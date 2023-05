[ISARIBI株式会社]

現役の高校生でありながら、ダンス界隈において頭角を現しつつあるダンサー「龍」(METEORA st.所属)が、去る2023年5月27日(土)に東京・Hareza池袋 中池袋公園で行われた『Red Bull Dance Your Style Japan EAST Side』にて、圧巻のダンスバトルを展開し、最年少で東京予選を制覇した。











『Red Bull Dance Your Style Japan EAST Side』は「真の世界一」を決めるグローバルダンスイベント「Red Bull Dance Your Style」の日本予選であり、参加者は20カ国以上から選ばれる。

本イベントで優勝を果たしたダンサーは、業界内外で大きな注目を集めることになる。



また、「龍」のTikTokアカウントのフォロワー数が10万人を突破。「オタク君が考えてること。頭の中シリーズ」の投稿は20万いいねを超えるなど、人気は世界中に広がり注目を集めている。



龍 @ちょっと踊れるオタク (@rab_ryu) | TikTok

https://www.tiktok.com/@rab_ryu









今回の東京予選では、先の名古屋予選(5月13日開催)と同様に16名のダンサーが競い合い、各予選の上位4名が大阪で開催される国内大会『Japan Final』に進出するチャンスを得た。さらにこの予選の勝者には、2023年11月4日にドイツ・フランクフルトで開催される『Red Bull Dance Your Style World Final』への出場権が与えられる。

最終的に東京予選の決勝戦に進んだのは、優弥(SEPTENI RAPTURES/FORCE ELEMENTS / 心優弥)と龍(REAL AKIBA BOYZ / DESCARADOS / サンセットレーベンズ)の2名だった。龍が圧巻のパフォーマンスを披露し、優勝の栄誉とともに『Japan Final』への出場権を手に入れた。

この激戦を勝ち抜いた龍が次にどのようなパフォーマンスを披露するのか。今後も龍の活躍をお見逃しなく。





Red Bull Dance Your Style とは











ヒップホップ (HIP-HOP)

ハウス (HOUSE)

ロッキング (LOCKING) ... etc.



様々なジャンルのトップダンサーたちが集結し「真の世界一」を決めるグローバルダンスイベント。

日本を含め計20カ国以上で国内予選を開催。勝者は世界決勝『Red Bull Dance Your Style World Final』への出場権を獲得し、王者の座をかけ最終決戦へと挑む!!



イベント公式サイト

Red Bull Dance Your Style Japan

https://www.redbull.com/jp-ja/events/dance-your-style-jp





龍 プロフィール









<プロフィール>

3歳でバレエとジャズダンスを始め、6歳でストリートダンスに出会う。

バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている。

また、独創的な世界観を持つHIPHOPチーム「EcRaip」や、キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。

マイナビDANCEALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP部門にて優勝するなど確かなダンススキルを持ち、ジャンルに捉われない唯一無二のスタイルを貫く。

アニメと声優さんとメロンパンが大好き!

2022年、高校1年生にしてREAL AKIBA BOYZに加入。



<バトル実績>

・Soulm8 SOLO DANCE BATTLE 2017 FINAL U-12 優勝

・あきばっか~のVol.22七周年SP 優勝(龍と勇太)

・マイナビDANCE ALIVE HERO’S 2020 KIDS FINAL BEST4

・マイナビDANCEALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP 優勝

・マイナビDANCEALIVE 2023 FINAL HIPHOP BEST8



<コンテスト実績>

・ICE CREAM JAPAN DANCE CONTEST U-12 ソロ部門 優勝

・JUMP HIGH CONTEST U-12 ソロ部門 優勝

・Soulm8 DANCE CONTEST 関東 U-12 ソロ部門 優勝



<メディア出演>

・NHK「沼にハマってきいてみた -クリスマススペシャル-」

・NHK「沼にハマってきいてみた -みんなでアニメ応援沼-」

・NHK「沼にハマってきいてみた -番組連動イベント『ヌマーソニック』アニソンダンスバトル-」



<SNS>



Twitter

https://twitter.com/ryuno10121

Instagram

https://www.instagram.com/rab_ryu/

TikTok

https://www.tiktok.com/@rab_ryu





INFORMATION









『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB:http://meteora-st.jp/

TWITTER:https://twitter.com/meteora_st



『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

