみあみ特典 パワー
■中外鉱業特典 マキマ
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
【権利表記】
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
【関連サイト】
アニメ『チェンソーマン』公式サイト
https://chainsawman.dog/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter
https://twitter.com/chugaionline
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/09-18:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
福田雄一×井上芳雄「グリーン＆ブラックス」#69 30日(金)放送はミュージックショー拡大版をお届け！出演者とラインナップを公開！(12/09 20:16)
9年の沈黙を破り、日本武道館で待望の復活を果たしたSOPHIA！10月にWOWOWで生中継した再始動ライブに新たな映像素材を盛り込んだ“スペシャルエディション”を、12月21日(水)に独占放送&配信！(12/09 20:16)
「龍スタTV」第15回は12月17日（土）に配信！ゲストに黒田崇矢さんと宇垣秀成さんをお迎えし、「龍が如く」シリーズ17周年を記念した“宴”をお届け！(12/09 20:16)
コスチュームブランドACOSより全世界で大人気の『Harry Potter』シリーズのコスチュームアイテムが登場！(12/09 20:16)
寺嶋由芙が音声とチャットで登場するAWAラウンジ開催(12/09 20:16)
SNSで話題のブランド『Olu.』が初のPOP UP STOREを、ルミネエスト新宿にて本日12月9日から18日までの限定でオープン！(12/09 20:16)
＜ドルチェ＆ガッバーナ ビューティ＞デパコス情報メディアDEPACO(デパコ)での取り扱い終了のお知らせ(12/09 20:16)
TVアニメ『東京リベンジャーズ』のトレーディング缶バッジ vol.2（BOX）、木札ストラップ vol.2(BOX)が発売中！(12/09 20:16)
【TATRAS CONCEPT STORE】にて、アーティストぱくちーひとみ氏の個展を開催(12/09 20:16)
YouTubeで遊べる参加型ゲームプラットフォーム fingger（フィンガー）にて、イベント「VALORANT fingger tournament」開催決定！(12/09 20:16)
南アルプス地域や山岳地域の魅力づくりとガイドサービスの充実へ「山梨県観光人材セミナー ～南アルプス地域を事例に～」(12/09 20:16)
シームレスで利便性の高いデジタルショッピング体験を可能に「PUMA APP(プーマ アプリ)」を2022年12月9日（金）より提供開始(12/09 20:16)
みちのくコカ・コーラボトリング、株式会社ユニバースとの共同企画「奥羽山脈の水源を守ろう」キャンペーンの売り上げの一部を地元の水資源保護活動へ寄付(12/09 20:16)
今治タオルのオリジナルタオルを1枚から作成できるプリントサービスME-Q（メーク）｜オリジナルで作れる今治産マフラータオル・フェイスタオル・ハンドタオルが新登場！(12/09 20:16)
ロードスターグループのSDGs達成への取り組み2022(12/09 20:16)
川崎 一輝 選手 契約更新のお知らせ(12/09 20:16)
【レポート】「THIN COOK」のある食卓(12/09 20:16)
ライスウイスキー「DRAGON BLUE」新発売 俳優・映画プロデューサー 竹内力×久米仙酒造ラベルデザインから文字まで竹内力自らが描き上げた渾身の逸品がここに(12/09 20:16)
【提携】完全フルカスタマイズ化粧品OEMプラットフォーム【yfos】を運営するプルソワンはこの度、韓国証券市場KOSDAQに上場しているCTKコスメティックスと提携します。(12/09 20:16)
2023年７月期第１四半期決算短信、通期業績予想及び配当予想の上方修正発表(12/09 20:16)
【Nissy Entertainment 4th LIVE ～DOME TOUR～×福岡銘菓チロリアン】(12/09 20:16)
〔受賞作品展〕革製品コンペティション「ジャパンレザーアワード2022」～b8ta新宿マルイ店にて1月6日まで開催～(12/09 20:16)
オープン入会キャンペーン！茗荷谷駅12月10日(土)グランドオープン！ 完全会員制エッセンシャルジム24「グランドオープン入会キャンペーン」スタート！(12/09 20:16)
鈴木雅之、全国5都市でのオーケストラ公演ツアー完走 Billboard JAPAN.comにライブレポート掲載(12/09 19:46)
ウェルネスD2Cブランドを展開する株式会社TENTIALが「バクラクビジネスカード」を導入(12/09 19:40)
日本全国から1,500人以上参加！参加者の多くがシニア層！Zoomによる大規模イベント開催報告！(12/09 19:40)
Arent、JR東日本スタートアッププログラム2022で優秀賞を受賞(12/09 19:40)
新型コロナ オミクロン対応ワクチン接種による副反応、後遺症が心配な方向けの抗体保有確認と感染予防策(12/09 19:40)
『マジンガーZ 50周年記念特番Z』期間限定でアーカイブ配信決定『MAZINGER THE MOVIE 1973-1976 4Kリマスター版』発売決定(12/09 19:16)
清木場俊介の全国ツアー『KIYOKIBA SHUNSUKE 20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”～THE FINAL～』の最終公演をU-NEXTにて見放題で独占ライブ配信決定！(12/09 19:16)
会員限定