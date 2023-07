[株式会社セキド]

MEDIHEAL(メディヒール)の日本総代理店であるセキド(本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード:9878)は、ミルクブライトニングシリーズを日本語パッケージに変更し販売いたします。また、ミルクブライトニングトナーはLIPSベストコスメ2023 上半期新作賞 化粧水部門1位を獲得。ミルクブライトニングクリームもLDK the Beauty 2023年2月号フェイスクリーム部門 1位、ベストバイに輝いた商品です。









商品について

乳タンパク※1がつややかで柔らかいお肌に導くスキンケアシリーズです。ヒアルロン酸Na※1がお肌にうるおいを与え、CICA※2、ビサボロール※2が肌荒れ防止ケアをしてくれます。日やけによるシミやそばかすを防ぐナイアシンアミド※2も配合。さらっとした使用感で、夏のケアにも不快感なくお使いいただけます。

化粧水の「ミルクブライトニングトナー」は、LIPSベストコスメ2023 上半期新作賞 化粧水部門1位を獲得いたしました。クリームの「ミルクブライトニングクリーム」はLDK the Beauty 2023年2月号フェイスクリーム部門 1位、ベストバイを獲得しており、人気の商品となっております。

これまでは韓国語パッケージで販売しておりましたが、日本語のパッケージに変更し販売いたします。なお、成分に変更はございません。

また、ミルクブライトニングシリーズについて、よくご質問いただく内容を公式ホームページのコラムにてまとめておりますので、下記URLより是非ご覧ください。

【メディヒール掲示板「【必見】ミルクブライトニングシリーズQ&A」】

https://mediheal.co.jp/shop/information/vol56



「ミルクブライトニングトナー」



LIPSベストコスメ2023 上半期新作賞 化粧水部門1位を受賞した化粧水です。

保湿ケアや肌荒れ防止ケア、角質ケアも可能な商品となっております。サラッとしたテクスチャーのため、拭き取り化粧水としてや、コットンに浸し部分パックとしてもご利用いただけます。





「ミルクブライトニングセラム」



お肌の水分の蒸発を防ぎ、セラミドNP※1が保湿効果を高めます。保湿力が高い商品なので、乾燥が気になる時にご使用いただくことをおすすめいたします。





「ミルクブライトニングクリーム」



LDK the Beauty 2023年2月号フェイスクリーム部門 1位 ベストバイを受賞したクリームです。

クリームの中に小さな保湿カプセルが入っており、お肌の上で弾け、パックでお肌を保湿したようなうるおい肌へと導きます。さらっとした使用感も特徴の1つです。スキンケアの最後の段階で、お肌に蓋をするクリームとしてお使いください。





【販売名】ミルクブライトニングトナー

【内容量】300mL

【販売価格】2,500円(税抜)

【発売元】株式会社セキド





【商品名】ミルクブライトニングセラム

【内容量】40mL

【販売価格】2,900円(税抜)

【発売元】株式会社セキド





【販売名】ミルクブライトニングクリーム

【内容量】60mL

【販売価格】2,500円(税抜)

【販売元】株式会社セキド





※1 配合目的:保湿

※2 配合目的:整肌





LIPS(リップス)について

日本最大級のコスメ・美容サービスです。ユーザーからのリアルなクチコミに加えて、コスメや美容・医療に特化した専門家監修のランキング・インフルエンサーの信頼できるクチコミも豊富にあり、みなさんの「なりたい自分」をサポートするプラットフォームです。

「LIPSベストコスメ2023 上半期」とは、スマホアプリ累計1,000万ダウンロードを誇る美容プラットフォームLIPS内で、実際にユーザーが投稿したリアルなクチコミに基づいたアワードです。

2023年上半期に投稿されたクチコミに基づくランキングと「LIPSベストコスメ2023 上半期」投稿イベントへの投票をポイント算出し、合わせて集計。ユーザーのクチコミと投票による、リアルで公平なランキングとなっております。

・クチコミ集計対象期間:2022年10月22日~2023年4月16日

・発売日集計対象期間:2022年10月17日~2023年4月10日

・集計対象クチコミ件数:74,011件

・集計対象アイテム数:2,427アイテム



【LIPSベストコスメ2023 上半期 メディヒール受賞ページ】

https://lipscosme.com/bestcosme/2023/half/Toners





LDK the Beautyについて

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。

LDKの「認証」マークは、“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が“本当におすすめできる” と認めた製品に付与しています。



MEDIHEAL(メディヒール)について

メディヒールは、韓国のL&P COSMETIC社が皮膚サイエンスに基づき研究・開発したスキンケアブランドです。特にシートマスクは世界的な認知・人気を集めており、世界44カ国以上で累計26億枚超(2023年1月末時点のL&P出荷基準)を売り上げております。日本国内ではバラエティストア・ドラッグストア・コンビニエンスストアなど全国で販売を展開しており、着実に認知・人気を広げております。

2020年11月に株式会社セキドが日本総代理店となりました。



販売店について

全国のバラエティストア・ドラッグストア、メディヒール日本公式オンラインストア及び全国12店舗の&choa!、全国11店舗のGINZALoveLoveの店舗・ECサイトで販売しております。





【メディヒール日本公式オンラインストア】

https://mediheal.co.jp/



【&choa! ECサイト】

https://shop.andchoa.com/



【GINZALoveLove ECサイト】

https://www.lovelovenavi.jp/





この件に関するお問い合わせ先

http://www.sekido.com/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-13:46)