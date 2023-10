[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは10月6日(金)~11月6日(月)の期間で墓場の画廊店と墓場の画廊ONLINE STOREにて開催する【「真ゲッターロボ 世界最後の日」25周年記念 POP UP STORE in 墓場の画廊】の商品情報を公開します。







報告します!中野ブロードウェイに敵戦力出現!

10月6日(金)~11月6日(月)東京・中野「墓場の画廊」にて、1998年公開の『ゲッターロボ』シリーズ初のOVA作品『真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日』25周年を記念し、いま改めて当時の熱狂と興奮、そして破壊的異端ぶりを振り返るPOP UP STOREを開催!



永井豪と石川賢率いるダイナミックプロが生み出した『ゲッターロボ』シリーズにおいて、これまでの世界観から大きく逸脱しつつも圧倒的な熱量とクオリティ、そして謎に包まれた制作時の逸話も当時から大きな話題となり、現在に至ってはもはや伝説的タイトルとして再評価され続けている破壊的傑作『真ゲッターロボ 世界最後の日』!



墓場の画廊で1ヶ月に渡り繰り広げられる特別企画。

命を燃やせ、怒りを燃やせ、今がその時だ!

25年越しに熱くなる『真ゲッターロボ 世界最後の日』の真実!

あとはおまえたちの手で切り開け、人類の未来を!



今回の第3弾記事は更なる商品情報&おさらい、撮影スポットについて、そして選挙企画への参加方法のお知らせだ。



■商品情報をまとめておさらいしよう!



フロント



バック

ゲッターネルシャツ【ONLINE STORE受注限定商品】/15,950円(税込)

サイズ:M~XXL

真っ赤なボディーのゲッター1をネルシャツデザインへと落とし込んだ。バックにプリントされた勇姿は存在感抜群だ。





CARBOTIX ブラックゲッター【ONLINE STORE受注限定商品】/29,700円(税込)

サイズ:全高約232mm

「CARBOTIX ゲッター1」の衝撃から約4年。ダイキャストパーツをさらに増やし、その重量感に負けない新設計の関節、そして渋いマット仕上げの漆黒ボディ塗装など、全てにおいて正統進化した待望の「CARBOTIX ブラックゲッター」が遂に登場!



お品書き





■撮影スポットはこちらのメンバーだ!



前半の2023年10月6日(金)~10月19日(木)は、流竜馬と神隼人が登場。

後半期間、2023年10月20日(金)~11月6日(月)にはゴウとケイがやってくる!



■商品を買って推しのゲッターロボへVOTE!



『真ゲッターロボ 世界最後の日』に登場した、ゲッター 1・ゲッター 2・ゲッター 3・ゲッタードラゴン・ゲッターライガー・ゲッターポセイドン・真ゲッター 1・真ゲッター 2・真ゲッター 3・真ドラゴン最終形態・真ライガー最終形態・真ポセイドン最終形態・ブラックゲッター、以上13体の中からアナタの推しのゲッターに投票しよう!

方法は、2023年10月6日(金)~11月6日(月)のイベント期間中にゲッターロボ関連商品をお買い上げ税込1,000円ごとにもらえる投票シールをお店に設置されたパネルに貼り付けるだけ!

随時選挙速報もお届け予定だ。

是非とも参加してほしい!



■特典





【「真ゲッターロボ 世界最後の日」25周年記念 POP UP STORE in 墓場の画廊】

期間2023年10月6日(金) ~ 11月6日(月)

前期2023年10月6日(金) ~ 10月19日(木)

後期2023年10月20日(金) ~ 11月6日(月)

時間平日12:00~20:00(土日祝11:00~20:00)

会場墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct469

入場料無料

主催株式会社CRAZY BUMP

(C)1998 永井豪・石川賢/ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会



