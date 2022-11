[株式会社ジェイアール東日本都市開発]





■JR秋葉原~御徒町駅間高架下にある“日本のものづくり”がコンセプトの商業施設『2k540 AKI-OKA ARTISAN(ニーケーコ゛ーヨンマル アキオカ アルチサ゛ン)』に店を構える7ブランドがPOP UP STOREとして、11月2日(水)から6日(日)の間、JR大宮駅に出店いたします。革小物や木工、手ぬぐい、アートフラワー等、クリエイターのこだわりがいっぱい詰まった逸品を取り揃えております。また、本POP UP STOREは、東日本旅客鉄道株式会社大宮支社主催「上越新幹線開業40周年記念 トキめきスタンプラリー」の対象催事となっております。





JR大宮駅2k540 POP UP STORE開催概要



・開催日時:2022年11月2日(水)~6日(日) 10:00~21:00 ※初日は11:00開店、最終日は20:00閉店(予定)

・開催場所:JR大宮駅西口イベントスペース (駅改札外)







「上越新幹線開業40周年記念 トキめきスタンプラリー」概要







・開催日時:2022年10月20日(木)~11月30日(水)

・開催場所:JR大宮駅西口イベントスペース(駅改札外)、駅たびコンシェルジュ大宮

・賞品引渡し場所:駅たびコンシェルジュ大宮

・賞品引渡し・抽選期間:10月20日から11月30日まで

各日10:30~18:00

・詳 細: 20221013_o01.pdf (jreast.co.jp)





■浦和PARCOの開業15周年を記念した「15祭イチゴサイ」第2弾へ2k540から4ブランドが出店いたします。

2k540の浦和PARCOへの出店は今回が初めてとなります。







浦和PARCO 2k540 POP UP STORE開催概要



・開催日時:2022年11月18日(金)~27日(日) 10:00~21:00 ※最終日は20:00閉店(予定)

・開催場所:1F特設会場

・詳 細:https://urawa.parco.jp/page/urawa_15th/







2k540施設概要



・施設名称 2k540 AKI-OKA ARTISAN(ニーケーゴーヨンマル アキオカアルチザン)

・所在地 東京都台東区上野5-9(JR山手線 秋葉原~御徒町駅間高架下)

・営業時間 11:00~19:00(一部飲食店舗を除く)・定休日 水曜日(祝日を除く)

・運営会社 株式会社ジェイアール東日本都市開発

・公式H P https://www.jrtk.jp/2k540/

・公式SNS Instagram @official_2k540





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/02-05:40)