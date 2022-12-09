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TVアニメ『チェンソーマン』より、ぺたんと座ったポーズがかわいい「ぺたん娘トレーディングラバーストラップ」が登場！！店舗別BOX特典ラバーストラップは3種類！

［中外鉱業株式会社］

全国のアニメ・ホビーショップ／Chugaionlineにて予約受付中

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、TVアニメ『チェンソーマン』より「ぺたん娘トレーディングラバーストラップ」の販売を発表いたします。2023年4月発売予定となります。



TVアニメ『チェンソーマン』より、ぺたんと座ったポーズがかわいい「ぺたん娘」シリーズのラバーストラップが登場！
デンジ、ポチタ、マキマ、早川アキ、パワー、姫野、コベニ、岸辺の全8種をラインナップ！
対象店舗にてご予約・ご購入いただくと店舗別のBOX購入特典ラバーストラップが付属いたします。
2022年11月24日(木)より予約受付中となります。


【販売詳細】
○全国のアニメ・ホビーショップ、量販店、オンラインショップ
○Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/shopdetail/000000005146/

発売日：2023年4月予定
※商品のお取り扱いや予約状況に関しましては各販売店様へお問合せください。


【製品情報】


■チェンソーマン　ぺたん娘トレーディングラバーストラップ（全8種）
○販売価格：1pcs 715円(税込)／1BOX 5,720円(税込)
○サイズ：約60mm
○素材：PVC
○ラインナップ：デンジ、ポチタ、マキマ、早川アキ、パワー、姫野、コベニ、岸辺（全8種）
○製品ページ：https://www.chugai-contents.jp/shopdetail/000000005146/
※トレーディングタイプですので種類は選べません。


【特典情報】
対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、BOX購入特典としてラバーストラップが付属いたします。
※特典はなくなり次第終了となります。



■アニメイト特典　デンジ



■あみあみ特典　パワー


■中外鉱業特典　マキマ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


【権利表記】
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ


【関連サイト】
アニメ『チェンソーマン』公式サイト
https://chainsawman.dog/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter
https://twitter.com/chugaionline

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/09-18:46）

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