スニ垢男子ならではのポップでキャッチ―なTシャツ3型とコーデュロイショートパンツ、サングラスがラインナップ!



来店日程と会場は、7/23 sun.FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE、7/30 sun. FREAK'S STORE あべのフープ店、8/5 sat.FREAK'S STORE エスパル仙台店の3店舗!







スニーカーYoutuberとして絶大な人気を誇る「スニ垢男子」と「FREAK‘S STORE」のコラボレーションアイテムが2023年も販売決定!スニ垢男子ならではのポップでキャッチ―なTシャツ3型とコーデュロイショートパンツ、サングラスがラインナップ!



そして!このコラボレーションを記念して、7.23 sun./7.30 sun./8.5at.の3日間、スニ垢男子・今野氏、原口氏、渡部氏がフリークス ストアの3店舗にご来店!



イベント中、税込¥10,000以上お買い上げのお客様にノベルティとして、スニ垢男子スペシャルシューズボックスをプレゼントいたします。



※¥10,000毎に1点を差し上げます。(税込¥20,000の場合は2点)

※数に限りがございますのでご了承ください。

※ノベルティの配布にはデイトナパークの会員登録が必要となります。(当日入会可)







展開アイテム





■METAL TEE



スニ垢男子の定番ロゴのうち通称「デスロゴ」と呼ばれるアイコンを使用。

ボディは着古したヴィンテージTシャツのようなダメージ加工を施し雰囲気抜群の仕上がりに!

¥6,600(tax in)

WASH BLACK/WASH WHITE



■SNAKDNS 3BAR TEE



スニ垢男子の定番ロゴを3人のカラーに落とし込んだPOPなTシャツ。

¥6,600(tax in)

WHITE/BLACK



■90's magazine TEE



メンバーが雑誌になったら?をモチーフとしたTシャツ! 実は隠れたメッセージ入り。

¥6,600(tax in)

BLACK/WHITE



■CORDUROY SHORTS



今野氏が”今穿きたい!”を形にしたコーデュロイショーツ。スニーカーとの相性抜群!

¥7997(tax in)

OLIVE/SAX BLUE/GRAY/WHITE





■TYPE1 SUNGLASSES



夏の定番サングラスはライトカラーとダークカラーの2色展開。

¥4,994(tax in)

BLACK×LIGTH GREEN/BLACK×DARK GREEN







スニ垢男子来店店舗と日程





■7.23 sun.

FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目38−1 LUMINE EST B2F

スニ垢男子在店時間:OPEN~終了未定

※変更になる場合がございます。



■7.30 sun.

FREAK'S STORE あべのフープ店

〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目2-20 あべのフープ

スニ垢男子在店時間:OPEN~終了未定

※変更になる場合がございます。



■8.5 sat.

FREAK'S STORE エスパル仙台店

宮城県仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台 東館 3F

スニ垢男子在店時間:OPEN~終了未定

※変更になる場合がございます。





【入店順抽選について】

店頭発売にあたり、店内混雑緩和のため入店順を決める抽選を実施いたします。

※詳細は、Daytona Park内NEWSページにて更新いたします。

https://www.daytona-park.com/news/detail.php?article_id=711593





スニ垢男子







Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC-m0uYcNaDx5P52epD28YPw





FREAK'S STORE





「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。 1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリアなど自 分たちが本気でカッコ良いと思うものをセレクト。 積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして 、アメリカンライフスタイルの楽しみ方を提案するセレクトショップです。

https://www.daytona-park.com/

Instagram:@freaksstore_official

https://www.instagram.com/freaksstore_official/



