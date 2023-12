[株式会社ドワンゴ 広報部]

緑川夫婦の“秘密”エピソードにファンほっこり「素敵すぎる」



2023年11月22日(水)20時から、ニコニコ生放送で配信された『月刊 光おにいさんと一緒♪ supported by animelo #13』の模様をお届けします。

本番組は、『あんさんぶるスターズ!! 』天祥院英智役や『名探偵コナン』諸伏景光役などを務める声優・緑川光のトーク番組で、第13回目の放送は、緑川がスタジオを飛び出しての「ロケ」編です。紅茶専門店「テシエ」にて、番組をイメージしたオリジナルの紅茶や緑川の「推し紅茶」を堪能します。11月22日の「いい夫婦の日」にちなんで緑川夫婦の秘密エピソードや、久しぶりの企画「みんなの性癖50音ボイス」も実施されるなど、特に盛りだくさんの放送となりました。







<番組レポート>



今回の放送は、緑川の決めセリフ「エメラルドフラッシュ!」のイケボで開始。「ファンの皆さん、栄養補給できましたか?」とニコニコな緑川は、本日鮮やかなエメラルド色の洋服です。なんと今回は緑川がいつものスタジオから街へ飛び出す「ロケ編」。月刊になってから初の試みに、コメント欄は「楽しみすぎる!!!」と大盛り上がりです。ロケ地は緑川が「ずっと行ってみたかった」という代官山にある紅茶専門店「テシエ」へ。緑川の「VTRご覧いただきたいと思います。どうぞ!」の一言から、ワクワクのロケ編がスタートします。





代官山「テシエ」は、紅茶職人がカウンセリングを通して「自分だけの特別な1杯」を淹れてくれる紅茶専門店。緑川はテシエの渡邊店長とは一度別番組で面識があり、渡邊店長の紅茶の腕に魅せられ、テシエに行ってみたいと思っていたそう。「ついに夢が叶いました」と感慨深げに呟きます。



緑川は同店オリジナルの星座モチーフの紅茶にも「どういうヒントから作り上げるんですか?」と興味津々です。「星座が持つイメージから想像を膨らませていく」との回答に「なるほど~」と深く納得。「ゲーミングティー」というなにやらサイバーチックな紅茶について、「エナジードリンクの香りがするんですよ」と教えてもらうと「そんなことができるんですか!?」とびっくり。緑川、紅茶の奥深さに感心です。







そして実は「中国茶好き」だという緑川。得意の高いリサーチ力で、渡邊店長が中国茶のエキスパートである情報も入手済みです。緑川は苦味が特徴的な『苦丁茶』を通販で取り寄せるほど愛飲しているそうで、「罰ゲームなどで(苦いお茶を)飲まされても、むしろ美味しくて喜んじゃう」。渡邊店長も「通ですね~」と思わず唸ります。







テシエでは「推しキャラ」をイメージした紅茶を淹れるサービスを実施。今回は特別に「月刊 光おにいさんと一緒」をイメージした紅茶を作ってもらいます!

なんと番組の視聴者だという渡邊店長に、「え?じゃあ番組のスタッフが『こんな感じで……』と事前に提出した情報を元に作るわけじゃないんですね!?」と思わず念押しして場を和ませます。そしていよいよ、「光おにいさん」をイメージした紅茶が作られていきます。紅茶は緑川が番組内でよく飲む「バタフライピー」を中心に据えて、緑川の持つ艶やかなイメージを再現するため、優雅な香りのラベンダーと明るく楽し気な香りのレモングラスをブレンド。果たしてお味は…?





ブレンドティーを一口含んだ緑川は「ラベンダーを感じますね!」と感激。「リラックスして眠ってしまいそう」な癒しのフレーバーを楽しみました。



続いて緑川は「リーフちゃん」(緑川のファンの愛称)をイメージした紅茶をリクエスト。「緑茶の色とは違う『緑』を出したい」との希望に、渡邊店長は「大丈夫です!」と頼もしく応えます。「リーフちゃん」をイメージした緑色の紅茶はバタフライピー、金木犀、タイム、サフラワー、ブルーマロウの5種類をブレンド。鮮やかな手つきで淹れられる紅茶の完成は、スタジオでのお楽しみとなりました。



そしてカメラはロケからスタジオに戻ってきて、実際に作られた特別な紅茶をお披露目。渋めの緑色が映える美しい紅茶に、「うれしいな」としみじみ。「喉によさそう」な味で、緑川の口に合ったようです。



そしてここからは有料パートへ。放送当日は11月22日で「いい夫婦の日」。緑川夫婦の話題を聴くのが好きというファンからのお便りでエピソードをねだられると、「奥さんから『そこにあるゴミを玄関に持って行って』と頼まれて、言われたとおりに家の玄関の中に置いていたら、外に出して欲しかったと死ぬほど怒られた」と微笑ましい話を暴露。そのほかにも奥さんが好きな銘菓「赤福」をお土産に買っていったら「めっちゃ喜ばれた!ここは外さない」と誇らしげな緑川に、コメント欄は「かわいいwww」「素敵すぎる」とほっこりです。でも緑川が冷蔵庫に赤福を入れてしまい「固くなるから入れないでほしかったな」と言われたというオチつきです。



また、先月発売された番組オリジナルのラバーバンド「いつでも緑川さん」「いつでも森川さん」についてのお便りも到着。「受け攻めバンド収録の際のエピソードを聞きたいです」とのリクエストに、「あまりストレートなものにしたくないなっていうのが第一であった。単体で聞いても楽しめるようなものにしたかった」と思いを語ります。実際に収録現場で攻めバンドを担当する森川(智之)さんのセリフと照らし合わせて、ギリギリまで修正やアイディア交換を行って、悩みながらも誠心誠意取り組んだとのこと。「皆さんが手にとったときに、そのこだわりを感じてもらえれば」



そして「みんなの性癖50音ボイス」の企画も久しぶりに実施しました。視聴者やリーフちゃんが50音に沿って「性癖」に刺さるセリフをコメントで提案し、緑川直々に採用されるとそのセリフをイケボで読んでくれるという神企画です。今回は「は行」!コメントには緑川のイケボで聞きたい「は行」のセリフが飛び交います。そして激闘の末、「は~い」「ひゃん」「ふふ」「へんたい!」「惚れた?」の5ワードが選出。緑川の艶っぽいボイスで読み上げられると、コメント欄は「かわいい」「ありがとうございます」「あざとい最高」など大歓喜です。この「は行」も、「いつでも光おにいさんと一緒」バンドに加わる日が来るかもしれません……。



そのほか有料パートでは緑川の「初の電車酔い」や「古川慎のライブに参戦」エピソード、「朗読劇 夢十夜」の裏話など、ここでしか聴けない話がたっぷりの豪華な回となりました。次回の『月刊 光おにいさんと一緒♪ 』は、12月20日に放送予定。緑川の大ファンだという加藤和樹がゲストで登場します。





<番組概要>

月刊 光おにいさんと一緒♪ supported by animelo #13

■日時:2023年11月22日(水)20時00分~21時15分

■視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343057500(番組前半は視聴無料)

■タイムシフト期間:2023年12月21日(木)23時59分まで

■MC:緑川光



\次回の放送はこちら/

【ゲスト:加藤和樹】月刊 光おにいさんと一緒♪ supported by animelo #14

■日時:2023年12月20日(水)20時00分~

■視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343417816(番組前半は視聴無料)

■タイムシフト期間:2023年1月19日(金)23時59分まで■MC:緑川光

■ゲスト:加藤和樹



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-13:16)