[JR-Cross]

「エキュート」 日暮里・上野『にっぽりうえのまち歩きマップ』無料配布実施!



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、エキナカ商業施設「エキュート東京」にて、3月15日(水)から3月31日(金)までの期間、「ごあいさつBlooming Gift」キャンペーンを開催します。大切な方やお世話になった方への春のご挨拶にぴったりな商品を多数紹介します。

また、「エキュート」日暮里・上野にて、3月15日(水)から4月9日(日)までの期間、『にっぽりうえのまち歩きマップ』の無料配布を行います。まち歩きマップでは、まち歩きが楽しくなるようなおすすめ桜スポットを紹介しております。











Topic1.エキュート東京 「ごあいさつBlooming Gift」キャンペーン



開催概要

・期間:3月15日(水)~3月31日(金)

・場所:エキュート東京

・内容:春のご挨拶にぴったりな「春ギフト」の販売





NEW

「春のプチギフト」

和楽紅屋/テイクアウト1袋900円

ザクザク食感の香ばしいピーナッツ最中に抹茶や苺を合わせ、華やかに可愛らしく仕上げた「彩最中」と、米粉や全粒粉を使った軽い食感のクッキー「みのり」を桜柄のパッケージに詰め合わせました。春限定のフレーバーも入ったこの時期だけのプチギフトです。

販売期間:3/15~3/31

※エキュート品川でも販売







NEW

「絵てぬぐい 桜景色」

濱文様/1,100円

濱文様オリジナル晒「若葉」を使用した春の絵てぬぐいです。

桜と富士山を淡いピンク色に染め春らしい色合いになっております。

販売期間:通年

※エキュート日暮里、大宮でも販売 ※4/1から1,210円に価格変更予定







NEW

「遊山箱」

治一郎/テイクアウト1箱3,630円

遊山箱とは徳島県に伝わる小さな手さげのお重箱のことを言います。

行楽(遊山)や雛祭りなどの特別な行事に、 こども達のお弁当箱として使われていました。

それを治一郎ではお菓子の詰め合わせに。 春の訪れを感じる遊山箱、残していきたい素敵な風習です。

販売期間:3/3~3月中旬予定 ※数量限定

※エキュートエディション渋谷でも販売







「桜色テディーベア」

野村製作所/41,800円

元々ぬいぐるみ作家だった職人が、革やテディーベアの形など、こだわって作り上げたレザーのテディーベアです。かたい革より立体にお作りするテディーベアは、革の質感、色味や形、ベアの表情など、デザインの細部まで職人の技術が詰まっています。ひとつひとつ、表情も変わるため世界にたった一つだけの特別な『レザーテディーベア』です。

販売期間:販売中~なくなり次第終了 ※限定4点







「揚まんじゅう 桜」

御門屋/テイクアウト1個129円

ふくよかな桜風味の餡に塩漬けの桜の葉をあわせ「春の揚まんじゅう」にいたしました。

販売期間:販売中~4月初旬 ※なくなり次第終了

※エキュート品川でも販売





「ごあいさつBlooming Gift」送料無料キャンペーン



■実施期間: 3月15日(水)~3月31日(金)※お届け可能日は4月6日(木)まで



■概要:1ショップ1回のお会計5,400円(税込)以上のお買い物で1個口を無料で配送いたします。

JRE POINT会員なら3,240円(税込)以上のお買い物で上記同様のサービスが受けられます。



※各ショップの配送可能商品に限ります。お届け先は1件につき1か所までとなります。

一部対象外ショップ、クール便非対応地域がございます。 バーコード決済でお支払いの場合はご利用いただけません。





Topic2.「エキュート」日暮里・上野 『にっぽりうえのまち歩きマップ』無料配布実施!



「エキュート」日暮里・上野では、3月15日(水)から4月9日(日)まで、桜の名所として有名な「上野公園」や日暮里の「谷中霊園」の他に、(株)HAGISOのプロデュースの元、地元の方々のおすすめ桜スポットを紹介した『にっぽりうえのまち歩きマップ』の配布を行います。桜が色づくこの季節に、「駅からまちへ、まちから駅へ」自分だけの行き先や想い出を記録しながら歩いてみませんか。





『にっぽりうえのまち歩きマップ』 概要



配布期間:3月15日(水)~4月9日(日) ※なくなり次第終了となります



配布場所:「エキュート」日暮里・上野を中心に配布 ※一部まちの商店でも配布



使い方:『にっぽりうえのまち歩きマップ』は、日暮里と上野間を散策しながら自分だけの行き先や想い出を書き留めることのできるマップです。桜スポットに加え、鳥や自然、おいしいお菓子やコーヒーショップなど、見えてくる風景を記録しながらお楽しみください。









「Instagramハッシュタグキャンペーン」について

日暮里・上野をもっと深く楽しめる素敵な賞品が当たります!





応募方法:

1.エキュート日暮里とエキュート上野のInstagramアカウントをフォロー

2.日暮里や上野界隈のお気に入りの風景と『にっぽりうえのまち歩きマップ』を一緒に撮影

3.ハッシュタグ『#にっぽりうえのまち歩きマップ』とご希望賞品のコース名を記載の上、撮影した写真をInstagramに投稿!



応募期間:3月15日(水)~4月9日(日)



プレゼント内容:谷根千ご近所ローカルメディア「まちまち眼鏡店」がプロデュースするツアー&プレゼント



1.おちこち探検コース:5月20日(土) 日暮里駅発~上野駅!お土産付きまち歩き 「地元っ子の路地、坂、暮らしの足跡を辿る」ツアー 限定5組(10名様)



2.伊達なまち人コース:5月21日(日) 上野駅発~日暮里駅!お土産付きまち歩き 「まちの見方はまちまち人物図鑑」ツアー 限定5組(10名様)



3.まちで貰おうコース:〈引換期間〉4月24日(月)~5月21日(日)

何が当たるかわからない!?まちからの特別プレゼント! 限定12名様

※本屋さんで本をセレクトしてもらったり、ジェラート屋さんで好きな味を選んでもらったり、あなたの好みに合わせてその場で商品をセレクトしプレゼントします。



詳細はHPをご確認ください。

エキュート日暮里HP:https://www.ecute.jp/nippori

エキュート上野HP:https://www.ecute.jp/ueno ※詳細掲載ページは3月15日(水)公開予定







HAGISO×「エキュート」日暮里・上野



「エキュート」日暮里・上野は、『にっぽりうえのまち歩きマップ』の企画など、地元・谷根千界隈の魅力を伝えるパートナーとして千駄木に事務所をかまえる「HAGISO」とコラボレーションしています!



社 名:株式会社HAGISO

事業内容:建築設計(一級建築士事務所)・デザイン・飲食・宿泊・イベント事業

HP:https://company.hagiso.jp/













※掲載情報は3月1日時点の情報です。内容は変更となる可能性がございます。

※店頭販売期間・限定数量等は変更となる可能性がございます

※掲載の商品は一部の商品です

※画像はイメージです

※掲載商品の価格はすべて税込です



