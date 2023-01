[株式会社 トゥモローランド]

シーズンレス・トレンドレスで定番アイテムのシャツに大人の遊び心を加えた、〈TOMORROWLAND collection〉の特別なシリーズです。





〈 TOMORROWLAND collection 〉が考える一枚でさまになるシャツ" White Combination Shirts " が登場





https://tomorrowland.jp/news/2023/01/tomorrowland-collection-white-combination-shirts.html



定番アイテムであるシャツに大人の遊び心を加えた、トレンド・シーズンに関係なくワードローブに取り入れたい

〈TOMORROWLAND collection〉の特別なシリーズです。



しなやかさとハリ感が特徴的なイタリア〈 BESTE社 (べステ社)〉のタイプライター素材を使用した贅沢なシャツ。





〈 TOMORROWLAND collection 〉

ホワイトコンビネーション サークルレースブラウス

14-01-31-01102 / ¥37,400 (tax in)





オーガンジー、ドットモチーフ、レースとさまざまな表情の柄・素材を繊細に掛け合わせた生地にタック、ギャザーなどテクニックを施すことで白の持つ陰影を表情豊かに表現しました。





サイドスリットがエアリーで着心地の良いロングシャツ。バックと袖口に繊細なギャザーを寄せてふんわりとしたボリュームを持たせつつも、深めのスリットや大胆なラウンドヘムで軽やな印象に仕上げています。





〈 TOMORROWLAND collection 〉ホワイトコンビネーション サークルレースロングブラウス

14-01-31-01103 / ¥47,300 ( tax in)







ABOUT | BESTE(べステ)



高密度素材の仕上げに大変高い評価を得ているBESTE社。

滑らかな手触りや程よい光沢感が特長的コットン100%素材なので通年を通して活躍します。









