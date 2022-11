[西武造園株式会社]

2022年11月23日(水・祝) 会場:ベルーナドーム



西武造園株式会社(本社:東京都豊島区、取締役社長:大嶋 聡)は、株式会社西武ライオンズ(本社:埼玉県所沢市、代表取締役社長:奥村 剛)とのコラボレーション企画として、2022年11月23日(水・祝)にベルーナドームで開催されるファン感謝イベント「LIONS THANKS FESTA 2022」に、森林や地域の自然環境やSDGsをテーマにした『森のマルシェ』ブースを出店いたします。

ブースでは、森林管理で発生する‟間伐材(かんばつざい)”を活用し、埼玉西武ライオンズの「L」のロゴ焼き印入り&動物モチーフの木工カスタネットを作るプログラムを開催。また子会社である西武アグリ株式会社(本社:埼玉県所沢市、代表取締役:清野 友美)が、地元・埼玉県所沢市の農園で育てた朝採れ農作物「ジャムレタス」を販売いたします。







西武グループでは、グループの経営理念である「グループビジョン」に基づき、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを「サステナビリティアクション」と呼び、積極的に推進しています。



西武グループにおける造園・緑地事業専門会社として全国に事業展開する西武造園株式会社は、同じく西武グループ企業である株式会社西武ライオンズとのコラボレーション企画として、2022年11月23日(水・祝)にベルーナドームで開催されるイベント「LIONS THANKS FESTA 2022」にて、自然環境を楽しく体験学習できる『森のマルシェ』ブースを出店いたします。







ブースでは、森林の管理で発生する‟間伐材(かんばつざい)”を再利用し、動物モチーフの木工カスタネットを作ることができるプログラムを実施。

埼玉西武ライオンズの「L」のロゴの焼き印入りで、自分だけの作品を楽しく作りながら、森林管理や自然環境についても考えていただける内容です。





また、同ブースでは、西武グループ初の農業事業会社である西武アグリ株式会社(親会社:西武造園株式会社)が、太陽光発電と営農による『ソーラーシェアリング』を行う埼玉県所沢市の農園で、当日の朝に収穫したフレッシュな農作物「ジャムレタス」を特別販売いたします。さらに、森の香りが漂う、フレッシュクリスマスリースやスワッグもご提供いたします。



地域の自然や植物について楽しく体験学習していただけますので、西武造園株式会社の『森のマルシェ』ブースにぜひお立ち寄りください!



西武造園株式会社のSDGsへの取り組み:

https://www.seibuholdings.co.jp/sustainability/





「LIONS THANKS FESTA 2022」(ライオンズ サンクスフェスタ 2022)概要







開催日:2022年11月23日(水・祝)

会場:ベルーナドーム(所在地:埼玉県所沢市上山口2135)



ファンの皆さまに感謝の気持ちを込めて、「LIONS THANKS FESTA 2022」(ライオンズ サンクスフェスタ 2022)を、ベルーナドームにて開催。1年間熱い青炎を送ってくださったファンの皆さまへの感謝の気持ちを込め、今年も選手・公式パフォーマーがさまざまなイベントに出演します。



LIONS THANKS FESTA 2022 特設サイト:

https://www.seibulions.jp/special/festivals/





西武造園株式会社『森のマルシェ』ブース出店概要



時間:12:00~16:00

場所:ベルーナドーム場内「ライオンデッキ」



内容:

・‟間伐材”を使って、埼玉西武ライオンズの「L」ロゴ入り動物カスタネットを作ろう!

・西武アグリが地元所沢の農園で育てた朝採れ「ジャムレタス」と、森の香りが漂う「フレッシュクリスマスリース」「スワッグ」販売



※いずれも材料・在庫がなくなり次第の終了となります

※ご参加いただくには「LIONS THANKS FESTA 2022」のチケットが必要となります





‟間伐材”を使って、埼玉西武ライオンズの「L」ロゴ入り動物カスタネットを作ろう!





西武造園が管理運営を行う「滋賀県立近江富士花緑公園」において、植物の維持管理で発生した間伐材(かんばつざい)などの木材を使ったクラフト体験です。ヒノキの土台に、木の実や枝などの自然素材を使って装飾し、オリジナル作品を作ることができます。



「LIONS THANKS FESTA 2022」限定!埼玉西武ライオンズの「L」ロゴの焼き印入り木材をご用意します。

球団公式マスコットをはじめとした様々な動物モチーフや、球団カラーなどを使った作品を作ることができます!



