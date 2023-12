[浜松市]

浜松市は、「浜松 大河ドラマ館 ~Special Xmas Festa~」を開催します!



2日間にわたり、特別なゲストをお招きしたステージイベントや、来場者の方々に楽しんでいただける催し物を実施します。ぜひ、お越しください!







1.名称

「浜松 大河ドラマ館 ~Special Xmas Festa~」



2.日時

令和5年12月23日(土)・24日(日) 10時00分~16時00分



3.会場

浜松出世パーク(どうする家康 浜松 大河ドラマ館前)



4.内容

(1)令和5年12月23日(土)開催

14時00分~

・山田真歩さんスペシャルトークショー

大河ドラマ「どうする家康」(NHK)にて、豊臣秀吉の妹で徳川家康公の正室となった旭姫を演じた山田真歩さんをお招きしたトークショーを開催。



(2)令和5年12月24日(日)開催

12時00分~

・「Dance Space Studio MJ」キッズダンスパフォーマンス



13時00分~

・EXILE TETSUYA presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」

EXILE TETSUYAさん、Dream Amiさん、EXPG STUDIO KIDSの皆さんによるLDHアーティストの名曲に合わせたオリジナルダンスワークショップの開催。



14時00分~

・TOKYO FM『JAPAN MOVE UP Supported by TOKYO HEADLINE』公開収録

第一部:小澤雄太さん(劇団EXILE)、第二部:EXILE TETSUYAさんによるラジオの公開収録を実施。



(3)両日開催

○浜松市連携自治体PRブース出展

○ゆるキャラ大集合

○餅まきイベント

○音楽隊・吹奏楽の演奏

○クリスマスビンゴ大会

○EXILE TETSUYAさんプロデュースのコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」出張出店



5.取材について

下記メールアドレスに必要事項をご入力いただき、お申込みください。

1.社名 2.代表者名 3.メールアドレス 4.電話番号

5.参加人数(記者 ◯名、カメラマン ◯名、その他 ◯名)※代表者含む

6.取材希望日 【12月23日(土)・12月24日(日)・両日】



申込先:cp-event@city.hamamatsu.shizuoka.jp

申込期限:令和5年12月15日(金)正午

※当日参加される方は、腕章等をお付けください。



6.備考

イベントの追加情報は、特設WEBサイト及びSNSなどで発信します。

【特設WEBサイト:徳川家康公ゆかりの地 出世の街浜松 かわら版】

https://hamamatsu-ieyasu.com/news/detail.html?p=3189

【SNS(X/旧 Twitter):「徳川家康公ゆかりの地」浜松~出世日記~】

@ieyasu_hama



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-19:16)