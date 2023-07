[IGG]

スマートフォン向けゲームアプリのグローバルメーカーIGG(グループCEO: Zongjian Cai 香港証券取引所上場 日本所在地:東京都新宿区)は、世界同時対戦RPG『ロードモバイル』と、本格志向のロックファンからアイドルファンまで幅広い支持を獲得する4人組女性ボーカルダンスグループ『PassCode』のコラボイベントを開催することをお知らせいたします。





ロードモバイル×PassCode コラボイベント開催!







ロードモバイル×PassCode コラボイベントの開催が決定!

PassCodeと共にゲームをプレイして、ミッションを達成せよ!



■イベント期間

2023年7月17日(月) ~ 8月16日(水)



■イベント特設サイト

https://lmpasscode.com



PassCode「GROUNDSWELL」がロードモバイルのWebCMタイアップソングに起用決定!





WebCM視聴はこちら:







PassCode





メンバー:南 菜生 ・ 高嶋 楓 ・ 大上陽奈子 ・ 有馬えみり

バンドサウンドをベースにスクリーモ、メタルコアなど変幻自在の楽曲群を擁し、シャウト・スクリームが異彩を放つPassCode[パスコード]。

2016年10月、ユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。

これまで、SUMMER SONIC、JOIN ALIVE、ジャイガ大阪、百万石音楽祭、Fear, and Loathing in Las Vegas主催MEGA VEGAS、Vans Warped Tour Japan presented by XFLAG、台湾メガポートフェスティバルなど数多くの大型フェスに招集され、本格志向のロックファンからアイドルファンまで幅広い支持を獲得する。

2023年6月21日には第2弾 EP『 GROUNDSWELL ep.』を発売し、Billboard JAPAN Hot Albums 週間チャート7位、オリコン週間アルバムチャート8位、オリコン週間ROCKアルバムチャート1位を獲得した。



ロードモバイル





タイトル:ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル:世界同時対戦RPG

価格:基本無料(アイテム課金あり)

対応OS:iOS/Android/Amazon/Steam

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id1071976327

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igg.android.lordsmobile&hl=ja

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B01J99PW3M/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1041320/



IGG





IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在は米国、カナダ、日本、韓国、イタリア、スペイン、ベラルーシ、トルコ、ドバイ、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジルに支社を置き、香港証券取引所に上場(HongKong Stock:0799)。40タイトル以上のモバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「タイムプリンセス」「モバイル・ロワイヤル」「ミシックヒーローズ」「ヴァイキングライズ」 「Castle Clash」などが人気タイトル。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/17-14:46)