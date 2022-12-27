［株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN］

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000082/



楽天「Show !t」は、１月１日(日)0:00～１月３日(火)23:59まで、10個限定で電動キックボードとバランスボードの入った福袋を販売します。

「準備OK！キックボードセット」は電動キックボードと輪行バック・ヘルメット・オーディオサングラスが入った、総額85,000円相当を63,500円(税込)で、「今すぐgo！バランスボードセット」は、電動バランスボードと収納バッグ・キッズプロテクター・シャオミのMiバンド5が入った総額45,000円相当を33,200円(税込)で販売します。

さらに、シャオミのMiバンド5とワイヤレスイヤホンの「スポーツセット」は総額7,358円相当を3,980円(税込)で、REDRGON「ゲーミングセット」は、総額6,585円相当を4,980円(税込)で販売します。

電動モビリティを購入後すぐに乗ることができる便利でお得なセット、新年から運動の習慣を付けたい方におススメのスポーツセット、寒い冬をお家で楽しく過ごす「ゲーミングセット」を、ぜひこの機会にお早めにお買い求めください。福袋の発送は2023年1月5日以降となります。













【10個限定】準備OK！ キックボードセット 63,500円(税込) 総額80,000円相当



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000082/







・【公道走行対応】電動キックボード MF-EKRA01S-BK

Point 1 保安装備付属はもちろん、安全装備を強化

１.ブレーキ：前輪ディスクブレーキ、後輪ドラムブレーキ

２.ミラー：大型ミラー搭載で視認性アップ

Point 2 安心のワイヤーロック付き

Point 3 大容量バッテリー搭載で長距離走行可能

約4時間の充電で最長約30km走行可能

Point 4 8.5インチ大型のノーパンクタイヤ使用



・輪行バッグ MF-EKCASE01-BK

電動キックボードがすっぽり入る、公共施設への持ち込みや移動に便利なバッグ



・ヘルメット

カラーは選べません



・1回1.5時間の充電で4時間再生可能、周囲の環境音を聞きながらナビを聞いて走行できる

オーディオサングラス FG-AGLS01-MF-BK

付属品

レザーケース、レンズ4種類(ブラック・ブルー・イエロー・クリア)、充電用ケーブル、眼鏡拭きクロス

Point１ 音楽を聴きながら周囲の環境音も聞こえるので安心

Point２ ハンズフリーで通話可能

Point３ 交換可能な4種類のレンズ

Point４ 生活防水(IPX4)搭載で雨や汗に強い





【10個限定】今すぐgo！バランスボードセット 33,200円(税込) 総額45,000円相当



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000082/







・LEDイルミネーション・スピーカー搭載 電動バランスボード MF-BB004-BK

カラーはブラックのみとなります。

Point1 最高速度は時速約12km

Point2 6.5インチのノーパンクタイヤを搭載しているので、パンクの心配がありません

Point3 走行に合わせて車輪が光り、気分を盛り上げるLEDイルミネーション効果付き

Point4 約2-3時間の充電で最大10km走行するハイパワーなモーター搭載

Point5 bluetoothスピーカー搭載



・手・肘・膝をしっかり守りお子様の新しい事への挑戦・安全を守りながら応援できる、

ヘルメットを入れた4点セットのキッズプロテクター MF-KIDSSET01-BK

キッズ用ヘルメット、膝パッド、肘パッド、手首ガード

持ち運びに便利なメッシュバック付き



・バランスボードがぴったり入る収納バッグ MF-BBCASE01-BK

公共機関への持ち込みに、車に積み込んでの移動にも安心の防滴仕様で、電動バランスボードを守ります



・シャオミ Miバンド5 XMSH10HM

Point１ 1.1インチカラーディスプレイ

Point２ 11種類のスポーツモード

Point３ 24時間心拍数モニタリング、睡眠モニタリング

Point４ 50m防水

Point５ 女性の健康追跡機能(月経周期の追跡と通知)

Point６ Mi Fit専用アプリで毎日の健康データを指先で確認

Point７ 磁気充電(直接充電)、バンドから本体の取りはずし不要





【10個限定】PCゲームをこれから始める方に最適 REDRGONゲーミングセット4,980円(税込) 総額6,585円相当



【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000082/







・REDRGONゲーミングセット S-101-BA-2

ヘッドセットも含まれた、お得で満足度の高いセットです。

１.キーボード(K503RGB)

・キー数は114

・7つのRGB照明モード搭載



２.マウス(M601)

・3200DPI(調整可能)、3600FPS

・ウェイト調節可能(24g×8)



３.ヘッドセット(H120)

・103ｄB高感度大口径ドライバー搭載

・3.5mmY型アダプター搭載、多様な機器に対応して便利



４.マウスパッド(P001)

・防水性の 高いシルク加工、スムーズで精密な動作をサポートします





【10個限定】シャオミMiバンド5とシンプルな完全ワイヤセスイヤホン スポーツセット3,980円(税込) 総額7,358円相当









・シャオミ Miバンド5 XMSH10HM

Point１ 1.1インチカラーディスプレイ

Point２ 11種類のスポーツモード

Point３ 24時間心拍数モニタリング、睡眠モニタリング

Point４ 50m防水

Point５ 女性の健康追跡機能(月経周期の追跡と通知)

Point６ Mi Fit専用アプリで毎日の健康データを指先で確認

Point７ 磁気充電(直接充電)、バンドから本体の取りはずし不要



・最もシンプルな完全ワイヤレスイヤホン FG-BTM01

Point1 充電時間：約1時間(イヤホン)、約2時間(ケース)

最大連続再生時間：約3時間

最大連続通話時間：約3時間

Point２ 軽量仕様、片耳約4.9g

Point３ ハンズフリーマイクロホン付属で通話も楽々

Point４ ３サイズのイヤーピース付きで耳にしっかりフィット



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