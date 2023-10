[株式会社Francfranc]

ハロウィン特別企画!Francfrancが“Black”に変身…?!



株式会社Francfranc(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 佐野一幸)が運営する、インテリアショップ『Francfranc(フランフラン)』は、2023年10月17日(火)~2023年10月31日(火)までの15日間、期間限定で2023年Autumn&Winterハロウィンの特別企画として『Black Francfranc(ブラック フランフラン)』を展開します。







誰しも持っている“もうひとつ”の顔

どっちも自分でどっちも素敵

そんな気分を、いつもとちょっと違う

“Black”なFrancfrancで表現してみました

いつもとは違った雰囲気をお楽しみください



Francfrancの店頭にいつもとちょっと違う“Black”なシーンが登場



実はモダンでシックなアイテムも毎年ラインアップしているFrancfranc。その年のトレンドを取り入れながら素材やフォルム、曲線美などのディテール、どんなお部屋にもコーディネートしやすいかなど、“Black”なアイテムにもFrancfrancらしさを忘れないこだわりが詰まったアイテムを展開しています。

季節が変わるとき、新しく何かに出会ったとき、何ごともない日々の中にほんの少し刺激が欲しいとき、身近なインテリアアイテムを変えるだけでいつもとは少し違う気分を楽しむことができます。是非、店頭でいつもと一味違う“Black”なFrancfrancをお楽しみください。



展開店舗

<北海道>札幌パルコ店 <東北>仙台店 <東京>青山店、池袋パルコ店、上野マルイ店

<関東>越谷レイクタウン店、アトレマルヒロ川越店 <中部>タカシマヤゲートタワーモール店

<関西>梅田店 <九州>アミュプラザ小倉店





※上記10店舗は大型展開店舗です。その他、全国のFrancfranc店舗(アウトレット店は除く)でもお楽しみいただけます。



“Black”な家具たちが登場するショートストーリー『STORY OF B(ストーリー オブ ビー)』を10月17日(火)より公開

Francfrancの“Black”なアイテムを題材としたショートストーリーを10月17日(火)よりFrancfranc公式SNS※1で公開します。著者にカツセマサヒコ氏を迎え、全9話の連載をスタート。最終話は全国のFrancfranc店舗※2にて限定公開します。是非“Black”なシーンと一緒にお楽しみください。また、店頭では10月25日(水)より、ショートストーリーをまとめた「オリジナルミニブック」※3をプレゼント!



※1:Francfranc公式X(@Francfranc_web https://twitter.com/Francfranc_web)、Instagram(@francfranc_official https://www.instagram.com/francfranc_official)、TikTok(@francfranc_official https://www.tiktok.com/@francfranc_official)にて公開予定です。

※2:Francfranc BAZAR(アウトレット店舗)は除きます。

※3:「オリジナルミニブック」は10月25日(水)より全国のFrancfranc店舗にてプレゼントいたします。数に限りがございますのでなくなり次第終了とさせていただきます。



『STORY OF B(ストーリー オブ ビー)』特集ページ(10月17日(火)より公開予定)

https://francfranc.com/blogs/feature/black-ff



■今回の『STORY OF B』についてカツセマサヒコ氏よりコメント

人生で初めて一人暮らしを経験したのは、23歳の春でした。九畳の1Kにどんな家具を置いてもいい、という自由度の高さにひどく興奮し、Francfrancで大量のインテリア雑貨を買って帰ったのを覚えています。今回の物語に詰め込みたかったのは、あの買い物の帰り道に抱いていた、胸の高鳴り。いつもと違う自分に出逢う主人公の小さな冒険を、最後まで見守っていただけたら幸いです。



著者紹介/

カツセマサヒコ

1986年東京都生まれ。一般企業勤務を経て、ライターとして活動を開始。2020年『明け方の若者たち』(幻冬舎)で小説家デビュー。同作は累計14万部を超えるヒット作となり、翌年に映画化。二作目となる『夜行秘密』(双葉社)も大きな話題を呼んだ。他の活動に雑誌連載や、ラジオ『NIGHT DIVER』(TOKYO FM 毎週木曜28:00~)パーソナリティなどがある。



15日間限定でショッパーも“Black”に!



これまでカラフルに彩ってきたショッパーも、期間限定で“Black”なショッパーに!お買い物をした後も、いつもとちょっと違う“Black”なFrancfrancをお楽しみください。





