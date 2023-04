[ソウルドアウト株式会社]

~相談窓口および利用ガイドラインを策定し、業務改善と新たな価値創出を促進~



ソウルドアウト株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO:荒波 修)の連結子会社であり、マーケティングテクノロジーの力で地方活性化を推進するSO Technologies株式会社(本社:東京都文京区 代表取締役:荒木 央、以下「当社」)は、業務改善、社内へのノウハウ蓄積、サービスの価値向上を目的に、すべての従業員に対して「ChatGPT-Plus」の利用料金を全額補助する制度を導入しました。















導入の背景







昨今、OpenAI社の人工知能チャットボット「ChatGPT」を筆頭としたAI技術が急速に発展し、社会全体に大きな影響を与えています。日常的にAIが活用される社会へと変化していく中、企業活動においても業務の自動化や新たなサービス創出など、様々な領域での活用が期待されています。

積極的に最先端のAI技術に触れていくことで、業務改善やAI活用ノウハウの蓄積、サービスの価値向上が期待できると判断し、当社のすべての正社員を対象に「ChatGPT Plus」の利用料金を全額補助する制度の導入を決定しました。本制度はすべての職種が対象となるため、異なる業務領域でも成功例を応用できるよう、当社が採用するコミュニケーションツール「Slack」および「Notion」にて、アイデアやプロンプトの例などをストックする場を作成しています。





また、今回の制度導入に伴い、より一層の注意を払う必要があるデータの取り扱いを明示した利用ガイドラインを策定するとともに、相談窓口を設置しました。運用はCTO室が中心となって行い、従業員が安心して利用できるよう不安点の相談やセキュリティリスクの注意喚起を行ってまいります。





なお、AI技術は今後ますます発展していくと想定し、「ChatGPT」以外のAIツールについても検証を続け、適切なAI技術の活用促進を検討してまいります。





当社は稼ぐ力を日本全国に広げていくため、AI技術を含む、テクノロジーを駆使したプラットフォームの開発・提供を通じて、企業の集客課題解決に努めてまいります。



SO Technologiesとは

SO Technologiesは、「稼ぐ力をこの国のすみずみまで。」をミッションに掲げ、「日本中、どこでも、だれでも、カンタンに、その情熱を稼ぐ力に変えるデジタル集客プラットフォームを創る。」のビジョンに向かい、マーケティングテクノロジーを開発・提供をしています。

提供サービスは、広告会社支援SaaS「ATOM」、ネット広告仕入・提案・運用支援サービス「AG-Boost」、Google ビジネスプロフィールを活用した店舗集客支援サービス「ライクル」、EC向けフィード広告支援サービス「フォーカセル」、Webマーケティングのノウハウメディア「LISKUL」など。



SO Technologies株式会社 概要

会社名:SO Technologies株式会社

東京本社:〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

沖縄オフィス:〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-10-25 プロト宜野湾ビル3F

代表者:代表取締役 荒木 央

設立:2013年4月2日(社名変更:2019年7月1日)

HP:https://www.so-tech.co.jp



