[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年9月1日、群馬県伊勢崎市での複業人材の登用第二弾において、即戦力の複業アドバイザー5名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・まちなか活性化パートナー/板橋 嶺 氏、安田 大輝 氏

・SNSマーケティングアドバイザー/金子 俊 氏

・動画マーケティングアドバイザー/西島 弘文 氏

・動画作成アドバイザー/宮本 紘季 氏







連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。伊勢崎市とAnother worksは2022年3月14日協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。



*第一弾の取り組みはこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000047859.html



実証実験の概要





伊勢崎市では複業クラウド for Publicを活用し、まちなか活性化パートナー、SNSマーケティングアドバイザー、動画マーケティングアドバイザー、動画作成アドバイザーの4職種で複業人材を公募しました。





そしてこの度、伊勢崎市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。





期間は2024年1月末までの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に伊勢崎市の課題解決に向けてサポートする予定です。







登用人材のプロフィール





・まちなか活性化パートナー

板橋 嶺 氏/株式会社Rebuild Factoryz



京都芸術大学大学院学際デザイン研究領域修了(MFA)。アパレル、建築、教育といった領域横断的な分野にてデザインとコンピュテーショナルを融合したクリエイティブディレクションを得意とする。デザイン思考を用いた都市科学の研究に努め、スケール理論に基づいた多極ネットワーク型コンパクトシティの実現可能性や多世代協働による文化資産の維持・継承・発展に挑む。STEAM教室「R'z Lab.」主宰。



コメント

伊勢崎市を舞台に、地域住民の自助努力による新たなまちづくりに向けた最初のフェーズに携われることを楽しみにしています。





安田 大輝 氏/SendoYa(屋号)



京都府京丹後市出身。高校まで同市で育ち、大学卒業後に不動産の営業を経験し、現在では都市部の再開発事業・マンション建替え事業のコンサルタントとして従事。事業計画および資金計画の策定、事業関係者(行政・民間企業・住民)の合意形成などの業務を担当。

本業の傍ら2020年より故郷の丹後半島エリアにて個人事業主SendoYaとして、地域内のイベントやまちづくり企画の支援を行う。現在は小字地名の地図を作成・発信することで、丹後半島の歴史や民俗文化の継承を目指し活動している。



コメント

伊勢崎市の皆さまとまちなかの発展のためにご一緒できることを非常に嬉しく思います。これまでの発展と市の歴史を汲んだ発展を目指すことはもちろん、現在市内にお住まいの皆さまにとって、より魅力を感じられる街となるよう尽力させていただきます。





・SNSマーケティングアドバイザー

金子 俊 氏/株式会社シーベース



株式会社シーベース所属、エンジニアチームのPMとしてマネジメントと開発を担当。モットーは「プロとして、変化を恐れず、ポジティブに」。常に挑戦し続けることで、新しい価値を創出することを追求している。個人ではSNSマーケターとして活動。複業挑戦に対するビジョンを所属企業より賛同してもらい、伊勢崎市のプロジェクトに参画。



コメント

伊勢崎市にはプライベートの関係で何度も訪れており、思い入れのある街です。来年に市制20周年を迎えるタイミングでプロジェクトに参画できたことを大変嬉しく思います。伊勢崎市の魅力を多くの方に知っていただけるようにスキルと経験を活かして貢献いたします。





・動画マーケティングアドバイザー

西島 弘文 氏/株式会社デジタルアイデンティティ



2007年より株式会社サイバーエージェントのアカウントプランナーとして、Web広告全般のマーケティングに従事。2011年からSEO戦略コンサルタントとして、多数の業界を担当。Amebaスマホアプリの新規サービス開発を経て、Ameba全体のSEO施策内製化に従事、40以上のスマートフォンメディアでSEO改善を担当。外資系広告代理店にてグローバル企業のブランディング・コンサルティングを経験後、 2015年より現職。多数のクライアントのデジタルマーケティング施策に携わる。動画施策、SNSマーケティング、UI・UX改善など、広告集客のみならずデジタルマーケティング全般をワンストップで支援。2021年に福岡県豊前市マーケティングアドバイザーを務める。





コメント

デジタルマーケ業界での長年の経験を活かして、YouTube動画をより多くの方に見てもらい、伊勢崎市の内外に広く魅力を伝えられるお役に立てたらうれしいです。

伊勢崎市には花火大会を観に行きました。オートレース場で見たきれいな花火は夏の良い思い出です。





・動画作成アドバイザー

宮本 紘季 氏/映像クリエイター



4年ほど前から、「動画編集」を中心に様々な企業の「広告映像」「SNS動画・画像」の作成を担当してきております。また、私自身の夢の一部に「社会貢献」「地域貢献」したいという思いが強くあり、今回このようなご縁をいただけて嬉しい限りです。





コメント

今回の活動で、動画作成の技術を少しでもお力になれるように、努力していきたいと当然思っていますし、「地域貢献」がこのような素晴らしい形で「実現」できたので非常に嬉しく思っています。





群馬県伊勢崎市 概要







伊勢崎市は群馬県南東部、関東平野の北西に位置し、約21万の人口を有する北関東有数の工業都市です。JR両毛線と東武伊勢崎線が結節する鉄道交通の要衝を持ち、北関東自動車道が東西に横断するなど首都圏からの交通アクセスに優れております。この優位性を活かして市内17箇所に産業団地が点在し、多様な製造業の集積等により製造品出荷額は県内2位を維持するとともに、農産物のブランド化により付加価値を高めた農業振興にも力を入れております。このように雇用環境等が恵まれていることもあり、約60カ国、約1万4千人の外国籍住民が暮らすことも、本市の特徴の一つです。

かつては養蚕業が盛んで、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産の一つ「田島弥平旧宅」が有名です。また、華蔵寺公園の桜やツツジをはじめ、赤堀花しょうぶ園やあかぼり小菊の里など四季折々の花の名所がたくさんあります。





住所:〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地

自治体HP:https://www.city.isesaki.lg.jp/



「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/











企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-18:40)