また、森の管理について分かりやすくまとめた西武造園のオリジナル紙芝居をスタッフが実演し、森を手入れする必要性や、森林の大切さを伝えます。





実施概要

料金:500円(税込・材料代込)

実施時間:

12:00~

12:30~

13:00~

13:30~

14:00~

14:30~

15:00~

15:30~



定員:各回10名

参加方法:当日11:00よりブース前で整理券を配布いたします





西武アグリが地元所沢の農園で育てた、朝採れ「ジャムレタス」販売





「ジャムレタス(Gem Lettuce)」とは、小さな宝石・玉手箱の意で、リーフレタスの総称です。

西武アグリ株式会社では、できる限り農薬の量を減らして栽培し、お子さまから大人まで安心して食べていただけるよう、丹誠込めて作業しています。





地元埼玉県所沢市の豊富な太陽を浴びて、みずみずしく育ったジャムレタスを当日の朝スタッフが直接収穫し、お持ちいたします。味の違いや調理法など、お気軽にお尋ねください。





リーフでカラフルな「ジャムレタス」は、品種によってそれぞれ特徴があり、見た目や用途でお選びいただけます。食べ比べもおすすめですので、ぜひお気に入りの品種をみつけてみてください。



●バレンタ

葉形がハートに似ており、葉数が多く、葉肉が柔らかでしっとりした食感。

ほんのり甘みがあり、女性人気が高い品種です。



●サンドレタス

サンドイッチやハンバーガーに挟むに丁度よい大きさの葉を多数つけます。

葉色は先端にいくほど色が濃くなりコントラストが美しく、サクサク、シャキシャキとした食感が欧米で人気です。



●パームルビー

シーザーサラダの定番、ロメインレタスのミニタイプ。

一般の大玉サイズより苦みが少なく、甘みもありサクサクした食感です。葉肉が厚く、ソテーもおすすめです。



●クロスフィール

玉レタスとロメインレタスを掛け合わせた新品種で、葉は明るい緑色でサクサク食感が特徴です。

葉がスプーン形状なので、チーズなどを盛り付けてオシャレな前菜にもおすすめ。炒飯やソテーなど加熱調理にも適しています。



※いずれも無くなり次第終了



※ジャムレタスは株式会社ぐんたねのオリジナル品種です

https://guntane.co.jp/guntane-vegetable/lettuce

株式会社ぐんたね:https://guntane.co.jp/





西武アグリが手作りした、森の香りが漂う「フレッシュクリスマスリース」「スワッグ」販売







これから迎えるクリスマスやお正月などのイベントシーズンにぴったりな、森の香りが漂う「フレッシュクリスマスリース」や「スワッグ」も販売いたします。



西武アグリが自然の素材を使用して、丁寧に手作りしました。目で見て癒され、フレッシュな緑の香りが心地よく、お家時間をお楽しみいただける商品です。





企業概要(西武造園株式会社)



西武造園株式会社は、西武グループにおける「造園・緑地事業専門会社」として全国的に事業展開し、設計・施工・維持管理・運営までワンストップなサービスを提供するとともに、“人”と“みどり”の環境創造サービス企業として、より豊かなまちづくりを目指しています。







商号:西武造園株式会社

代表者:取締役社長 大嶋 聡

本店:東京都豊島区南池袋1丁目16番15号

本社:東京都豊島区長崎5丁目1番34号 東長崎西武ビル2階

資本金:3億6千万円



西武グループでは、グループの経営理念である「グループビジョン」に基づき、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを「サステナビリティアクション」と呼び、積極的に推進しています。西武造園株式会社は、西武グループ企業として、今回のような環境教育プログラムの継続的な実施などを通じて、緑化の推進および普及啓発を推進してまいります。





西武グループのサステナビリティアクションついて詳しくは下記WEBサイトをご覧ください。

https://www.seibuholdings.co.jp/sustainability/





企業概要(西武アグリ株式会社)



西武アグリ株式会社は、西武造園が造園事業を通じて培った植物の育成管理技術や農業公園での管理運営ノウハウを活用することで、西武グループのグループ理念に基づいた地域・社会の発展、環境の保全に、農業事業を通じて貢献します。





2021年8月に農地所有適格法人の認定を受け、2021年より農業と太陽光発電を組み合わせた「ソーラーシェアリング」を埼玉県所沢市(所沢北岩岡太陽光発電所)で行うほか、株式会社西武プロパティーズとの共同事業で、西武グループの遊休地を活用した貸農園サービス「Emi Farm(エミファーム)新所沢」の運営協力などを行っています。







商号:西武アグリ株式会社

代表者:代表取締役 清野 友美

創立:2020年4月1日

本社:埼玉県所沢市緑町1-1-11

資本金:2,100万円



主な事業内容:農産物の生産・加工・販売等

認証:2021年8月25日 農地所有適格法人 認定



※西武アグリ株式会社は、西武造園株式会社の子会社です。





お問い合わせ先



(1)「LIONS THANKS FESTA 2022」についてのお問い合わせ先

株式会社西武ライオンズ

https://www.seibulions.co.jp/



(2)『森のマルシェ』ブース内容についてのお問い合わせ先

西武造園株式会社

TEL:03-4531-3600

https://www.seibu-la.co.jp/



西武アグリ株式会社

TEL:04-2924-0141

https://www.seibu-agri.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-15:16)