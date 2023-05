[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社(代表:榊原敬太/本社:東京都千代田区)の運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属TikToker『Nari Digitz』が世界大会「GM GOLD2 "TUTTING WORLDCUP"」て優勝したことを発表する。











本イベントは、ダンスの新興ジャンルである「(フィンガー)タットダンス」や「ボーンブレイクダンス(※2)」を専門とするダンサー達が「タット世界一」の栄誉を勝ち獲るべく競い合うダンスバトルイベントである。



※:腕や手の幾何学的な動きで音楽を表現するダンスの1ジャンル。フィンガータットダンスとは、指の精密な動きだけで表現されるタットダンスという意味。

※2:本来は人体の死角である頭の後ろや背面で、柔軟性の限界を競いながら手足を操る技巧的なダンス。





「GM GOLD2 "TUTTING WORLDCUP"」 概要









開始日:2023年4月17日

開催場所:@geometric_madness



「GM GOLD2 "TUTTING WORLDCUP"」 は、GMツアーの全勝者(5回のオリジナル版 + 6つの大陸予選)が参加する究極のトーナメント。 これら11人のGM勝者に加え、シーズン中にインパクトを残したた5人のゲストによりバトルされる。



このトーナメントをジャッジするために、現在でも活動している伝説的プレイヤー、「2FACE」 と「RYOGA -XTRAP」が参加。 バトルが公平に審査されることを確認するために、各ダンサーに厳密な基準に基づく100点満点でスコアをつける。



Nari Digitz プロフィール







職業Finger Stylist。フィンガーダンスシーンの黎明期を支えた世界的レジェンドの1人。

実力派ダンサーの信頼を得る一方でCM出演、振付担当などのメディア露出もスタイリッシュにこなす稀有な存在。

また、ダンサーとしてのステージに立つ傍ら、文化庁・JABA・中外製薬などと協力し、ダンスを通じハンディキャップがある方、高齢者の方にワークショップを行う等、社会貢献活動を精力的に行っている。



〈代表作〉

◆2018 OPEN YOUR MIND 2018 Finger Style Battle 優勝.(日本)

◆2018 USA/ Vogue オリジネーター

House of XTRAVAGANZA メンバー入り

◆2014 AXIOM All Finger Styles 世界大会優勝

◆2014 USA/ Finger Stylesオリジネーター

「DarkMatterSquad」メンバー入り

◆2012年 AXIOM All Finger Styles 世界大会優勝



METEORA st. インフォメーション







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB:http://meteora-st.jp/

TWITTER:https://twitter.com/meteora_st





<WHATS?METEORA st>

『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



