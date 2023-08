[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年8月30日、奈良県宇陀市に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー4名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・オーガニックビレッジ推進アドバイザー/片桐 新之介 氏

・メディア配信アドバイザー/山田 みかん 氏

・職員採用戦略アドバイザー/藤村 侑司 氏

・観光計画策定アドバイザー/城本 高輝 氏







連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。





そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。宇陀市とAnother worksは、2023年6月に協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。





Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。





*公募の詳細はこちらをご覧ください

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-uda-nara





実証実験の概要





宇陀市では複業クラウド for Publicを活用し、オーガニックビレッジ推進アドバイザー、メディア配信アドバイザー、職員採用戦略アドバイザー、観光計画策定アドバイザーの4職種で複業人材を公募しました。





そしてこの度、宇陀市と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。





期間は2024年2月末までの約6ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に宇陀市の課題解決に向けてサポートする予定です。









登用人材のプロフィール





・オーガニックビレッジ推進アドバイザー

片桐 新之介 氏/株式会社ふるらぶ



大手百貨店の食品営業、経営企画部システム担当を経験、その後奈良市まちづくりタウンマネージャーとして地域活性化、商店街振興を経験。さらにIT会社取締役や食品輸入企業などの経験を通じ、現在では関西で食・農・地方の複合的な課題解決を考えるコンサルティング業を主な事業とする。自治体のふるさと納税・シティプロモーションを手掛ける企業でも代表を務め、15を超える自治体で各種政策のアドバイザーを経験。



コメント

日本マーケティング学会で有機農産物普及の研究をしたり、昨年は奈良有機農産物流通構築の検討会にも参加しておりました。その知見を活かし、多くの友人知人がいる奈良県宇陀市でオーガニックビレッジ推進のための業務を支援できることをうれしく思っております。





・メディア配信アドバイザー

山田 みかん 氏/株式会社Shireru



三重県出身。地方のテレビ局で約10年記者や番組広報として働きながら、副業でベンチャー企業や自治体の事業コンサルタントを行う。顧客のメディア露出を増加させたり、事業展開につながるキャッチフレーズを生み出したりしてきた経験から、今年8月に広報支援に特化した株式会社「Shireru」を立ち上げ。

また、ライフワークとして「教員不足問題」や「若い女性リウマチ患者の高額医療費問題」を継続取材している。









コメント

宇陀市様とは接点はございませんでしたが、次世代を支援する「アントレプレナーシップ」の取り組みに非常に興味をもち応募させていただきました。これまで行ってきた「情報が広く伝わるような”記事”を書く」という記者の経験を生かして何かお力になれたらと思っております。





・職員採用戦略アドバイザー

藤村 侑司 氏/株式会社あしたのチーム





奈良県橿原市出身。大学を卒業後、新卒で損害保険会社に入社し、熊本・東京で法人営業を経験した後、奈良へのUターンを機にHRテック企業に転職。その後総合人材会社での営業も経験し、現在は株式会社あしたのチームにて人事企画・採用業務に従事している。



コメント

生まれ育った奈良県に貢献できることをとても光栄かつ嬉しく思います。宇陀市はもちろん、奈良県の魅力を大いに発揮、発信できるよう鋭意尽力して参ります。







・観光計画策定アドバイザー

城本 高輝 氏/長崎国際大学



大学で観光学の教員をしています。研究テーマは、観光による地域の活性化、関係人口創出、新しい労働と余暇、ワーケーションなどで、特に地方創生に関心を持っています。コロナ禍が沈静化するとともに、観光地に賑わいが戻ってきました。日本全国で人口減少が進行し、特に地方部で顕著になっている中、今後も観光が地方創生において重要な位置付けにあると考えています。さまざまな地域に自ら関係人口として関わることで、人口減少に向き合う日本の社会デザインの探究に取り組んでいます。



コメント

宇陀市に関係人口として関われることを嬉しく思っています。宇陀市は、都市部からのアクセスもよく、歴史的・文化的資源に恵まれていることから、これらを活用した交流人口や関係人口創出が期待できます。宇陀市の特性を活かした地方創生や新しいライフスタイルに繋がる観光計画策定を支援していきたいと考えています。





奈良県宇陀市 概要







本市は、奈良県北東部の大和高原と呼ばれる地域で、大阪・名古屋からアクセスしやすく、夏でも冷涼で過ごしやすい位置にあります。古事記や日本書紀、万葉集の歴史の舞台になっている本市は、日本遺産である女人高野・室生寺をはじめ、宇陀松山の城下町を今に伝える重伝建地区など数多くの歴史文化資源があります。また、高原野菜や宇陀米、肉牛、薬草、吉野葛など伝統的な食品の製造・販売や、全国シェア90%を誇る毛皮革産業などの地場産業があります。



住所:〒633-0292 奈良県宇陀市榛原下井足17番地の3

自治体HP:https://www.city.uda.nara.jp/





「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public



株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/







